硬漢柔情 「民族英雄」梁修身寵孫 規矩也破防

梁修身(右起)因為孫子和兒子梁赫群拉近了感情與話題。(圖：梁修身提供)

74歲的導演 兼演員梁修身，因演出電影 「筧橋英烈傳」高志航將軍而有「民族英雄」封號。他有三個兒子一個女兒，老大梁赫群有一個兒子，二兒子住新加坡育有兩子，小女兒剛生一個混血寶寶，總共4個孫子。螢幕上是硬漢的他，升格爺爺後卻化為繞指柔，對孫子有求必應。這兩年因疫情無法出國，他和老大梁赫群的兒子小寶相處最多，也因為寵溺孫子好幾次破壞了規矩，最後用幽默的方式跟梁赫群道歉，也拉近父子間的關係。

梁修身說，當年梁赫群出生時他剛在演藝圈打拚，花很多心思在工作上，等梁赫群上小學時他忙著拍電影，有時好幾天沒辦法回家，梁赫群上中學時，他又正從電影跨到電視圈當導演，工作更忙，所以沒時間陪伴他，梁赫群當爸爸後，他為了彌補親情，自然格外疼孫子。

侵犯教育 機會 幽默向兒道歉

梁修身記得有一次去百貨公司吃飯，跟小孫子講好吃完飯帶他買玩具，沒想到到了餐廳門口，小孫子卻怎麼樣都不進去，硬要先去買玩具，梁赫群已不太開心了，他無奈下跟梁赫群說：「那你們先進去，我帶他去買完再下來。」買完玩具後小孫子很開心，但他知道侵犯了兒子教育孩子的機會，就用另一種方式跟兒子道歉，「我說這幾年年紀越大越縮水，以前我號稱180跟你一樣高，但這幾年我去健康檢查都只有169了，原來是態度決定高度，我剛才的態度不對，我不應為了滿足小寶先帶他去買玩具。」高EQ化解教育歧見。

不過身為爺爺還是忍不住犯疼孫的毛病，例如冬天天冷下雨擔心叫不到車，縱使梁赫群請了保母接送孩子上下學，梁修身還是會搶著開車接送，他說兒子沒說什麼，最後是保母講話了，他苦笑：「唉，我又剝奪了人家的工作權利了。」

生活態度轉變 有空就陪家人

梁修身說摺氣球和教育孩子一樣，需預留空間。(圖：梁修身提供)

梁修身念政大EMBA時跟學長學摺氣球，受惠的當然是孫子，他說體會到打氣球跟教育孩子一樣，必須預留一點空間，太嚴格會有反效果，因為空間不夠沒有緩衝，容易爆掉。但也不能太大空間自由發展會變調。以前他的父親教育方式就是給孩子吃飽穿暖就好了，他也是照做，對四個孩子的教育就是一視同仁，但現在孫子陸續出生，他體會到教育和陪伴很重要，「這兩三年我改變生活態度，不再把精力全花在工作上，就有時間面對家人，做些以前沒做過的事，現在也會關心兒女身體，面對疫情，多了一些話題可以討論，像我看到赫群常會陪孩子，這一點我就很稱讚他。」

梁修身說，梁赫群是老大，從小就很敬畏他，不敢講心裡話，父子倆對話常不超過兩個字，但有了孫子後父子關係改善很多，孫子也成為父子間的溝通橋梁，現在梁赫群都會要兒子多跟爺爺學，聽爺爺的話。不過他笑說：「赫群兒子的口才太厲害，會拗又會辯，又會轉，以後可以當律師。」

念EMBA 還想學英文

梁修身政大EMBA畢業，穿上碩士服。(圖：梁修身提供)

梁修身橫跨電影、電視圈，曾拿下金鐘獎最佳男主角獎，也是導演兼製作人，大兒子梁赫群在電視圈主持節目，老二梁立群住新加坡是聯電工程師，小兒子梁正群是演員，女兒則是音樂家，一家都很優秀。梁修身說，自己教育小孩就是一視同仁，四個孩子都去加拿大留學，對孫子也一樣，公平對待。未來會不會希望孫子們也進演藝圈？他說：「應該不會，而且那已經不是我的事了，是他們爸媽的事。」

梁修身說很多人以為他退休，其實他從沒說過「退休」二個字，對他而言現在只是轉換心情生活，因為人一旦說出退休會連走路都變慢，現在的生活就是夠吃夠用，不會為了名利往前衝，但是也不能不做事。他打趣說，自己以前都不覺得老，是第一次有孫子叫他「爺爺」才覺得真的升級了，從壯年變成老年。

50多歲時，有感於入行以來受到許多貴人、恩師的幫助提攜，因此梁修身用三個兒子的名字成立三群公司，開始攝製一系列關懷少數族群、弱勢朋友及值得關注的故事。包括「再見忠貞二村」、導盲犬、盲胞的故事「米可GO！」、講述外配的「別再叫我外籍新娘」、東部少棒萌芽史「比賽開始」等，公司沒拍戲之後他規畫自己的生活，去政大念EMBA，連續兩年參加柬埔寨義診團，也接手學校的傻瓜劇團，到各地偏鄉小學演出，之後更學習薩克斯風到各地表演和做公益活動，還學會摺氣球，他半年前甚至取得街頭藝人證照。