李鍾熙領軍奎克生技 人工受孕神隊友來了

奎克生技董事長李鍾熙（右）與子公司英緹生技執行長楊博鈞。(記者謝柏宏／攝影)

2021年7月19日，由李鍾熙擔任董事長的奎克生技光電公司，透過亞洲生技大展，秀出全球第一個微小核糖核酸（microRNA）基因檢測 產品，可提高人工生殖受孕成功率。

這個新型基因檢測產品，奎克生技取了個女性化名稱「蜜瑞納」（MIRA）。隔年4月15日，奎克生技為擴大「蜜瑞納」系列產品及其生殖醫學 潛在市場，決定成立新的衍生企業-英緹生技。

曾經擔任奎克生技副總，現任英緹生技執行長的楊博鈞表示，亞洲生育率在全球墊底，台灣出生率更是全球排行最末，在多位醫界人士奔走下，政府去年上路的試管嬰兒補助方案，擴大不孕症治療及體外人工授精（IVF）補助對象，盼挽救超低生育率。

奎克生技董事長李鍾熙表示：「有鑑於當前晚婚、晚育、少子化的趨勢，生殖醫學日益重要，而人工生殖試管嬰兒療程更成為不孕患者的一線生機。奎克希望運用嶄新的生物科技，協助想有小孩的女性懷孕成功，也助低迷生育率一臂之力。」

奎克生技2012年在工研院創新育成中心成立，一開始就結合生物科技與光電半導體技術，經過多年努力，開發出快速、準確、又能同時檢測多重基因標記（multi-gene）的臨床用分子檢測分析系統「多基因即時檢測診斷系統 （NextAmp）」。

結合光電技術 開發診斷系統

經過多年布局，奎克2019年才真正對外發表，NextAmp平台技術已可全力衝刺海內外市場。李鍾熙說，這項平台技術能在2小時內精確完成100個基因分子生物標記之定量檢測，在精準醫療臨床應用上，可與目前主流技術「次世代基因定序（NGS）」互補，並可部分取代NGS檢測時繁複且昂貴的缺點。

在臨床應用上，奎克生技在開發出NextAmp平台技術後，一方面鎖定「癌症 精準醫療」，另一方面則鎖定「精準生殖醫學」。在癌症精準醫療方面，奎克陸續推出乳癌預後、肺癌追蹤、癌症早篩等癌症精準醫療相關檢測產品，目前已逐步進入亞洲大中華地區市場；另外，在甲狀腺結節及融合基因檢測產品也在積極開發及臨床測試中。

此外，奎克也在感染性疾病、糖尿病、及器官移植後續監控等臨床應用，和海內外各醫學中心及政府機構進行合作開發，同時公司也建立了客製化晶片的學研合作方案，加速平台及應用產品的推廣。

在精準生殖醫學應用產品方面，楊博鈞指出，奎克根據NextAmp平台技術，去年推出多基因檢測產品「蜜瑞納」，協助提高人工生殖受孕成功機會。

他表示，這項產品運用微小核糖核酸（microRNA ) 的新型基因檢測技術，可精確的找到胚胎植入窗期，提高試管嬰兒成功率。目前「蜜瑞納」已與海內外超過100家以上醫療院所合作，同時也擴展至歐美和東南亞地區。

奎克生技多基因即時檢測診斷系統 。(奎克生技／提供)

完成多項臨床 進軍歐美東協

楊博鈞表示，由於試管嬰兒療程長、費用昂貴、失敗率高，「蜜瑞納」的技術優勢，是運用microRNA調控基因表現的功能，透過生物標記狀況判斷子宮容受胚胎最合適的時機，進而提高胚胎著床的成功率。目前這項生殖醫學檢測產品已經在醫學專家群的指導及合作下，完成多項臨床研究，亦獲得美國生殖醫學學會（ASRM）最具影響力的原創性研究指標期刊《Fertility and Sterility》專文刊載。

楊博鈞說，根據美國學界預估，隨著女性高齡生育的人數變多，再加上環境汙染，造成人類不孕症的比例愈來愈高，現在每四對夫妻就有一對可能面臨不孕症的風險。他說明，全球試管嬰兒衍生出來的商機已達到420億美元，未來每年仍將以10%幅度成長，而為了提高試管嬰兒成功機率，更先進的檢測商機，將比試管嬰兒市場成長性更大。

媽媽們的笑容是最大收穫

在奎克公司進門處掛著一幅大型海報，三個來自不同國度的小女孩牽著手的照片上寫著：「Healthcare should be affordable for everyone （應該讓每個人都負擔得起他的醫療）」。奎克董事長李鍾熙說，這就是成立奎克生技光電公司的任務和目的，希望能借重台灣的高科技，讓全世界的人都能享受到更先進、更經濟的醫療。

李鍾熙是台灣中央大學化工系第一屆畢業生，隨後負笈美國伊利諾理工學院取得博士學位，又前往芝加哥大學及哈佛大學進修企業管理。1990年之後，他返台擔任工研院化工所副所長，設立生醫工程中心，後來又接任工研院院長、轉任生技中心董事長之後，他是台灣唯一領軍過兩大法人研究機構的領導人物。

李鍾熙對生物科技一向充滿熱情，只要談到生技，他就眼睛一亮、侃侃而談，而台灣每年7月舉辦的亞洲生技大會及生技大展，今年邁入20年，正是由李鍾熙催生成立，成為台灣與國際生醫產業接軌最重要的盛事。

李鍾熙雖然是奎克生技光電公司董事長，但是奎克的技術，是當初工研院生醫中心的夥伴、奎克技術發明人邱創汎，他也是當年和李鍾熙、胡定華三人共同創立另一家公司-體學生技公司的夥伴。

李鍾熙說，邱創汎帶領研發同仁，從初步構想、到實驗室、到原型機、到產品，一步一腳印地推出第一代的多基因即時檢測機。當年創始機台原型機外殼，還是由一部報廢的二手烘碗機改造而成。談到創業心得，李鍾熙認為，最大的收穫，是看到癌症病患因運用奎克即時檢測而及早得到正確的治療，或是九次流產的媽媽因MIRA而懷孕成功，覺得什麼辛苦都值得了。

此外，新成立的英緹公司執行長楊博鈞，是美國加州大學洛杉磯分校博士、哈佛大學醫學院博士後研究的傑出分子生物學專家。在英緹成立前，他先在奎克擔任研發處長、事業長、及代理執行長，參與奎克多項產品的研發及推廣，對公司科技研發及營運扮演重要的關鍵角色，現在隨著英緹生技成立，未來將帶領英緹生技公司進軍國際。

多基因即時檢測 對症下藥

奎克生技光電董事長李鍾熙表示，想了解奎克開發的「多基因即時檢測診斷系統（NextAmp）」，可以將其想像為一台膠囊咖啡機，預先完成複雜配方，將複雜的基因檢測產品簡單化，由奎克及其衍生公司不斷推出不同檢測應用的晶片。

李鍾熙表示，癌症治療已進入個人化精準醫療時代，無論是標靶藥物或其他新治療方式都日趨多元，需仰賴基因檢測才能對症下藥。目前全世界癌症基因檢測的主流技術，多以次世代基因定序技術（NGS）進行，但其操作繁雜、時間冗長且高額價位往往是病人沉重的負擔。

奎克生技所發展的多基因檢測技術NextAmp，是採用多基因同步擴增原理，比起NGS精確且快速許多，檢測時間可以從兩三星期縮短到兩小時，可同時完成高達100個生物標記的全定量分析，成本也更低，對精準醫療基因檢測之普及化很有幫助。

奎克生技團隊也運用這項多基因即時檢測診斷系統，開發出多種癌症用藥檢測、癌症追蹤檢測、癌症早篩檢測等應用產品，同時也投入在生殖醫學、感染性疾病、腎臟病、及器官移植等應用。

李鍾熙表示，由於奎克生技掌握「多基因即時檢測診斷系統（NextAmp ）」技術平台，光是癌症基因檢測就有許多晶片產品等待發展，為了更擴大市場應用，於是針對生殖醫學的應用，今年4月成立英緹生技。他表示，在試管嬰兒療程中，約有30%的不孕症婦女由於胚胎植入窗期偏移，導致無法成功著床懷孕，英緹精選設計出上百個微小核糖核酸之生物標記組合，搭配奎克的分析系統，可分析出患者子宮內膜容受性，精確地找出最適胚胎植入窗期，成功地提高著床懷孕率。

奎克生技更進一步宣布，繼今年4月成立英緹生技之後，奎克再度成立另一家衍生公司-信標生醫公司，要全力投入癌症早期篩檢市場。這家新公司並獲得香港的長江生命科技與長江和記參與投資，未來將結合雙方的優勢及資源，在亞洲進行大規模臨床試驗，加速進軍全球癌症早篩市場。

首創型產品 具商業價值

奎克生技光電公司研發的「多基因即時檢測診斷系統- NextAmp」，2021年11月30日獲頒衛福部與經濟部共同舉辦第20屆「藥物科技研究發展獎」製造技術類銀質獎。藉由這套系統搭配開發的生殖醫學產品-子宮內膜容受性檢測技術「蜜瑞納」（MIRA），於去年獲得「國家新創獎」。

衛福部食品藥物管理署（TFDA）表示，第20屆「藥物科技研究發展獎」共有48件申請案，其中25件入圍，最後獲獎者有13件，分為「藥品類」、「醫療器材類」及「製造技術類」三大類別，奎克生技光電公司開發的「基因即時檢測診斷系統（NextAmpTM MultiGene Realtime Analysis System）」，獲得「製造技術類」當年度最高獎項─銀質獎，而這一屆的「製造技術類」金質獎從缺。

國家新創獎評審專家表示，奎克生技光電公司開發的子宮內膜容受性檢測技術「蜜瑞納」(MIRA)，能夠獲得「國家新創獎」，主因這是一種整合生物科技與光電半導體的技術，可檢測子宮內膜的miRNA來評估子宮內膜的容受性，屬於首創型（First-in-Class）的產品，具有創新性。