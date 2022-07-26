32年栽培菁英 基隆籃球之父 獲台「教育奉獻獎」

基隆市正濱國中退休體育組長王炳基（左），今年獲教育奉獻獎。右為被譽為「亞洲第一小前鋒」林志傑。（圖：基市府教育處提供）

台灣金門縣金湖國中應屆畢業生陳宥安雖是過動兒，卻努力自制，今年獲台灣總統教育獎，8月5日表揚。陳宥安說，沒想到會得獎，未來想當藥劑師。基隆正濱國中體育組長退休 的王炳基積極培育球員，被譽為「基隆籃球之父」，今年獲教育部 「教育奉獻獎」。

陳宥安出自單親家庭，幼時鑑定為ADHD（注意力不足過動症），但他努力克服，不僅功課名列前茅，科研成績優異，也在音樂展現才能。導師蔡佩芳說，全台352人推薦名單中，陳宥安在複選167人中脫穎而出，成為今年18位總統教育獎國中組得主之一。

金門縣長楊鎮浯致贈旅費給陳宥安，鼓勵他好好學習，勇於追夢。他說，陳宥安的表現，就是給媽媽最好的回報。

相當害羞的陳宥安說，當初也沒想到會得獎，感謝一路上幫助他的人，未來想當藥劑師，幫助別人。

另外，基隆市正濱國中體育組長退休的王炳基，在學校任職32年，正濱國中1969年成立籃球隊，是基隆市籃球重點發展學校。王炳基接任教練後，以專業籃球訓練觀念提拔許多潛力球員，近年在全國賽屢創佳績，培養出多名國手，被譽為「基隆籃球之父」。

王炳基培育出的籃壇好手包括早期的李金花、前台啤教練傅明仁、國手張志豪、李啟億和李德威；世青國手鄭鐵，世大運國手吳洋暉和李緯綸；亞青國手楊正倫、李明暉、羅家龍、林明毅、王子銘、楊瑜潔和蘇芷葳；以及亞洲第一小前鋒林志傑與中華隊國手張詩婕等人。