台資深藝人譚艾珍帶孫 一起用童心探索世界

譚艾珍（右）祖孫三代感情融洽，彼此相互陪伴。（圖：譚艾珍提供）

人生有種愛叫做「祖父祖母的愛」，永遠笑著答應你所有請求、無論表現如何都覺得你最棒，但我們往往長大回首才知道，人生最初是祖父、祖母教會我們什麼是「無條件的愛」。

曾在多部偶像劇飾演慈愛奶奶的台灣資深藝人譚艾珍，2020年，除了跟隨女兒歐陽靖移居台南，也在同年盛夏升格為新手外婆。二年來，經常在臉書分享寶貝孫子「新醬」的成長點滴，一起用童心探索世界，即使每天體力被逼到極限也樂此不疲，保持活力迎接全新挑戰。

33歲就飾演奶奶的譚艾珍，回憶起朱延平導演 的選角，仍滿心懷念當年拍攝電影「好小子」的日子。「本來很擔心超齡的演出，結果角色討喜，而且在片場備受禮遇，每當中場休息總是優先坐下、吃飯，所有工作人員盡心呵護，原來這是『被當作長輩』的好處啊！」她笑說，雖然從這部戲後被定型，俏皮又可愛的形象成了偶像劇「御用祖母」，那時自己也希望未來真的成為奶奶時，也能像戲裡一樣高貴、優雅又溫暖。

生活大不同 感受金孫精力

這個心願在66歲時成真，過去戲中的孫子都已是螢幕上的戲劇A咖，自己的金孫則像是永遠用不完能量的電池，直呼快要吃不消。「自從家裡多了一個小人兒，生活方式重新洗牌，而且還搬到了台南。」譚艾珍分享，自己壓根沒想過會當外婆，因為女兒歐陽靖很早就主張不婚不生，曾帶著抱歉的口吻說：「這輩子可能沒辦法讓妳升格當外婆」，沒想到人生大轉彎，多了一個小生命的加入，打亂步調卻也飽嘗甜蜜。

六年前，譚艾珍已經在台南安平區買了房子，但還沒有舉家搬遷的計畫，直到歐陽靖懷孕，考慮到台北居住的老公寓濕氣重、沒有電梯上下樓，將來搬嬰兒車不方便，為了帶孫子出門，還有迷戀南台灣宜人的氣候，決定島內移民。

譚艾珍(右)與女兒歐陽靖一起拍攝時尚孕婦照。（圖：譚艾珍提供）

當女兒後盾 兼顧生活質量

個性靜不下來的譚艾珍，一輩子都樂在學習、演戲、運動、當志工，包括投身動物保護，生活精采豐富，完全不懂「無聊」為何物，即使當了外婆，仍努力保持自我生活重心。

她認為，歐陽靖比較晚生小孩，雖然經常跑馬拉松，但是體力和精神不足以應付小孩子的活潑好動，於是力當堅強的後盾，擔起協助照顧的責任。「以前帶歐陽靖時，她簡直是小天使 ，不吵不鬧，乖巧到讓我非常放心去拍戲。但是孫子好像野生動物，精力超級旺盛，一睡醒就不停爬行、跑動，好奇心十足，連換尿布都是一項艱難的任務。」

譚艾珍自認不是傳統的母親、外婆，如果帶小孩真的很累，那就找保母分憂解勞，在育兒路上少點辛苦，畢竟有快樂的媽媽才會有快樂的小孩。歐陽靖坐月子時，容易疲累、睡不好，先把小孩送24小時的全日托；還沒一歲時，譚艾珍超前部署找幼稚園排隊登記。她看得很開，鼓勵女兒不要因為孩子而降低生活質量，「以後要陪伴成長的時間還很多，不必執著當個完美的母親，育兒不可能盡善盡美。」

不插手教育 拉近母女感情

母女倆相互扶持，在台南過著笑中帶大量汗水的日子，幾乎每天陪伴著「新醬」出遊踩點。譚艾珍直呼小人兒的精力太恐怖了，要經常帶去公園、海邊放電，只要一抵達目的地，就直奔樹林、草地、沙灘冒險，接觸大自然有助於增加抵抗力和免疫力。而這些公共場所常有「路邊專家」下指導棋，詢問是不是給孩子穿得太少、糾正教養方式、關切情緒哭鬧等，無止境的長輩經反而造成無形壓力。

看到歐陽靖剛開始手足無措的窘境，譚艾珍安慰提醒，自己生的小孩自己教，放寬心接受好的善意、放下不適合的建議，就連自己也不插手女兒的教育方式。豁達的態度更拉近了母女感情，她說道，「我們是彼此的後援，一起學著當母親、當外婆，犯錯也沒關係，所有單純的愛意都能感染孩子。」譚艾珍尊重女兒的教養觀，盡情享受祖孫相處的快樂時光，她感謝這位新玩伴，讓家人關係更緊密，也讓台南生活更加有趣。