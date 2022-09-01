台灣暖心里長連辦19年免費夏令營 「暖心原因」曝光

雲林虎尾鎮安溪里長蔡朝忠（右）連續開辦社區夏令營長達19年。（記者蔡維斌／攝影）

連任五屆的雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠，認為教育 首重一切，19年前初任不久就自辦免費夏令營，從未間斷，他也自行教小朋友武術，今年為期7周、共80名學童參加；蔡朝忠說，有孩子上大學後主動回來當老師，令人感動，他只要有體力會持續辦下去。

76歲蔡朝忠說，20多年前社區有三名孩子暑假發生溺水意外，他很心痛，當下許願要辦時間最長的夏令營，讓孩子整個暑假都有人照顧、不會亂跑發生危險，還能多彩多姿，去年疫情 嚴峻，加強防疫之下照常開班。

安溪里的夏令營課程有繪畫、國樂、手作DIY等，蔡朝忠有國術底子也自開武術課，他認為，棍拳套路讓孩子除了練身體，還從武修心，遇事能冷靜以對，不會好勇鬥狠。

蔡朝忠指出，各界的回響與支持、孩子的改變是持續辦的最大動力，經費不足總會有善心社團來相助，很多以前參加過的孩子如今升上大學，主動回來當老師、志工，也有北部老師看到報導，南下義務當老師，甚至有移民美國40年的退休 教授，專程從美國回台教孩子英文。

連續參加幾年的陳姓家長說，夏令營免費無負擔、兩個月有課輔有才藝，是社區最棒的安親班，許多家長跟著孩子學，也成長不少。