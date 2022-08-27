畢劭康、鄭婷予研發專注力App 幫你戒掉手機上癮症

時刻科技創辦人鄭婷予（左）、畢劭康。(記者黃仲裕／攝影)

你有沒有遇過這樣的情況？要專心工作、念書時，無論是訊息或是電話，卻總是受到手機的干擾，也因此，來自台灣的時刻科技，2014年研發「Forest專注森林」App ，2017年再推出專注睡眠的「SleepTown」，兩產品在全球擁有超過4000萬用戶，甚至在125個國家效率類付費榜第一名，還曾獲得搜尋引擎巨擘Google Play推薦年度最佳App。

值得一提的是，「Forest」以遊戲化的形式，讓使用者專心做事不碰手機。如果使用者在規定時間內沒有滑手機，就會種出虛擬小樹，只要專注時間愈長，樹木就會愈長愈高大，藉此鼓勵使用者專心，但假設使用者滑了手機，虛擬小樹就會枯萎而死。

時刻科技不只提供虛擬種樹，團隊還與國際最大的非營利種樹組織「希望之樹Trees for the Future」合作，選擇在非洲種下真正的樹木，每年會招募當地農民，提供資源和種子來種樹，截至目前為止，「Forest」App已為使用者種下了140萬棵真樹。

專注換種樹的理念，不但使用者接受度高，「Forest」2014年一推出，隔年即拿下「Google Play 2015 年度最佳 App」、接著是「Google Play 2016 年度最佳 App」、以及「Google Play 2018 編輯精選最佳生產力工具」等。營收 組成中，有三至四成來自中國大陸，其他則來自美國、歐洲、英國、德國、日韓，東南亞等多國用戶的青睞，能在全球App中脫穎而出，實屬不易。

時刻科技有何來頭？這家公司，是由兩位八年級生-畢劭康和鄭婷予所共同創辦，畢劭康去年還曾以新創企業家之姿入榜富比士亞洲傑出青年榜。

畢劭康說，他與鄭婷予是清大資工系的同學，會有創業的想法，是從學校學寫程式的作業開始，大三時曾推出遊戲卻都失敗，畢劭康回想，失敗最主要的原因，是因遊戲公司眾多，很多遊戲最後都是免費下載，「其實，產品最重要是解決使用者的需求，但我們的遊戲僅僅是學生在宿舍裡做的，難以和大型遊戲公司競爭。」

解決生活痛點

因此到了研究所，畢劭康和鄭婷予思考研發能解決生活痛點的產品。當時他們以學生的身分來觀察學生到底需要什麼，後來發現，學生最常見的問題就是專注力不足，而且不光是學生，這對上班族來說也是很重要的課題。

「當時智慧型手機 逐漸普及，周遭的人開始使用iPhone，可能上課到一半，有人傳訊息來馬上就分心了，針對這點，我們決定研發第一款能專心的App，只要點一下手機就不能用，要讓大家專心上課。」只是，畢劭康和鄭婷予很快就發現，「這好像是你請老師把手機沒收的感覺，這是沒意義的，我們希望幫助使用者有內在驅動力，發自內心養成專注習慣。」

於是，2014年兩人推出第一款正式產品-「專注森林Forest」App，選定虛擬種樹的方式，「起初我們曾想過做電子雞，可是一隻卡通雞動來動去會更讓人分心，我們又希望與使用者互動的對象，必須有生命力，不如採取虛擬種樹，設定多久時間不能使用手機，並且這段時間，樹會慢慢長大，變成一棵漂亮的樹，如果滑手機，樹木就會枯死。」畢劭康說。

推出專注森林Forest後，有使用者提出建議，除了虛擬的樹木之外，能否種真實的樹？他們著手研究種「真」樹的方法，2015年攜手國際最大種樹組織「希望之樹Trees For The Future」，使用者可透過虛擬金幣，選擇在非洲種真正的樹，組織拿到錢，會媒合當地非洲居民來種值。

目前的時刻科技，已經從兩人團隊成長至40多人，而且團隊平均年齡為26至27歲，以八年級生為主，畢劭康指出，前（2020）年公司因疫情爆發，嚴重改變人們的生活和學習方式，學校與辦公室都採取遠端方式，大家都想培養好習慣，成為更有自制力的人，專注森林Forest正好切合大家所需，使公司營收持續向上，前年首次破億元，去年營收也有8000萬元。

「前兩年營收表現不錯，因為疫情是機會點，可是現在大家採取與疫情共存，在後疫情時代，我們更要彈性去因應，觀察大家使用場景怎麼轉換，並且主動出擊。」

2017年時刻科技上線全新App，則是關於睡眠，畢劭康表示，有次一位使用者反饋，說專注森林Forest這個App很棒，問團隊能否增加專注時間到八小時，因為這位使用者，睡覺前容易滑很久的手機，睡眠時間也變短，所以「SleepTown」應運而生，希望能使用者有固定的睡覺時間，而且專注睡眠，相信進而會有健康睡眠，這也是時刻科技推出此App的初衷。

花遊戲金幣 為地球種樹

時刻科技2014年推出「專注森林Forest」，一推出就成為熱門下載軟體，用戶不光能在手機種樹，還能連結真實世界，讓遊戲公益化，更能讓用戶愛地球。

時刻科技共同創辦人畢劭康表示，非洲當地居民有地，有種植時間，唯獨缺少種樹的資源，Forest使用者透過一次次的專注，就能夠累積金幣，並能用這些金幣在App內兌換真樹。

每當使用者兌換真樹，時刻科技就會捐款給合作的種樹組織「希望之樹Trees For The Future」，替他們在地球種下真樹。

畢劭康說，這對團隊來說，不僅是為地球貢獻一份心力，更是將公益變成了遊戲化設計的一環。使用者每次付出努力，除了能獲得可愛的虛擬小樹與森林以外，還能夠做公益，帶來不同的獎勵回饋刺激，也讓Forest的使用體驗更加與眾不同。

Forest在2018年獲得過Google Play最具社會影響力應用的提名，特別與Google遠赴非洲肯亞，現場去看「Trees For The Future」合作農民的種植情況。

「由於非洲乾濕季分明，要種植經濟作物，要有儲水設備，要蓋水塔，需要花很多錢，從荒地到簡單設備，還要有防風樹在外面，如何永續經營，讓非洲農民經營個人農場，執行是很複雜的，但能改善當地農民生活。」畢劭康說。

真實種植的樹，用戶雖然沒辦法真的看到，畢劭康表示，每季種樹組織會提供種樹報告，也會提到將用戶的錢放在哪些專案上。

此外，全球淨零排放浪潮興起，也讓企業開始重視碳排放，去年時刻科技一整年也往此事思考，「像是專注工作或學習，不用手機的時間，所存下的電，其實是可以換算成碳排放的，讓虛擬種樹這件事不會只是好玩而已，因此如何有效換算，就能在ESG報告中呈現。」

攜手防彈少年團 打出知名度

時刻科技的「專注森林Forest」除了種植樹木之外，再有新創意，近日與南韓偶像天團BTS防彈少年團的虛擬分身「TinyTAN」合作，全球推出「TinyTAN tree」，是少見的策略結盟。

時刻科技創辦人畢劭康說，這次與TinyTAN 聯名推出的 「TinyTAN 樹種」角色，是BTS角色TinyTAN生日花衍生的授權產品，從造型搭配與色彩展現，甚或是從地上的花瓣到手中的花飾，皆是依據成員各自的誕生花設計而成。

畢劭康表示，與BTS合作前，就一直希望能找到大咖品牌，後來因韓國員工牽線，發現對方也很喜歡專注森林Forest的理念，讓偶像和友善環境相連結。「概念是照顧自己，讓自己更好，讓環境更好，就這樣打動韓國BTS團隊。」

由各國的銷售數據上看來發現，使用者的下載及購買都十分踴躍，此次TinyTAN樹種的銷量，全球有兩成左右的使用者直接一次購買解鎖七隻「TinTAN樹種」角色，且新用戶占總體購買數量的四成。

在全球重要市場中，此次表現最好的幾個市場分別是美國、日本、台灣與韓國，台灣市場的購買力甚至超過韓國，躍上排行榜成為第三名。

美國不論是在既有用戶還是新用戶的購買量上，都遙遙領先，占總體銷量的27.71%；日本、韓國、台灣在「新用戶購買 TinyTAN 樹種」的這個指標上，表現皆遠超既有用戶購買量，尤其日本甚至高達3倍以上的差距。

從營收上看，重點市場的美國、日本與台灣的營收皆相較去年同期大幅增長，分別增長66.5%，123.3%以及82.1%。

藍圖清晰 搭上潮流

前DDI美商宏智國際顧問有限公司台灣分公司總經理林妍希，為時刻科技共同創辦人畢劭康在創業者共創平台（AAMA）的導師。林妍希表示，在輔導畢劭康這九個月以來，讓她印象深刻，因為畢劭康很清楚，公司營收雖然重要，但他已對公司未來兩年組織管理這件事作好準備，「一般新創多半會著墨在商業發展，但他都已事先做了自我反思，希望能找到專精組織領導的導師。」

林妍希對於時刻科技的「Forest專注森林」的功能，是幫助用戶專注的理念十分認同，符合世界潮流和需求，尤其隨著全球化，網路和科技的進步，對於人們產生另一方面的困擾，那就是缺少專注力，這個App回應現代人每天的生活困擾。

另外，林妍希表示，畢劭康讓她印象深刻的是學習力超強，亦有超高的學習熱忱，可以很快摘要出重點，並且提出觀點和反思，再提出想討論的事情，又擅於對於團隊目標說明溝通，還有擘劃願景，這也讓公司能走得更長久。