「斷指」越南媽媽克服低潮 苦讀當上通譯幫助新住民

武氏芳恆斷了3根手指頭，反而努力向上。（記者張睿廷／攝影）

嫁到台灣的越南 新住民武氏芳恆，曾遭工廠機具壓斷3根手指，一度想自我了斷，回歸社會後，因緣際會在台灣新北市八里衛生所當通譯，發現有些新住民的境遇比她更慘，激發她成立新住民關懷協會、八里區新住民家庭關懷站，協助輔導新住民姊妹們走出家暴及生活困境，活出精彩人生。

武氏芳恆嫁到台灣23年，為貼補家用，到一家工廠擔任包裝員，右手慘遭機器切斷3根指頭，送醫手術 ，只接回一指，另食指半截還是由腳趾移植，當時因不懂台灣法律，求助無門，所幸台灣工作傷害受害人協會出面協助，才討回一點公道。

但武氏芳恆受傷後，不論是刷牙、煮飯、穿衣服日常生活都受影響。肉體的創傷造成心靈陰影，夜夜以淚洗面，一度想了斷，但看到2個幼兒和深愛她的老公，告訴自己一定要重新站起來。

武氏芳恆先靠串珠做復健，同時賺取微薄收入，雖然求職過程中，常因手傷而碰壁，但她不氣餒，先後到淡水漁人碼頭賣船票，也到八里渡船頭賣一口香腸，最後因緣際會到八里衛生所當通譯，過程中經常陪伴新住民到區公所申請文件，接觸到不少新住民因意外、自身或家人傷病等造成生活困苦，卻只有健保保障。

武氏芳恆決意報考保險 人員證照，希望透過專業保險來幫助她們，花費1年多克服文字法條，取得證照，後又考取越南母語證照，一圓從小想當老師的夢，逐漸以教育為主，保險兼差為輔。

2017年成立新北市八里新住民關懷協會，被推舉為理事長；2018年受邀擔任新北新住民事務委員，2019年成立八里區新住民家庭關懷服務站，組成志工隊教姊妹正確的家防觀念和求助管道。

武氏芳恆說，一路走來雖有辛酸和波折，但慶幸也遇到許多貴人相助。