我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱福原愛帶走孩子後失聯 江宏傑撕破臉嗆：這叫善意？

中國養豬企業巨虧143億付不出飼料錢 出現豬吃豬慘劇

一連考過公職4榜 他曝祕訣是「不藏私的心」

記者／葉冠妤
黃聖閔不藏私，喜歡教導旁人，督促自己認真準備，才能替別人解答。（圖：黃聖閔提供）
黃聖閔不藏私，喜歡教導旁人，督促自己認真準備，才能替別人解答。（圖：黃聖閔提供）

「認真準備的最大動力，就是為了回答別人問題！」在台灣高普考、地方特考經建行政類科連過四榜的黃聖閔，致勝關鍵是一顆不藏私的心，當他愈是熱切地教導旁人，得到的回饋就愈多，「回答別人提問的同時，也可以發現自己的弱點」。

就讀高雄科大資管系的他，大三決定挑戰公職，大四開始準備，但態度過於鬆散，高普考以些微差距落榜，他才真正覺醒，轉變心態應戰。他認為，寫一題考題要花半小時，用想的，半小時就能完成一張考卷，因此通常只用眼睛瀏覽考古題，在心裡大致模擬答題架構，但這一招碰上統計學就失效。他強調，純看公式不會跟統計變成好朋友，必須反覆練習，才能加深印象。

毫無法科背景的他，光保險法的補習班錄音檔就重聽了20幾遍，更與朋友組成遠距的商事法讀書會，每周打電話給彼此、互相提問。

黃聖閔說，經濟學、公共經濟學、國際經濟學、貨幣銀行學四科關聯性高，其中經濟學可透過大量練習選擇題，釐清模糊觀念，只要經濟學讀得好，其他科也能讀通。

2020年高普考失利後，黃聖閔痛定思痛，年底就考上地特，由於是預估缺，於是繼續準備2021年的高普考，已有「資歷」的他，成了補習班同學們的求助對象。黃聖閔笑說，這也讓他更有動力、更加倍讀書。

保險 貨幣

上一則

老屋魅影

延伸閱讀

彭博：美國對全世界輸出通膨

彭博：美國對全世界輸出通膨
黑白集／次長指揮部長 防疫另類降級

黑白集／次長指揮部長 防疫另類降級
受賄、以權謀私 北京市政協原副主席于魯明被雙開

受賄、以權謀私 北京市政協原副主席于魯明被雙開
台北高球場 退伍將校領雙薪 月退俸加10餘萬月薪比防長高

台北高球場 退伍將校領雙薪 月退俸加10餘萬月薪比防長高

熱門新聞

國際名廚江振誠。（圖：RAW提供）

全台最難訂位餐廳RAW 今夏復刻法國傳奇饗宴

2022-07-22 07:00

改變一生的暑假

2022-07-17 02:02

驗血報告

2022-07-21 02:14

經一事長一智

2022-07-21 02:14

土包子遊歐洲

2022-07-20 02:25

老美看中醫

2022-07-21 02:14

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」
紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷