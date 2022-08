李鍾熙領軍奎克生技 人工受孕神隊友來了

奎克生技董事長李鍾熙(右)與子公司英緹生技執行長楊博鈞。(記者謝柏宏/攝影)

2021年7月19日,由李鍾熙擔任董事長的奎克生技光電公司,透過亞洲生技大展,秀出全球第一個微小核糖核酸(microRNA)基因檢測 產品,可提高人工生殖受孕成功率。

這個新型基因檢測產品,奎克生技取了個女性化名稱「蜜瑞納」(MIRA)。隔年4月15日,奎克生技為擴大「蜜瑞納」系列產品及其生殖醫學 潛在市場,決定成立新的衍生企業-英緹生技。

曾經擔任奎克生技副總,現任英緹生技執行長的楊博鈞表示,亞洲生育率在全球墊底,台灣出生率更是全球排行最末,在多位醫界人士奔走下,政府去年上路的試管嬰兒補助方案,擴大不孕症治療及體外人工授精(IVF)補助對象,盼挽救超低生育率。

奎克生技董事長李鍾熙表示:「有鑑於當前晚婚、晚育、少子化的趨勢,生殖醫學日益重要,而人工生殖試管嬰兒療程更成為不孕患者的一線生機。奎克希望運用嶄新的生物科技,協助想有小孩的女性懷孕成功,也助低迷生育率一臂之力。」

奎克生技2012年在工研院創新育成中心成立,一開始就結合生物科技與光電半導體技術,經過多年努力,開發出快速、準確、又能同時檢測多重基因標記(multi-gene)的臨床用分子檢測分析系統「多基因即時檢測診斷系統 (NextAmp)」。

結合光電技術 開發診斷系統

經過多年布局,奎克2019年才真正對外發表,NextAmp平台技術已可全力衝刺海內外市場。李鍾熙說,這項平台技術能在2小時內精確完成100個基因分子生物標記之定量檢測,在精準醫療臨床應用上,可與目前主流技術「次世代基因定序(NGS)」互補,並可部分取代NGS檢測時繁複且昂貴的缺點。

在臨床應用上,奎克生技在開發出NextAmp平台技術後,一方面鎖定「癌症 精準醫療」,另一方面則鎖定「精準生殖醫學」。在癌症精準醫療方面,奎克陸續推出乳癌預後、肺癌追蹤、癌症早篩等癌症精準醫療相關檢測產品,目前已逐步進入亞洲大中華地區市場;另外,在甲狀腺結節及融合基因檢測產品也在積極開發及臨床測試中。

此外,奎克也在感染性疾病、糖尿病、及器官移植後續監控等臨床應用,和海內外各醫學中心及政府機構進行合作開發,同時公司也建立了客製化晶片的學研合作方案,加速平台及應用產品的推廣。

在精準生殖醫學應用產品方面,楊博鈞指出,奎克根據NextAmp平台技術,去年推出多基因檢測產品「蜜瑞納」,協助提高人工生殖受孕成功機會。

他表示,這項產品運用微小核糖核酸(microRNA ) 的新型基因檢測技術,可精確的找到胚胎植入窗期,提高試管嬰兒成功率。目前「蜜瑞納」已與海內外超過100家以上醫療院所合作,同時也擴展至歐美和東南亞地區。

奎克生技多基因即時檢測診斷系統 。(奎克生技/提供)

完成多項臨床 進軍歐美東協

楊博鈞表示,由於試管嬰兒療程長、費用昂貴、失敗率高,「蜜瑞納」的技術優勢,是運用microRNA調控基因表現的功能,透過生物標記狀況判斷子宮容受胚胎最合適的時機,進而提高胚胎著床的成功率。目前這項生殖醫學檢測產品已經在醫學專家群的指導及合作下,完成多項臨床研究,亦獲得美國生殖醫學學會(ASRM)最具影響力的原創性研究指標期刊《Fertility and Sterility》專文刊載。

楊博鈞說,根據美國學界預估,隨著女性高齡生育的人數變多,再加上環境汙染,造成人類不孕症的比例愈來愈高,現在每四對夫妻就有一對可能面臨不孕症的風險。他說明,全球試管嬰兒衍生出來的商機已達到420億美元,未來每年仍將以10%幅度成長,而為了提高試管嬰兒成功機率,更先進的檢測商機,將比試管嬰兒市場成長性更大。

媽媽們的笑容是最大收穫

在奎克公司進門處掛著一幅大型海報,三個來自不同國度的小女孩牽著手的照片上寫著:「Healthcare should be affordable for everyone (應該讓每個人都負擔得起他的醫療)」。奎克董事長李鍾熙說,這就是成立奎克生技光電公司的任務和目的,希望能借重台灣的高科技,讓全世界的人都能享受到更先進、更經濟的醫療。

李鍾熙是台灣中央大學化工系第一屆畢業生,隨後負笈美國伊利諾理工學院取得博士學位,又前往芝加哥大學及哈佛大學進修企業管理。1990年之後,他返台擔任工研院化工所副所長,設立生醫工程中心,後來又接任工研院院長、轉任生技中心董事長之後,他是台灣唯一領軍過兩大法人研究機構的領導人物。

李鍾熙對生物科技一向充滿熱情,只要談到生技,他就眼睛一亮、侃侃而談,而台灣每年7月舉辦的亞洲生技大會及生技大展,今年邁入20年,正是由李鍾熙催生成立,成為台灣與國際生醫產業接軌最重要的盛事。

李鍾熙雖然是奎克生技光電公司董事長,但是奎克的技術,是當初工研院生醫中心的夥伴、奎克技術發明人邱創汎,他也是當年和李鍾熙、胡定華三人共同創立另一家公司-體學生技公司的夥伴。

李鍾熙說,邱創汎帶領研發同仁,從初步構想、到實驗室、到原型機、到產品,一步一腳印地推出第一代的多基因即時檢測機。當年創始機台原型機外殼,還是由一部報廢的二手烘碗機改造而成。談到創業心得,李鍾熙認為,最大的收穫,是看到癌症病患因運用奎克即時檢測而及早得到正確的治療,或是九次流產的媽媽因MIRA而懷孕成功,覺得什麼辛苦都值得了。

此外,新成立的英緹公司執行長楊博鈞,是美國加州大學洛杉磯分校博士、哈佛大學醫學院博士後研究的傑出分子生物學專家。在英緹成立前,他先在奎克擔任研發處長、事業長、及代理執行長,參與奎克多項產品的研發及推廣,對公司科技研發及營運扮演重要的關鍵角色,現在隨著英緹生技成立,未來將帶領英緹生技公司進軍國際。

多基因即時檢測 對症下藥

奎克生技光電董事長李鍾熙表示,想了解奎克開發的「多基因即時檢測診斷系統(NextAmp)」,可以將其想像為一台膠囊咖啡機,預先完成複雜配方,將複雜的基因檢測產品簡單化,由奎克及其衍生公司不斷推出不同檢測應用的晶片。

李鍾熙表示,癌症治療已進入個人化精準醫療時代,無論是標靶藥物或其他新治療方式都日趨多元,需仰賴基因檢測才能對症下藥。目前全世界癌症基因檢測的主流技術,多以次世代基因定序技術(NGS)進行,但其操作繁雜、時間冗長且高額價位往往是病人沉重的負擔。

奎克生技所發展的多基因檢測技術NextAmp,是採用多基因同步擴增原理,比起NGS精確且快速許多,檢測時間可以從兩三星期縮短到兩小時,可同時完成高達100個生物標記的全定量分析,成本也更低,對精準醫療基因檢測之普及化很有幫助。

奎克生技團隊也運用這項多基因即時檢測診斷系統,開發出多種癌症用藥檢測、癌症追蹤檢測、癌症早篩檢測等應用產品,同時也投入在生殖醫學、感染性疾病、腎臟病、及器官移植等應用。

李鍾熙表示,由於奎克生技掌握「多基因即時檢測診斷系統(NextAmp )」技術平台,光是癌症基因檢測就有許多晶片產品等待發展,為了更擴大市場應用,於是針對生殖醫學的應用,今年4月成立英緹生技。他表示,在試管嬰兒療程中,約有30%的不孕症婦女由於胚胎植入窗期偏移,導致無法成功著床懷孕,英緹精選設計出上百個微小核糖核酸之生物標記組合,搭配奎克的分析系統,可分析出患者子宮內膜容受性,精確地找出最適胚胎植入窗期,成功地提高著床懷孕率。

奎克生技更進一步宣布,繼今年4月成立英緹生技之後,奎克再度成立另一家衍生公司-信標生醫公司,要全力投入癌症早期篩檢市場。這家新公司並獲得香港的長江生命科技與長江和記參與投資,未來將結合雙方的優勢及資源,在亞洲進行大規模臨床試驗,加速進軍全球癌症早篩市場。

首創型產品 具商業價值

奎克生技光電公司研發的「多基因即時檢測診斷系統- NextAmp」,2021年11月30日獲頒衛福部與經濟部共同舉辦第20屆「藥物科技研究發展獎」製造技術類銀質獎。藉由這套系統搭配開發的生殖醫學產品-子宮內膜容受性檢測技術「蜜瑞納」(MIRA),於去年獲得「國家新創獎」。

衛福部食品藥物管理署(TFDA)表示,第20屆「藥物科技研究發展獎」共有48件申請案,其中25件入圍,最後獲獎者有13件,分為「藥品類」、「醫療器材類」及「製造技術類」三大類別,奎克生技光電公司開發的「基因即時檢測診斷系統(NextAmpTM MultiGene Realtime Analysis System)」,獲得「製造技術類」當年度最高獎項─銀質獎,而這一屆的「製造技術類」金質獎從缺。

國家新創獎評審專家表示,奎克生技光電公司開發的子宮內膜容受性檢測技術「蜜瑞納」(MIRA),能夠獲得「國家新創獎」,主因這是一種整合生物科技與光電半導體的技術,可檢測子宮內膜的miRNA來評估子宮內膜的容受性,屬於首創型(First-in-Class)的產品,具有創新性。