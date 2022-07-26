攻微米級模具 台廠「華成鋼模」打進半導體封測鏈

華成鋼模廠房外觀。（圖：華成鋼模提供）

華成鋼模是一家隱身於台灣苗栗頭份工業區內的專業模具製造廠，主力產品為粉末冶金模具。成立44年來，走過慘澹經營的草創期，並歷經幾番景氣起伏的淬煉，在創辦人兼董事長羅元豐逆勢投資 及技術研發精進下，超過一半業績來自對品質要求嚴格的汽車產業，更是歐系與日系品牌車廠供應鏈 中的一環。

2021年，華成的營業額已衝上2.5億元(台幣，下同，約835.7萬美元)，隨著去年已供貨半導體封裝測試廠夾治具產品，未來華成可望成為先進封裝產業供應鏈中的要角。

走進坐落於縱貫線旁的華成鋼模廠區，看到的是工廠內窗明几淨、恆溫恆濕的自動化機台產線井然有序，完全不見傳統模具加工廠、黑手師傅揮汗如雨操作被機油包覆機台的刻板印象。原來，華成打造的模具精密度已達「微米」等級，因此加工機台也都升級為連網的自動化產線，工作環境可媲美高科技廠房。

華成鋼模執行副總經理黃文良表示，華成的產品項目可分為六大類，主力產品是粉末冶金模具，貢獻80%的業績。

另外，在模具類還包括：金屬射出、冷熱鍛造、精密陶瓷三類；以及專業夾治具設計製造、精密機械加工等。

成功布局歐美、東南亞 市場

2013年前，華成專心耕耘台灣的客戶，是台灣保來得、旭宏等大廠的長期供應商，一年營業額近8000萬元。2013年遷入新廠現址後，便積極參與海外展覽，並憑藉客戶的口碑，逐步拓銷國際市場。2021年台灣客戶貢獻業績占比降至二成，已成功布局歐美及東南亞市場。業績較舊廠時期成長三倍，全球各地客戶的業績貢獻度分別是：北美占39%、歐洲8%、東南亞28%、台灣19%、日本6%。

黃文良指出，粉末冶金模具服務的產品，小到NB的零組件，大到汽車製造用的電動工具、氣動工具，甚至航太產業都是客戶。而粉末冶金的優勢，可以低成本、快速大量複製產品，華成鋼模便提供優質模具，讓客戶大量複製生產其產品。

華成鋼模董事長羅元豐。（記者李珣瑛／攝影）

1978年，25歲的羅元豐自軍中退役，便在姐夫的牽成下買了一台車床，以20萬元的資本額創立「弘達工業社」，承接台灣保來得車銑粗胚加工的生意。在那個缺乏技術和資金的年代，羅元豐說，他只有加倍投入時間，不斷從失敗中汲取經驗。回憶當年慘況，他指出，第一個月營業額才5700元，連材料損失費都不夠。

羅元豐以他不服輸的性格，繼續埋首鑽研技術，終於讓他業務成長、逐步擴展機台數量。五年後於頭份永貞路買下100坪土地建廠，成立「華成鋼模」公司，那一年羅元豐30歲，公司資本額也提高到500萬元。

2004年，羅元豐應客戶之邀赴中國投資設廠，沒想到在常熟的廠房與設備都已齊備之際，下游客戶的中國投資案，卻因累計投資金額超過上限而遭投審會打回票。華成常熟廠在沒有客戶和訂單、新手陸籍員工無技術的情況下，當年大虧上千萬元。

羅元豐並未聽從友人的建議認賠返台，反而是努力建立製程管理系統，傳承製造工藝，次年終於取得在中國的第一張訂單。此後，一路發展到疫情爆發前的年營業額人民幣4000萬元規模，客戶涵蓋：上汽粉末冶金、住友電工、日立粉末（後售予昭和電工）、歐系吉凱恩GKN、Fine精密燒結等大廠。

2008年金融海嘯來襲，客戶縮減訂單過冬。羅元豐一度讓員工減班因應，這項措施只實施了一個月，便全員恢復正常班表。只因為他體恤員工養家的辛勞，認為公司必能挺過低潮。華成鋼模照顧員工的好名聲因此傳揚開來，更凝聚員工們對公司的向心力。

2013年，60歲的羅元豐經營之路再邁入下一個里程碑，買下頭份工業區1400坪工業用地，一舉將廠房用土地擴大14倍。為了填滿新廠產能，華成鋼模不再以供應台灣客戶為滿足，透過參展及客戶介紹客戶口碑相傳，一步一步拓展歐美及東南亞市場。

華成鋼模2013年遷入新廠時員工們大合影。（圖：華成鋼模提供）

為擴展外銷市場，羅元豐發現海外客戶要求更精密的模具，這讓華成鋼模初期發展海外業務時深受被退貨之苦。於是在台灣積極尋找表面處理的外包合作商，卻屢屢達不到客戶期待值。

工研院2014年成立苗創中心，媒介工研院材化所，為華成鋼模從事「類鑽鍍膜（DLC）」代工，產品品質獲得客戶肯定。於是羅元豐拍板，斥資技術移轉材化所的類鑽鍍膜技術，並於2018年起於自家生產供貨。由於技術品質提升，華成接到客訴案量明顯減少，成為擴大接單的利器，成功拿下品牌車廠的長期訂單。

2020年，華成再投資模具真空熱處理設備，將以往外包的製程全數改為自製，更能掌握產品品質，成為客戶信賴的一條龍模具生產商，同時開始與半導體封測廠展開合作，從供貨封測廠的精密夾治具產品出發，為繼續拓展封測廠客戶所需的新產品應用市場做好準備。

創辦人羅元豐 空杯理論堅持精進

農家長大的華成鋼模董事長羅元豐，從小學起就堅持早起第一個到校上學；五年軍旅生涯，養成他行如風、立如松的紀律。退伍後創業，羅元豐還是第一個到公司開門的老闆。就連分享太極拳學習的養成過程，羅元豐都能與鋼材加工成模具程序類比，足證他強韌的毅力與信念，早已內化成企業經營成功的養分。

42年次的羅元豐，是苗栗頭份的客家子弟，小學時得步行煤渣路上學，他天天早起保持第一個到校的紀錄。苗栗農工機工科畢業後，進入陸軍官校專修班34期，並投入兵工廠生產兵器和車輛零件。退伍後，在姐夫牽成下，成為台灣保來得公司粗胚外包加工廠。他將從軍攢下積蓄加上貸款，籌得20萬元開始創業。

自己做老闆的羅元豐仍然每天早起到工廠開門上工，迄今仍維持清晨5點半起床的習慣。

創業44年來，羅元豐經歷過二度金融風暴的考驗，因應訂單銳減，華成鋼模曾經實施一個月的減班措施。看到員工收入大減，影響生活開支，羅元豐考量公司足以撐下去，便立即於第二個月起恢復工時，展現與員工們共同挺過景氣低潮氣度，此後再也不實施無薪假、更不因不景氣裁員，凝具起華成員工的強勁向心力。

每當經歷企業經營的挫折時，羅元豐總是秉持「我一定可以成功」的信念，堅持不懈地精進技術、逆勢加碼投資新設備、擴大布局海外市場，支持他走過慘澹的經營低潮。

工作之餘，羅元豐並樂於分享他學習楊氏太極拳的心得，並與經營企業策略類比指出，唯有抱持積極樂觀正向思維，人便會樂意接收、練習、驗證、再請教、希望好還要更好，就如空杯理論般：杯子不空，就無法添加任何飲料。唯有只有放空，才能接受新的知識和他人最好的經驗。他說，一直銘記軍中的一句名言引以為戒：「能服從命令者，才能命令他人。」

積極參與社會公益的羅元豐：透過扶輪社的平台，舉凡新竹市東門城的捐血車、苗栗的聖方濟育幼院的舊衣勸募、印度的水資源處理等，都有他參與扶輪社回饋社會的身影。

投資不手軟 打造精緻工藝

堅持品質的華成鋼模，44年來在創辦人兼董事長羅元豐的領導下，以「精益求精．追求穩定．誠心經營．滿足需求」為經營理念。 並喊出「Quality is in Our DNA」的口號，開風氣之先導入（企業資源規劃）ERP系統、投資先進技術、建置熱處理製程，在台灣打造模具一條龍的完整產線，走出差異化競爭優勢，成功打入歐系及日系汽車領導品牌一級供應商（Tier 1），成為模具供應鏈要角。

羅元豐服膺至聖先師孔子的 「工欲善其事，必先利其器」主張，無論在軟體、或是硬體投資均不手軟。2004年赴中國常熟設廠之初，就因為歐洲大客戶一句問話，便在數位條碼管理系統的基礎上，派軟體工程師駐廠三年，建置起華成鋼模客製化的ERP系統，讓遠在世界各地的客戶們，都能遠端查詢其模具產品的生產過程，放心地把訂單交給華成。

僅管華成鋼模目前資本額不過7000萬元，但是羅元豐為達成精緻工藝的品質目標，砸下數個資本額引進各國的頂級機台與技術，包括：瑞士的線切割機、日本的鑽孔機、德國的量測儀器。除了打造國際領先的一條龍生產與檢測設備，還採用德國的汽車零件最高標準的製造管理系統，為的就是能將產品達到客戶的需求，並與國際接軌。

羅元豐在台灣創業之初，從一台車床起家，在缺乏技術和資金的年代，他以時間換取空間與資源。後來赴中國投資，也從沒有客戶訂單、新招募的陸籍員工完全沒有技術做起，不因第一年就虧損上千萬元而氣餒，翌年拿到首張訂單一路經營到2019年的人民幣4000萬元規模，近二年受疫情影響物流運輸，才導致業績下滑。

當新冠疫情在全球蔓延之際，羅元豐於2020年引進新製程技術打造智慧製造工廠。並依據模具規格及設計難易度，華成鋼模全廠使用ERP系統及Barcode追蹤進度，工程師除了可以電腦來掌控所有的流程，更能在夜間或是假日進行無人化生產。國外的客戶也可以連線監看，掌握產品的生產進度。