享受新人生 台退休夫妻樂當志工 導覽、料理各展所長
約10年前先後退休的台灣基隆市劉正倫、王桂涵夫婦，退休前就相約報名海科館志工培訓，一個樂在帶團導覽，另一個在生態廚房料理美食。兩人還在新北市貢寮區買下一小塊農地，栽種有機農產品，享受純樸的田園之樂。
劉正倫原在台電任職，王桂涵則是中鼎集旗下工程公司的員工，兩人退休前幾年就對預做準備，接受海科館培訓，當起導覽志工。劉正倫至今樂在其中，王桂涵後來加入針織珊瑚織女隊，現成為生態廚房講師。
在王桂涵口中「比較愛講話」的劉正倫，除在海科館當導覽志工，更跨足和平島、基隆嶼發揮所長。他說，為了扮演稱職的導覽，要先吸收許多知識，再引人入勝地說出來，遊客有共鳴是對他最大的鼓勵，有時遊客還會回饋令他意想不到的新知。
劉正倫舉例，基隆海岸有種植物叫青苧麻，葉子正面綠色，背面白色，可以用來做草仔粿。一個來自台南的遊客就說，老一輩的人會用曬乾的青苧麻莖，做為接生時綁住新生兒肚臍的繩線，連他聽了都覺得新奇。
海科館成立生態廚房，結合學校與社區大學，運用博物館資源發展創意課程。王桂涵照顧一對子女成長，還報考丙級廚師執照， 廚藝自然不在話下。她在首場烹飪課程，指導學生做海苔包飯、糖醋明蝦、白雲綠花椰、海鮮濃湯等海味料理，希望大家有機會能為家人烹煮，並傳達永續利用海洋資源知識。
因擔任海科館志工，夫妻倆對居住地八斗子有更深的認識，還與幾位志同道合的在地人成立「顧八斗協會」，與海大師生整理「咕咾厝」，協助八斗國小重振醒獅團，為活化社區，傳統漁村文化默默付出心力。
他們在貢寮買了一塊約4厘大小的農地，從八斗子出發到農地約40分鐘車程，兩人跟著有機農耕前輩學習有機農法栽種作物。山區蚊子多，有時得點火薰蚊，心血來潮還可兼烤地瓜野餐。
劉正倫說，小時候曾住花蓮，喜歡大自然。種田處處是學問，觀察蟲魚鳥獸也可啟發人生智慧，還能能曬曬太陽，一舉多得。王桂涵也從在職場打理3、400人事務的專業人士，變成不怕蛇、敢捉蚯蚓的「農婦」，在兩人專屬的小小天地享受全新人生。
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