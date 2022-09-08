我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王伊麗莎白二世身體欠安 查理、威廉趕往探視

新冠疫情趨緩 紐約取消地鐵、公車口罩令

李素華愛的教育 掌摑她的學生改過

記者張睿廷／新北即時報導
護理師李素華在新北深坑國中奉獻28年，陪著無數孩子成長。(圖：李素華提供)
護理師李素華在新北深坑國中奉獻28年，陪著無數孩子成長。(圖：李素華提供)

新北市深坑國中護理師李素華在校服務28年，曾被張姓學生當面罵「五字經」還甩巴掌，她沒動怒罵學生，反而請校方不要記學生大過，愛的教育深深影響張同學並改過向善。李素華認為，她的做法若能改變學生一生，就算犧牲一點也值得。

李素華是個性認真、容易緊張的人，只要一提到學生便能侃侃而談經驗。她具備醫護專業，一手包辦全校師生在校健康，不僅教導師生身心靈健康觀念，學生遭遇意外傷病，她一接獲通報便拔腿抵達現場處理。

李素華表示，曾有名張姓學生不想上課，跑到保健室說要睡覺，她拒絕學生後，張同學竟開口大罵五字經，甚至出手甩她一巴掌，當時校方認為學生這樣的行為應要記大過，但她認為，記過沒辦法解決問題，反而可能留下紀錄，影響學生升學

她說服校方別記過，另方面對孩子曉以大義，這樣的行為是不對的，希望張同學能記住這次教訓。掌摑事件後，李素華發現張姓學生有了改變，開始乖乖上課，學習一技之長，畢業後成為一名廚師。

張姓學生在畢業後，特別帶禮物回學校看她，感謝李素華讓叛逆的自己走回正軌，「要是沒有您用道理來教導自己分辨對錯，恐怕出社會後就會走偏。」

李素華表示，打罵不能解決問題，重要的是，讓這些叛逆期的學生知道是非對錯，出社會後才能走上正軌。

升學 教育

上一則

國會圖書館導覽趣聞

延伸閱讀

遭摑掌後首開砲 洛克罵威爾史密斯：混蛋

遭摑掌後首開砲 洛克罵威爾史密斯：混蛋
克里斯洛克終於對威爾史密斯開砲：他Ｘ的混蛋

克里斯洛克終於對威爾史密斯開砲：他Ｘ的混蛋
錯誤的親子示範

錯誤的親子示範
克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」

克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」

熱門新聞

老婆不借，書不借！

2022-09-04 02:01

換房記

2022-09-02 02:00

今晚她送我回家

2022-09-01 02:00
猶他州七十號公路。（歐陽晨華．圖片提供）

孤獨之路不寂寞

2022-09-02 02:01

麗塔的歸宿

2022-09-04 02:02

無言的道別

2022-09-03 02:00

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？