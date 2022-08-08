打破神桌傳男不傳女 首位女匠師黃裕凰傳承木藝

大溪堂和神桌第二代負責人黃裕凰（右）向下扎根傳承木藝技藝。(圖：黃裕凰提供)

桃園市大溪堂和神桌第二代負責人黃裕凰，打破大溪神桌木藝傳男不傳女傳統，成為大溪百年神桌木藝唯一女匠師，為推廣大溪木藝傳承，她近年來義務擔任大溪木藝生態博物館 木藝種子教師，免費指導年輕學子學習木藝。

80後出生的黃裕凰嚮往古代俠骨柔情女俠風範，以「女俠愛木藝」自創木藝品牌，她從16歲從工廠學徒做起，至今投入神桌木藝製作25年，看到她右手掌的植皮及傷痕累累，是她換來大溪百年神桌木藝唯一女匠師技藝的刻痕，她近年接下父親黃國豪事業，翻新神桌設計風格，展現強靭女力精神。

黃裕凰說，她身為家中長女，因不愛念書，自高職時期跟著父親和叔伯當木工學徒，從頭學起，高職畢業也完成學徒出師，打破神桌只傳男生不傳女生的傳統。

如今她已完全接下她父親黃國豪的棒子，負責接單、工廠製作到銷售一手包辦，她說，木藝榮景在她父親那代經歷巔峰，到這一代已不見榮景。為讓年輕人認識和喜愛大溪木藝，她留下神桌精髓設計，做出符合年輕人需要的風格，希望用女性視角「再創大溪木藝榮景」。

黃裕凰擔心大溪木藝技藝消失，為了回饋社會，她四處參加活動推廣大溪木藝品，吸引年輕人喜愛，木博館傳統技藝活動配合學校課綱技藝學習課程，她進入學校教老師做木工，再由老師進班教學，將大溪木藝向下扎根。