山豬王變捕蜂達人 吉亞努續為民除害

為部落除害的台東縣延平鄉桃源部落68歲「山豬王」吉亞努，在他15歲獨自獵得第一隻山豬後，開啟了走向職業獵人的宿命。(記者尤聰光／攝影)

台東縣延平鄉桃源部落「山豬王」吉亞努一生獵得上千隻山豬，65歲以後不再與山豬鬥智、鬥體力，但因為部落除害的心依舊，3年來已為部落及農民拆除200個虎頭蜂巢，成了原民部落狩獵職人。

68歲的吉亞努從父親身上習得狩獵技巧，15歲首度捕獲山豬，當時父親已過世。最驚悚的經驗是20多年前，有頭300斤「豬王」出沒，粗大獠牙破壞農田、吃掉雞鴨，村民非常困擾。許多獵人懼怕豬王而縮手，最後由他出面收服豬王，但也左腳十字韌帶斷裂，至今成了舊疾。

他回憶，那年和豬王拚搏，一起圍捕的5隻狗有2隻受重傷，他知道自己只有一次機會，在豬王攻擊時，他拿起長矛刺向豬頸，但豬王力大無窮，把他推落5公尺深溝，左膝韌帶斷裂，他努力爬出山溝，豬王已斷了氣。

吉亞努說，農民最害怕的就是辛苦耕種的農作物被山豬啃食、破壞，部落裡常發生年紀大的農人夜守農田，不小心睡著而失溫死亡，這讓他興起為民除害念頭，開始義務獵捕山豬。這工作很辛苦，但值得，也快樂。

2010年7月，吉亞努寫下獵捕第1000頭山豬輝煌紀錄，被部落族人及其他獵人尊稱「山豬王」，迄今已獵得超過1300隻，但年紀大了，體力大不如前，轉向捕蜂除害。

吉亞努說，近年台東山區虎頭蜂特別多，3年來消防局接獲通報及居民發現的超過千件，他協助清除約200個。吉亞努說，要摘除虎頭蜂巢，一定要勘查地形環境，除了身上包得密不透風，利用黑夜虎頭蜂無法飛行時行動才容易成功。