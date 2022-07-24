一連考過公職4榜 他曝祕訣是「不藏私的心」

黃聖閔不藏私，喜歡教導旁人，督促自己認真準備，才能替別人解答。（圖：黃聖閔提供）

「認真準備的最大動力，就是為了回答別人問題！」在台灣高普考、地方特考經建行政類科連過四榜的黃聖閔，致勝關鍵是一顆不藏私的心，當他愈是熱切地教導旁人，得到的回饋就愈多，「回答別人提問的同時，也可以發現自己的弱點」。

就讀高雄科大資管系的他，大三決定挑戰公職，大四開始準備，但態度過於鬆散，高普考以些微差距落榜，他才真正覺醒，轉變心態應戰。他認為，寫一題考題要花半小時，用想的，半小時就能完成一張考卷，因此通常只用眼睛瀏覽考古題，在心裡大致模擬答題架構，但這一招碰上統計學就失效。他強調，純看公式不會跟統計變成好朋友，必須反覆練習，才能加深印象。

毫無法科背景的他，光保險 法的補習班錄音檔就重聽了20幾遍，更與朋友組成遠距的商事法讀書會，每周打電話給彼此、互相提問。

黃聖閔說，經濟學、公共經濟學、國際經濟學、貨幣 銀行學四科關聯性高，其中經濟學可透過大量練習選擇題，釐清模糊觀念，只要經濟學讀得好，其他科也能讀通。

2020年高普考失利後，黃聖閔痛定思痛，年底就考上地特，由於是預估缺，於是繼續準備2021年的高普考，已有「資歷」的他，成了補習班同學們的求助對象。黃聖閔笑說，這也讓他更有動力、更加倍讀書。