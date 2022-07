攻微米級模具 台廠「華成鋼模」打進半導體封測鏈

華成鋼模廠房外觀。(圖:華成鋼模提供)

華成鋼模是一家隱身於台灣苗栗頭份工業區內的專業模具製造廠,主力產品為粉末冶金模具。成立44年來,走過慘澹經營的草創期,並歷經幾番景氣起伏的淬煉,在創辦人兼董事長羅元豐逆勢投資 及技術研發精進下,超過一半業績來自對品質要求嚴格的汽車產業,更是歐系與日系品牌車廠供應鏈 中的一環。

2021年,華成的營業額已衝上2.5億元(台幣,下同,約835.7萬美元),隨著去年已供貨半導體封裝測試廠夾治具產品,未來華成可望成為先進封裝產業供應鏈中的要角。

走進坐落於縱貫線旁的華成鋼模廠區,看到的是工廠內窗明几淨、恆溫恆濕的自動化機台產線井然有序,完全不見傳統模具加工廠、黑手師傅揮汗如雨操作被機油包覆機台的刻板印象。原來,華成打造的模具精密度已達「微米」等級,因此加工機台也都升級為連網的自動化產線,工作環境可媲美高科技廠房。

華成鋼模執行副總經理黃文良表示,華成的產品項目可分為六大類,主力產品是粉末冶金模具,貢獻80%的業績。

另外,在模具類還包括:金屬射出、冷熱鍛造、精密陶瓷三類;以及專業夾治具設計製造、精密機械加工等。

成功布局歐美、東南亞 市場

2013年前,華成專心耕耘台灣的客戶,是台灣保來得、旭宏等大廠的長期供應商,一年營業額近8000萬元。2013年遷入新廠現址後,便積極參與海外展覽,並憑藉客戶的口碑,逐步拓銷國際市場。2021年台灣客戶貢獻業績占比降至二成,已成功布局歐美及東南亞市場。業績較舊廠時期成長三倍,全球各地客戶的業績貢獻度分別是:北美占39%、歐洲8%、東南亞28%、台灣19%、日本6%。

黃文良指出,粉末冶金模具服務的產品,小到NB的零組件,大到汽車製造用的電動工具、氣動工具,甚至航太產業都是客戶。而粉末冶金的優勢,可以低成本、快速大量複製產品,華成鋼模便提供優質模具,讓客戶大量複製生產其產品。

華成鋼模董事長羅元豐。(記者李珣瑛/攝影)

1978年,25歲的羅元豐自軍中退役,便在姐夫的牽成下買了一台車床,以20萬元的資本額創立「弘達工業社」,承接台灣保來得車銑粗胚加工的生意。在那個缺乏技術和資金的年代,羅元豐說,他只有加倍投入時間,不斷從失敗中汲取經驗。回憶當年慘況,他指出,第一個月營業額才5700元,連材料損失費都不夠。

羅元豐以他不服輸的性格,繼續埋首鑽研技術,終於讓他業務成長、逐步擴展機台數量。五年後於頭份永貞路買下100坪土地建廠,成立「華成鋼模」公司,那一年羅元豐30歲,公司資本額也提高到500萬元。

2004年,羅元豐應客戶之邀赴中國投資設廠,沒想到在常熟的廠房與設備都已齊備之際,下游客戶的中國投資案,卻因累計投資金額超過上限而遭投審會打回票。華成常熟廠在沒有客戶和訂單、新手陸籍員工無技術的情況下,當年大虧上千萬元。

羅元豐並未聽從友人的建議認賠返台,反而是努力建立製程管理系統,傳承製造工藝,次年終於取得在中國的第一張訂單。此後,一路發展到疫情爆發前的年營業額人民幣4000萬元規模,客戶涵蓋:上汽粉末冶金、住友電工、日立粉末(後售予昭和電工)、歐系吉凱恩GKN、Fine精密燒結等大廠。

2008年金融海嘯來襲,客戶縮減訂單過冬。羅元豐一度讓員工減班因應,這項措施只實施了一個月,便全員恢復正常班表。只因為他體恤員工養家的辛勞,認為公司必能挺過低潮。華成鋼模照顧員工的好名聲因此傳揚開來,更凝聚員工們對公司的向心力。

2013年,60歲的羅元豐經營之路再邁入下一個里程碑,買下頭份工業區1400坪工業用地,一舉將廠房用土地擴大14倍。為了填滿新廠產能,華成鋼模不再以供應台灣客戶為滿足,透過參展及客戶介紹客戶口碑相傳,一步一步拓展歐美及東南亞市場。

華成鋼模2013年遷入新廠時員工們大合影。(圖:華成鋼模提供)

為擴展外銷市場,羅元豐發現海外客戶要求更精密的模具,這讓華成鋼模初期發展海外業務時深受被退貨之苦。於是在台灣積極尋找表面處理的外包合作商,卻屢屢達不到客戶期待值。

工研院2014年成立苗創中心,媒介工研院材化所,為華成鋼模從事「類鑽鍍膜(DLC)」代工,產品品質獲得客戶肯定。於是羅元豐拍板,斥資技術移轉材化所的類鑽鍍膜技術,並於2018年起於自家生產供貨。由於技術品質提升,華成接到客訴案量明顯減少,成為擴大接單的利器,成功拿下品牌車廠的長期訂單。

2020年,華成再投資模具真空熱處理設備,將以往外包的製程全數改為自製,更能掌握產品品質,成為客戶信賴的一條龍模具生產商,同時開始與半導體封測廠展開合作,從供貨封測廠的精密夾治具產品出發,為繼續拓展封測廠客戶所需的新產品應用市場做好準備。

創辦人羅元豐 空杯理論堅持精進

農家長大的華成鋼模董事長羅元豐,從小學起就堅持早起第一個到校上學;五年軍旅生涯,養成他行如風、立如松的紀律。退伍後創業,羅元豐還是第一個到公司開門的老闆。就連分享太極拳學習的養成過程,羅元豐都能與鋼材加工成模具程序類比,足證他強韌的毅力與信念,早已內化成企業經營成功的養分。

42年次的羅元豐,是苗栗頭份的客家子弟,小學時得步行煤渣路上學,他天天早起保持第一個到校的紀錄。苗栗農工機工科畢業後,進入陸軍官校專修班34期,並投入兵工廠生產兵器和車輛零件。退伍後,在姐夫牽成下,成為台灣保來得公司粗胚外包加工廠。他將從軍攢下積蓄加上貸款,籌得20萬元開始創業。

自己做老闆的羅元豐仍然每天早起到工廠開門上工,迄今仍維持清晨5點半起床的習慣。

創業44年來,羅元豐經歷過二度金融風暴的考驗,因應訂單銳減,華成鋼模曾經實施一個月的減班措施。看到員工收入大減,影響生活開支,羅元豐考量公司足以撐下去,便立即於第二個月起恢復工時,展現與員工們共同挺過景氣低潮氣度,此後再也不實施無薪假、更不因不景氣裁員,凝具起華成員工的強勁向心力。

每當經歷企業經營的挫折時,羅元豐總是秉持「我一定可以成功」的信念,堅持不懈地精進技術、逆勢加碼投資新設備、擴大布局海外市場,支持他走過慘澹的經營低潮。

工作之餘,羅元豐並樂於分享他學習楊氏太極拳的心得,並與經營企業策略類比指出,唯有抱持積極樂觀正向思維,人便會樂意接收、練習、驗證、再請教、希望好還要更好,就如空杯理論般:杯子不空,就無法添加任何飲料。唯有只有放空,才能接受新的知識和他人最好的經驗。他說,一直銘記軍中的一句名言引以為戒:「能服從命令者,才能命令他人。」

積極參與社會公益的羅元豐:透過扶輪社的平台,舉凡新竹市東門城的捐血車、苗栗的聖方濟育幼院的舊衣勸募、印度的水資源處理等,都有他參與扶輪社回饋社會的身影。

投資不手軟 打造精緻工藝

堅持品質的華成鋼模,44年來在創辦人兼董事長羅元豐的領導下,以「精益求精.追求穩定.誠心經營.滿足需求」為經營理念。 並喊出「Quality is in Our DNA」的口號,開風氣之先導入(企業資源規劃)ERP系統、投資先進技術、建置熱處理製程,在台灣打造模具一條龍的完整產線,走出差異化競爭優勢,成功打入歐系及日系汽車領導品牌一級供應商(Tier 1),成為模具供應鏈要角。

羅元豐服膺至聖先師孔子的 「工欲善其事,必先利其器」主張,無論在軟體、或是硬體投資均不手軟。2004年赴中國常熟設廠之初,就因為歐洲大客戶一句問話,便在數位條碼管理系統的基礎上,派軟體工程師駐廠三年,建置起華成鋼模客製化的ERP系統,讓遠在世界各地的客戶們,都能遠端查詢其模具產品的生產過程,放心地把訂單交給華成。

僅管華成鋼模目前資本額不過7000萬元,但是羅元豐為達成精緻工藝的品質目標,砸下數個資本額引進各國的頂級機台與技術,包括:瑞士的線切割機、日本的鑽孔機、德國的量測儀器。除了打造國際領先的一條龍生產與檢測設備,還採用德國的汽車零件最高標準的製造管理系統,為的就是能將產品達到客戶的需求,並與國際接軌。

羅元豐在台灣創業之初,從一台車床起家,在缺乏技術和資金的年代,他以時間換取空間與資源。後來赴中國投資,也從沒有客戶訂單、新招募的陸籍員工完全沒有技術做起,不因第一年就虧損上千萬元而氣餒,翌年拿到首張訂單一路經營到2019年的人民幣4000萬元規模,近二年受疫情影響物流運輸,才導致業績下滑。

當新冠疫情在全球蔓延之際,羅元豐於2020年引進新製程技術打造智慧製造工廠。並依據模具規格及設計難易度,華成鋼模全廠使用ERP系統及Barcode追蹤進度,工程師除了可以電腦來掌控所有的流程,更能在夜間或是假日進行無人化生產。國外的客戶也可以連線監看,掌握產品的生產進度。