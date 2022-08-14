41歲吳旻翰「童心未泯」集古物童玩 80歲阿公都回味

吳旻翰收藏古物童玩不看價值只看回憶性，手中的五彩毽子也是小時候擅長的遊戲之一。（記者魏斌／攝影）

「現在的孩子只知道7-11、全家、萊爾富，哪知道什麼柑仔店（賣雜貨的小店）？」為重溫兒時逛柑仔店樂趣，吳旻翰五年多前開始收藏台灣古物童玩。從60年代的童玩鬥片，到以火藥片擊發的左輪手槍，零零總總收藏堆滿走道，但像時光寶盒吸引人造訪。

戳戳樂是柑仔店必備的吸金法寶，吳旻翰小時候，戳一次只要一元，幸運戳到寶可以讓他開心好幾天。（記者魏斌／攝影）

41歲吳旻翰白天幫人安裝監視系統，晚上變身柑仔店老闆。瘋魔古物童玩，是因為小時課後最愛去柑仔店，那時候爸媽經營海產店，柑仔店成為他另類安親班。當年店裡都會擺「快打旋風」或小瑪莉麻仔台，吳旻翰因為太會打，賺到不少零用錢，一度還被老闆盯上不准玩。

吳旻翰收藏的古物童玩包羅萬象，第一代行動電話黑金剛，比成人手臂粗，店裡也系列完整收藏。（記者魏斌／攝影）

為了重溫兒時歡樂，五年前他開始搜藏古物童玩，不看物件價值，只在意有沒有回憶，從彈珠台、左輪手槍到毽子，甚至還有成人手臂粗的第一代行動電話黑金剛，吳旻翰不只收藏，對背景來歷更是如數家珍。

吳旻翰最得意的香菸販售箱，早年台鐵車站常可見到人抱著菸箱販售，菸害防治法施行後再也見不到。（記者魏斌／攝影）

他笑說，算不清五年來花了多少錢買了多少件，「只知道重溫童年時光的過程像個無底洞」。他原把收藏品放在家，愈收愈多，不得不租三間房，加起來逾百坪空間收藏。幾年前開店與人分享，因童玩古物單價偏低，根本入不敷出，「但看到客人尋到寶，開心走出來，就是一個爽」。

吳旻翰收藏的童玩，一對姐妹開心騎跳，歡笑聲不斷。（記者魏斌／攝影）

一位80多歲阿公日前由兒孫陪逛，只為再喝一口彈珠汽水，聽到一句「就是這個味兒」，讓吳旻翰覺得一切都值得了。

吳旻翰店裡的快打旋風機台，比手遊更有吸引力，常有成年人一打就一整晚。（記者魏斌／攝影）

在店裡，最受歡迎的是快打旋風、彈珠機台，曾有客人想出高價買回家，但吳旻翰婉拒了，「就是想讓人開心玩才高價買回來的，轉手賣掉可能再也找不到，以後店裡只怕沒了笑聲」。平常到他店裡，最常看到親子 檔或男女朋友駐足，不是聽到爸爸跟小孩炫耀說，「爸爸以前玩這個很厲害」，就是聽到男生跟女友說，「我家以前有這個」。

早年的電動玩具及電玩卡匣，吳旻翰說，手遊世代可以看看爸媽以前瘋什麼。（記者魏斌／攝影）

古物童玩因「茶金」等時代劇更為搶手，吳旻翰說，近一年收藏價格愈來愈高，他白天努力裝監視器，就為支撐晚上的夢想，希望有一天可以在超商 旁開一家柑仔店，讓成天與手機 為伍的小孩子知道，原來早年的「超商」長這樣。