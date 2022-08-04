「火箭阿伯」吳宗信有個太空夢 盼台灣飛向宇宙

吳宗信說，火箭橫跨各領域知識，是需要深度學理和涵養的專業。(攝影／沈昱嘉)

2022年7月10日，台灣屏東旭海發射場裡，橘紅色的小型探空火箭緩緩升空，眾人齊聚場邊，一瞬爆出熱烈吼叫聲，短短兩分鐘，承載的是整個台灣醞釀多年的太空夢，也成了吳宗信永遠不會忘記的一天。

瘦小單薄的身軀，卻曾是台大橄欖球隊的靈魂隊員之一；去年8月，再接下國家太空中心主任一職，領著團隊打造看似遙遠而巨大的太空夢，一路以來，吳宗信總選擇超出自身極限的路走。火箭研究並非總是安全，見過幾次火藥爆炸，他有過卻步，卻不曾真的拋下。

「火箭在推進上雖然算安全，還是有一定危險，但也因為這一點危險，讓它多了感官上的刺激，而這個刺激會引發你心理上的emotion變化，所以我常在講火箭其實是個非常羅曼蒂克的東西。」

道地台語混雜著帶有腔調的英語單字，笑起來時而憨直時而開懷，興奮時還會將整個身軀提起，離開沙發表面，被暱稱為「火箭阿伯」的吳宗信儘管已近60歲，卻不時像個男孩，急切地想將一路以來因火箭和太空帶給自己乃至身邊人的悸動，擴散出去。而他也確實有此能力。

「我希望有生之年，可以看到台灣用自製火箭載著太空人 上月球，但在那之前，我們要先整合台灣太空產業的上中下游，把最後一棒跑完。」

沒有夢想的男孩

相傳五月天的〈頑固〉MV中，由梁家輝飾演的男主角就是以吳宗信為原型，在市井裡過著平凡日子，心裡卻懷著兒時的太空夢，在眾人支持下順利發射火箭，熱血而動人，但吳宗信卻笑說：「我小時候家裡很窮啦，不要說夢想，能活下來就要偷笑了。」

出身台南市安南區鄉間，吳宗信的爸媽不識字，靠著農活和粗工養大一窩孩子，「我有次翻到照片，畢業旅行去南投中興新村，穿短褲，腿前面兩個膝蓋大大的，有夠像非洲難民。」他回憶當時沒牛奶也沒米麩，餐桌上最常見的是番薯籤稀飯，白天餓了就灌黑糖水果腹，「那沒什麼營養，但喝下去就覺得飽飽的，不會餓。以前喔，能生存最重要，所以常有人問我是不是從小就有做火箭的夢想，哪有可能，Mission Impossible。」

彼時的男孩，身材瘦弱，運動神經卻相當發達，從棒球踢到足球，對念書不太上心的他，下課只想著去踢球，但回到課堂上，過目不忘的本領，卻讓他穩穩讀進全校前幾名，「我爸媽其實都沒在管我，因為不識字，看不懂成績單，我都自己蓋章，一直到我考上台南一中，放榜後有人去我家貼紅紙，他們才發現欸！我這兒子原來會念書！」

但他坦言考上台大機械系只是因為分數夠，加上數理念起來得心應手，對於未來，其實一直處於茫然狀態，課外跟著校隊練橄欖球，看同儕考研究所就跟著考，該當兵就去當，加之當年風行的口號「來來來，來台大！去去去，去美國！」退伍後他亦沒想太多，就跟著申請國外研究所，恰巧錄取自己的密西根大學以航太 專業著稱，他才又順水推舟地將機械改為航太工程，「我念書一直都是盡本分而已，沒有特別為了什麼目標。」誰知這順應而為的決定，卻為他敞開了從沒想過的未來。

無心插柳的火箭夢

吳宗信回憶，當時因家裡無法負擔留學費用，他只得把自製的筆記拿去賣人，因過目不忘的能力，他背單字快，加上歸納能力強，考托福和GRE自也不是太大問題，當時南陽街一間幫人辦留學的機構，見吳宗信成績亮眼，便提出交換條件，「只要我讓他們當廣告，就幫我機票打八折，結果後來發現他們把原價報貴，所以根本沒省到。」

咯咯笑著，他卻坦言自己出國念書時算是「置之死地於後生」，「只要一年沒拿到獎學金基本上就沒錢了，還好天公伯對我不錯，有個機會讓我遇到後來的教授，開始跟著他做火箭研究。」1990年代的美國在太空發展上已有一定基礎，因此吳宗信也投入相關的學術研究，「從一個液態引擎拆解到非常小的問題，很基礎又很學術，但缺點是見樹不見林，你可能整整20年都只能做那個小小的部分。」

於是1995那一年，儘管在美國已有工作機會，他仍決定回台灣，某部分還包含他對家鄉開始有了認同，「我算是去美國後才開始了解台灣，那時讀了很多台灣歷史，對這土地有認同感了，就想說不管怎樣我都要回來。」但彼時台灣的太空產業還停留在戰略科技的定位，市場和想像都偏狹隘，眼看台灣航太科系的教職缺動輒上百個博士搶，他決定轉申請成立不久的太空中心。

「其實那時也沒想太多，單純想回台灣來貢獻，但是怎麼貢獻？有時候一個人的力量有限，所以我的生存方式就是先適應環境，只要在那環境裡做到最好，自然就會出頭，出頭後掌握資源，就有機會改變這個社會。」

當時的他僅是個負責熱真空研究的小小測試工程師，兩年後他再申請上交大機械系教職，重回學術研究領域，真的接觸到火箭相關計畫，已是2005年，彼時陳水扁政府規劃了「哈比特計畫」，要送兩顆微衛星給中科院做衛星載具，吳宗信和一群跨校教授負責做獨立驗證與確認（Independent Verification & Validation, IV&V)相關的模擬分析，儘管2008年計畫因故中止，卻也成了吳宗信的火箭夢起點。

學生淚水點燃熱情

「與其說對火箭有興趣，倒不如說我是享受那種『從不懂到懂』的樂趣。」因接觸了「哈比特計畫」，吳宗信開始帶著一批交大學生「玩玩看」，先從試做沖天炮性質的小型「Sugar Rocket」開始，他笑說自己雖念航太和機械，卻從沒摸過火藥，「第一次摸到時也怕得要死啊！但就覺得終於可以實現從小放鞭炮的願望，很開心。」

他回憶起，首次帶著學生發射自製的Sugar Rocket時，其中一組上去天女散花，整組碎掉，但第二組發射後，降落傘意外打開，「全部人開心得要死！我在交大教書快十年，從沒看過一群人可以為了一個Project這樣沒日沒夜地做，不管失敗成功，痛哭流涕，那時就覺得這東西很Amazing！」

也就是那時，太空夢終於在吳宗信的心底成形。2012年，吳宗信與一群跨校教授，包括台北科大林信標、台南成大何明字與屏東科大胡惠文，集結企業和私人捐款，成立了ARRC（陽明交大前瞻火箭研究中心），就此投入第一線的研發計畫，而後因優秀又有潛力的幾個學生將畢業，吳宗信興起出外創業以留住整個團隊的想法，沒入過商業叢林的小白兔，就這樣沒想太多地衝了出去。

「因為我一直都待在研究單位，社會化方面大概幼稚園程度，光是找錢就一直碰壁，算是篳路藍縷啦。」或許是出身農家，某種硬頸精神使然，他屢敗屢戰、一步一腳印，四處演講吸納人才、找尋資金，從零建立起軟硬體，最終打造出上百人規模的私人公司，無奈最後還是因理念不合黯然離開，「以結果來看，我算是被打趴在地上。」

然而這段創業經歷，卻成了他如今主掌太空中心的堅實基礎，「火箭需要非常跨領域的知識，你想得到的機械、電機、電子、資訊工程、化工、材料、長距離無線通訊，甚至數學、物理，這些產業全都要去碰。」 那段時間，吳宗信也看到台灣在太空領域的實力，「實際站在第一線接觸很多內行技術，讓我對台灣的太空實力很有信心，我們絕對有能力做出很複雜的東西。」

吳宗信笑說自己有生之年的願望是看到有台灣的太空人能登上月球。(攝影／沈昱嘉)

台灣的太空未來

吳宗信觀察，現今國際間的太空計畫走向，已經從戰略科技變成太空經濟，除了正熱的太空旅遊，擁有最大產值的還是衛星系統，包括可拍攝地面和宇宙的「遙測光學」、其次就是通訊，他邊說邊拿起手機，「你看這裡面的GPS定位、還有你每天看的氣象預報，靠的都是衛星啊！」

伊隆馬斯克創立SpaceX後啟動的「Starlink星鏈計畫」正是想將原先的平面網路通訊變成3D立體通訊，而讓台灣切入這整個太空經濟產業鏈，就是吳宗信想努力的目標。「衛星要怎麼上到太空？靠的就是火箭，而衛星到了上面，你要能在地面接收訊號並跟它溝通，這些地面設備和軟硬體，台灣其實三、四年前就切入了，先不論做火箭這塊，在衛星系統的設計跟整合能力上，台灣是可以排進全球前二十名的。」

而成功送上太空的衛星晶片因要抗輻射，難度高，台灣的半導體實力恰好能補上這塊，「我看大部分抗輻射晶片都是台積電幫他們做的，所以台灣整個產業鏈其實足夠投入這塊，那剛好太空中心的衛星系統跟次系統設計能力、測試能力都非常強，如果和業界強項結合起來，未來幾年應該可以做一些事情。」

但他也直言，台灣要擺脫代工命運，政府還是要多出點力，特別在投入的預算上，「台灣真的還是投太少，以亞太地區來講，日本去年就投資 大概1200億(台幣，下同，約40億美元)，印度大概500億、南韓190億，就連印尼也有44億多，而台灣去年是20幾億，所以在投資野心上我們還有很大的進步空間。」

也因此，吳宗信在接下太空主任一職前，尚在擔任ARRC主任時，就曾和募資平台「貝殼放大」合作，為當時的「類衛星載具火箭計畫」募資兩次，「做火箭牽涉的層面太廣，要involve的人也太多，一定要有足夠資源在後面support，讓你有空間可以失敗，再來就是要找到一群人跟你同心做這件事。」透過和社會對話，這位「火箭阿伯」笑稱自己學到非常多東西，加上個人向企業和私人公益募款，十年內成功為交大計畫募到近1億6000萬資金。

有生之年的願望

「我們整個社會其實對太空是有夢想的。」他觀察台灣的教育體系，其實讓不少人失去做夢的能力，「你看你可能會買機器人、飛機、火箭模型給你家的小朋友玩，但到國中為了升學，就全部收起來，所以很多人都把小時候的夢想放在心中，有的一放就是五、六十年，當看到社會上有一群人不是短期、而是長期在耕耘這一塊，很自然就會想要幫忙。」

就像中年才確立目標的自己，吳宗信認為，做夢不必分年齡，還沒找到目標也無需慌張，但只要找到，就要好好堅持，「我一直都喜歡做一些別人覺得超出我能力範圍的事，像打橄欖球、做火箭都是，好像不自量力，但通常你只要堅持做，旁邊的人，甚至整個社會都會給你support。」

就像讀大學時，即便下著滂沱大雨，只要有比賽，吳宗信絕對風雨無阻，謹守在自己的橄欖球位置，因體型瘦小，他當不了衝鋒陷陣的前鋒，只能擔任連接前鋒和後衛球員的「九號」，「我打的是英式橄欖球，位置叫Half ，我們在中間，判斷該要把球丟給前鋒繼續攻，還是打給後面速度快的人衝。」他笑說直到現在，這都是自己最喜歡的工作。

「讓一群人互通有無、把不同專長的人湊在一起，我覺得我好像有這個專長。」這也是他之所以想接下太空中心主任一職的主因，「我就覺得應該試著站在不同的戰略高度跟戰鬥位置努力看看，在這裡可以做的事情既深又廣，可以站在政府的角度擘畫政策，又能直接面對產業界，替台灣打造一個可長可久的太空產業環境。」

但回看這一路，他仍坦言從沒想像過能走到今天，「好像一直在突破自己的極限，可是也因為太空跟火箭，讓我認識到人的潛力無限，真的不要小看自己。」他期待著有生之年，能看到台灣有太空人登上月球，「坐在你造的火箭上嗎？」「不，是我們大家一起造的火箭。」他笑起來，中年男人的浪漫裡閃著孩童般的純粹，火箭展開降落傘，落於海上，下一個夢想，已在男人的心底緩緩升起。