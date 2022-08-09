從水晶肥皂到點水樓 陳飛龍掌舵南僑半世紀求新求變

陳飛龍的好口福來自家學淵源。（記者沈昱嘉／攝影）

舊城區裡的「點水樓」有著江南客棧風情，木雕窗櫺透進的光線打在木桌上，等待下一餐期的人聲與灶火鼎沸。

還沒到約定時間，84歲的老先生已經拄著拐杖站在會客廳裡，指揮著同仁安排座次、PPT，備好了茶點，還有新研發的肉圓與限量冰淇淋。只是一場訪問，卻認真安排得像研討會。

這正是南僑集團會長陳飛龍的原則，提前做好研究，他做南僑的事業如此，跨足到泡麵、冰品是如此、投資 電視節目如此，在上海和台北開餐廳更是如此。

南僑之子接棒

台灣人想到「南僑」這個品牌，直覺聯想是水晶肥皂，那是伴隨幾代人成長的生活夥伴。這是陳飛龍的父親陳其志於1952年創立的品牌，最初主要生產肥皂，陳飛龍於1974年接任董事長，如今南橋工業擴大至集團，旗下有家品事業部、油脂事業部，以及冷凍麵糰、冰品、慢食麵、餐廳等等。

陳家是南洋華僑，陳飛龍的祖父自閩南泉州到菲律賓發展，發達後將么兒、即陳飛龍的父親送回中國讀書，所以陳飛龍是在香港出生、上海長大，又在1949年隨父母來到台灣，學成後先到父親在台北文山區的芳川礦業社工作兩年。

原本的環境是賣方時代，到了買方時代，父親發現必須改變經營方式，就把他從煤礦叫了回來，父子一起打拚。

陳飛龍說：「我們是讀書人做商人。」他回憶最難的一段時期，原有在賣方時代做肥皂的設備跟想法已落後，董事會裡讀書人的考慮是：「新的洗衣粉時代來了，我們還要不要做肥皂？」

做或不做，要有不同的投入，幾經嘗試，最後決定固本，繼續做肥皂。為此，公司投資大筆資金買最好的機器，又進了很多不一樣的人，不是「讀書人」的人。

他找來小學畢業的老師傅煮肥皂，這可是公司裡前所未聞的事，可他就坐在皂鍋旁請教，再拿這些經驗跟公司裡「有讀書的專家」討論，最終轉換成新的南僑做法；又請來一位僅初中畢業的業務主管，學歷是不夠亮眼，可是熟悉所有業務通路。

「我們很在意人的契合，人是最重要的資產。」陳飛龍說，父親一直很重視把價值變成文化，讓新、舊不同程度的人都融入在南僑文化中。

「從我進公司一直到74年間，我們一起努力，把南僑最看不見的東西建造起來，那就是企業裡面的血液。」陳飛龍說：「看得見的就是，我們很成功地把水晶肥皂做起來。」

跨進油脂事業

「我們做肥皂做得還不錯。」陳飛龍說，那是台灣經濟發展強勁的時期，可是考量到台灣早晚要對國際開放市場，要在消費者品牌市場上與外國人競爭，壓力會很大，「我們發現台灣的內需工業起來了，我們做B2B的生意有優勢，能跟客戶建立生命共同體的長期關係，就能分攤B2C生意的壓力。」

南僑將目光鎖定油脂。陳飛龍分析，台灣不生產油脂，都要到國外採購，所以每天要去看各產地的天氣、國家關稅政策，要對全球油脂市場的交易、生產都很熟悉，才能以適當的價錢買到適當的油脂，而南僑做肥皂用很多油脂，他早在關注這個市場：「這是我最重要的功課，每天都要做。我只會這個。」

不過當時台灣家戶食用的油脂，是政府給固定工廠配額去進口黃豆，當時的南僑拿不到配額，可是陳飛龍的父親在食品工業看到機會，就派兒子到美、日去考察。

陳飛龍發現，明明台灣人較會大火油炸，但美日的油脂用量竟是台灣的四倍，用在食品工業上，如麵包、蛋糕、餅乾、薯條。他回來跟父親報告，這生意可以做，又不受政府的配額限制。

「但是很辛苦，你要讓台灣的用戶長大。」陳飛龍說，早年台灣的蛋糕上面是一塊硬糖、麵包也很硬，那是因為成本、技術和原料的關係，「我們要生存的話，就要把這個產業扶植起來。」

陳飛龍跟父親提出兩項研發投資，一是研發自家的油脂產品，另一是幫客戶研發他們的麵包、蛋糕，教他們如何使用南僑的油脂做出不一樣的產品。

「你用我們的東西，我教你怎麼做。我們就這樣起家的。」陳飛龍說：「要有耐性、使命感。我們南僑人都是笨笨的啦，就是做傻事。」

美食 背景多元

南僑從做肥皂到開餐廳，中間的跨度看似頗大，其實根底來自陳飛龍的多元成長背景，養成了他的好胃口，「我沒有什麼不吃的。」

父親先讀廈門大學再從上海復旦大學畢業，母親來自泉州，曾到北京讀書，後在廣東學醫，陳飛龍香港出生後，在泉州住過，也隨父母到上海法租界定居，常吃法餐、俄國菜，而天天都有福建來的客人到家裡，開口就說想吃地瓜粥、番薯簽、蚵仔乾、炒米粉。

印尼的外婆家會寄來蝦餅、海參、魚翅；菲律賓的祖父家也會寄來巧克力；媽媽會燒粵菜；弟弟的奶媽是江北人，會燒江北菜。他笑說：「有口福是這樣子來的。」

來到台灣，陳家住在台北重慶南路，附近有個市場。當年讀女師附小的陳飛龍下課會特意去繞一圈，光顧肉羹攤、去看汕頭的魚丸怎麼被一拳拳在盆子裡打出來，或到明星咖啡廳前書攤看周夢蝶對一地大學生講書，藉機到明星吃東西，總是先吃一肚子才回家。

當時家裡請了一位汕頭師傅，只是這師傅後來因病辭職，待他康復後，陳家也幫忙贊助開了一個四神湯攤子，如今已交棒給兒子，陳飛龍還偶爾去捧場。

初中被送到淡江中學，陳飛龍會精打細算了，知道菜販中午時會把剩的菜葉子炒一炒賣給學生，他從山上下來，花兩塊半就可以吃一頓中飯。

那時住在宿舍，每個月要交伙食費。陳飛龍初一就被委任為監廚，連當兵時也是部隊裡的監廚，彷彿天生就和美食有關，「我回廚房好像回家一樣，見到師傅們好像見到朋友，好像冥冥中就有這麼一個安排。」

陳飛龍帶領南僑47年，事業版圖擴大。（記者沈昱嘉／攝影）

到上海開餐廳

就是這樣冥冥中的牽引，南僑集團開餐廳。

陳飛龍說，當初是因為公司在天津設廠，但他考慮到「必須從上海看中國，要在上海被看見」，所以又到上海設辦公室。

但是他想：「我們做的是B2B的生意，幾個人看得到你？我們要做什麼生意可以被人看也看到人家？」最後決定做德國寶萊納啤酒生意。

「一方面也是要出一口氣啦。」陳飛龍說，台商大部分是製造業，都不在上海，在上海很多是「跑路的人」，因此很多上海人看不起台灣人，「所以我想轟轟烈烈做給他們看看，我們台灣人也可以做一點事情。」

為了這口氣，南僑在1997年投資600萬美元打造上海第一家寶萊納餐廳，因為選中的地點是一處花園，整地、整建，要做到最好。雖然最初一個月只做人民幣300萬業績，陳飛龍仍很有遠見地成立一個辦公室，統籌人事、財務、採購等，後續再開餐廳時，投資很快回收。

陳飛龍說：「因為沒開過餐廳，所以不知道一個餐廳要花多少錢，該花的就花、該做的就做。幾十年來，我們做製造業也好、到國外發展也好，認定要做就是做了。」

目前南僑在大陸有四家寶萊納啤酒餐廳、一間濱江壹號頂級歐式料理。

台北開點水樓

因為南僑在上海開餐廳很成功，陳飛龍說：「就有人說我們為什麼不在台灣開？這就變成愛國心的懷疑。好吧，那我們來開餐廳，開真正能在台灣立足的餐廳。」因為台北跟上海是兩回事，不能直接移植。

讀書人的研究精神又出來了，經團隊調查，答案是江浙館。一是江浙菜本來就好吃，二是餐廳和政治主流脫不了關係，當時是江浙菜最受歡迎。但館子數量多，既存力量又大，最難的也就是江浙菜餐廳。

「我們公司沒有人會開餐廳，尤其江浙菜。」陳飛龍就和兩位同事自稱「三個臭皮匠」，開始研究了：「我們開的餐廳跟人家不太一樣，管理方式不一樣、做菜的想法也不一樣。」

首先，要搞清楚什麼叫江浙菜，就派台灣師傅到大陸去考察，帶回心得整理，因為江浙菜多半是老師傅手把手傳下來的，廚師們也不知其所以然，那南僑就幫忙理清楚，整理出江浙菜的味型、烹調手法等等，並據以安排廚房配置。

又是一讀書人開餐廳的研究法？陳飛龍理所當然：「不然怎麼開呢？我們不會嘛。江浙菜是我們的目標，人才要擺在重要的地方、要科技化的經營。別人開餐廳沒有這麼麻煩，先搞一堆東西出來。」

2005年，點水樓就這樣開起來了，主打江南料理、點心，菜系包括杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜式名餚，至今已有六家分店。

除了點水樓，南僑在關渡也有一家寶萊納啤酒餐廳，上海店是以酒帶菜，這裡則是以菜帶酒，所以發展出多種菜色，包括自行研發的台灣小吃肉圓。

這又是經過研究的結果。團隊吃遍台灣有名的肉圓，研究出薄Q的皮最好吃，而內餡是將不同部位的豬肉手工打出嚼勁，醬汁更是匠心獨具，以桔子做底，近乎西餐的調醬，已完全脫離固有的肉圓印象。

陳飛龍說：「台灣人最驕傲的是小吃，我們希望將台灣的小吃做一些標準化。在台灣從事烹飪，總是對台灣要有點責任。」

南僑研發代工Godiva限量雪糕。（記者沈昱嘉／攝影）

有2冰淇淋品牌

除了餐廳外，南僑旗下還有杜老爺冰淇淋和卡比索冰淇淋品牌。其中，已連續四年代工比利時巧克力品牌Godiva限量雪糕。

當初是Godiva找上門，比利時的Chef帶團隊來談，只說：「請做出一支Godiva風格雪糕，希望兩個月後能試吃。」南僑這邊又研究了，做終做出72%黑巧克力，外層是烤焙熟可可，內核流心。

杜老爺還有許多聯名，如立頓紅茶想變成雪糕、老虎堂珍奶要變甜筒、Oreo也有雪糕和杯裝冰。

「小廚師」慢食麵也是南僑品牌。「因為當時合併了統一的可口奶滋，市場上稍微轟動，說陳飛龍喜歡合併人家的公司。」陳飛龍說，大成長城的「小廚師」就來問要不要合併，「那時候合併上癮了，好啊，就合併吧。」

合併後，檢討原本的問題，還出了一款半筋半肉的泡麵，市場反應不錯。

那時台灣還沒人做杯麵，陳飛龍去買了一條杯麵的生產線，同仁們很熱心地幾天幾夜不睡覺測試，終於在一天晚上9時通知說成功了。到了午夜兩點，電話又來了：「報告董事長，我們的工廠燒掉了。」

一場空歡喜，但陳飛龍倒是沒有怪罪疏忽的職員，只詢問是否有人在火災中受傷。

後來，陳飛龍專注小廚師，策略是「當正餐賣」，「我們希望一星期七頓裡面，能有一頓是我們的，我們就很滿足了。」既然要當正餐，就改泡為煮，煮的比較好吃，且要顧到有各種材料，要夠均衡、夠美味。

跨足影視事業

陳飛龍還跨進電視、電影圈，投資電視《家有嬌妻》、《綜藝一百》、電影《總舖師》。

「我很年輕就在外面花天酒地，過了幾年我覺得也沒什麼意思，還是要找點事情來做。」陳飛龍笑說自己跨足影視的原因。

其實他最早投資的是張俐敏的《家有嬌妻》。他還笑說，不久前張俐敏還跟他說：「什麼時候幫我開演唱會？」陳飛龍回：「一個80幾歲的人幫一個60幾歲的人開演唱會？」

後來張小燕結婚懷孕，想轉變一下，經人介紹找到陳飛龍。他連串問：妳長得很漂亮嗎？身材很好嗎？很會交際嗎？很會唱歌嗎？很會跳舞嗎？都沒有，那做主持人吧。

於是在張小燕懷孕生產的七個月間，陳飛龍又開始研究如何做出與眾不同的節目，先分析在老三台那一家播出好，大膽挑了華視周日晚上黃金檔，跟鳳飛飛的節目對打。別人都說難，他豪氣說：「跟我開餐廳一樣，挑難的，有什麼不敢？」

陳飛龍包下該時段的八成五廣告，接著，「我們以作戰為前提，也滿下苦工的」，研究對手的收視率波動，又在全台歌廳找能模仿鳳飛飛的歌手簽下來訓練。結果，《綜藝100》做了七年。

84歲退而不休

陳飛龍的一生精采，事業上守成再擴大，喜愛美食也做了餐飲，還跨進娛樂圈，如今，雖然因高爾夫和網球運動過度傷了膝蓋軟骨，這才需要拄拐杖，但他輕鬆比畫著，剛做了白內障手術 ，接著還要動膝蓋手術，「反正疫情期間不能出國，就跑醫院。」

至於美食，至今也沒有忌口，不追著米其林星星跑，想的是「哪裡的豬血糕好吃」，因為吃了多年的那一攤不賣了，陳飛龍已經找替代攤子找半年了。

84歲了，已經退居二線，交棒給兒子，可是陳飛龍還是每天進公司，「不進公司沒地方去。我上班等於休閒，事情都是他們在做，我就在那裡晃晃、講講。還跟他們說，每天要讓我生氣一下，我才不會太寂寞。」

南僑今年將歡慶70周年，陳飛龍的願望是：「能永續經營，希望以後的同事還是像今天的同事一樣，發展的過程也不要跳脫現在發展的過程。」因為過去依循的規律證明是成功可行，希望未來的軌跡不致偏離。

這位會提前到訪問現場安排好一切的集團掌門人，一生都是這樣，事先研究、做好準備，然後從容面對，能隨遇而安，「我不曉得自己算不算快樂，但我笑的時間的確比較多。」