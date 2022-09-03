台灣男善心化為行動 創「共益志造」店 幫身障圓夢

殷啟鐘帶「共益志造」的夥伴們到戶外參與市集活動。（記者黃于凡／攝影）

43歲殷啟鐘原在台灣高雄從事社福工作，因父母年邁而返鄉回到雲林縣斗南鎮陪伴家人，也擔任雲林縣復健青年協進會就服員，過程中不斷被身障者的生命熱忱感動，毅然決然犧牲休假時間，創立「共益志造」商店，為身障朋友一圓夢想。

「既然走入社福行業，那幫大家圓夢想必就是使命了吧。」殷啟鐘笑道，返鄉照顧父母的這幾年，因在庇護 工場服務，結識到一群對生命很有熱忱的身障夥伴，他們身殘心不殘，有熱愛音樂的、有熱愛拼布的、也有熱愛針織的，他們都對自己的未來充滿期待與想像。

但身障者在社會參與及就業 自立上居於弱勢，殷啟鐘感慨的說，「他們要付出好幾倍的努力，才能過上平常人的普通生活，更不用說勇敢追夢了」。為讓身障者都能找到生命的價值，殷啟鐘在雲林縣斗南7號倉庫成立「共益志造」愛心禮物站。

殷啟鐘說，從小曾在家人帶領下參訪育幼院、參與社區義賣，耳濡目染也將善心化為行動。共益志造的「共益」音近「公益」，也象徵身障者發揮才華手作「工藝」，在這裡展示著西螺珍貴哥的個性拼布、虎尾智玲姐的織感毛線、斗南仁盛哥的香氛燭及擴香石，也與雲林各地社福單位及庇護工廠合作，協助大家展售商品。

「共益志造」商店地址：雲林縣斗南鎮中山路2-2號 （7號倉庫內），有興趣者可到臉書 搜尋。