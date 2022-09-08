李素華愛的教育 掌摑她的學生改過

護理師李素華在新北深坑國中奉獻28年，陪著無數孩子成長。(圖：李素華提供)

新北市深坑國中護理師李素華在校服務28年，曾被張姓學生當面罵「五字經」還甩巴掌，她沒動怒罵學生，反而請校方不要記學生大過，愛的教育 深深影響張同學並改過向善。李素華認為，她的做法若能改變學生一生，就算犧牲一點也值得。

李素華是個性認真、容易緊張的人，只要一提到學生便能侃侃而談經驗。她具備醫護專業，一手包辦全校師生在校健康，不僅教導師生身心靈健康觀念，學生遭遇意外傷病，她一接獲通報便拔腿抵達現場處理。

李素華表示，曾有名張姓學生不想上課，跑到保健室說要睡覺，她拒絕學生後，張同學竟開口大罵五字經，甚至出手甩她一巴掌，當時校方認為學生這樣的行為應要記大過，但她認為，記過沒辦法解決問題，反而可能留下紀錄，影響學生升學 。

她說服校方別記過，另方面對孩子曉以大義，這樣的行為是不對的，希望張同學能記住這次教訓。掌摑事件後，李素華發現張姓學生有了改變，開始乖乖上課，學習一技之長，畢業後成為一名廚師。

張姓學生在畢業後，特別帶禮物回學校看她，感謝李素華讓叛逆的自己走回正軌，「要是沒有您用道理來教導自己分辨對錯，恐怕出社會後就會走偏。」

李素華表示，打罵不能解決問題，重要的是，讓這些叛逆期的學生知道是非對錯，出社會後才能走上正軌。