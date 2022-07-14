台灣「卡訊電子」打造智慧辦公室 遠距開會超有臨場感

卡訊電子總經理洪誌臨。（記者劉學聖／攝影）

卡訊電子今年邁入第30個年頭，以影音物聯網整合為技術核心，目前成為全台會議系統、廣播系統第一大領導廠商，包含上銀科技、日月光等都是它的客戶，市占率高達六成；並以自有品牌BXB外銷50餘個國家。

卡訊電子由創辦人吳昭文於1991年創立，主力生產公共廣播及會議系統產品，並自創品牌「BXB」，期許公司「Best X Best」，精益求精，好還要更好，上至總統府、行政院、中央氣象局，到政大、中山、成大等多所大學，全台近七成的高中以下學校都使用該公司產品。

卡訊總經理洪誌臨回憶，大約十年前，他發現公司營業額呈現停滯情況，原因出在當時的類比廣播系統是一種「何日君再來」的產品。

他解釋說，有位朋友有次主動告知使用該公司產品，一探詢發現對方用的機型已停產近十年，使用時間長達18年都沒問題，當然不會有更新需求，這讓洪誌臨驚覺到公司營運存有重大瓶頸。

對此，他省思分析，卡訊自成立以來一直走的是「單一設備產品」經濟策略，僅著重於提升產品的功能性、優異程度；面對未來的數位化、智慧化趨勢，將難以迎合市場需求，因此決定朝向「場域經濟」發展轉型。

洪誌臨打的盤算是開發數位化產品可藉此提高營收 ，以往幫客戶做一間類比式會議系統或廣播系統只約20萬元，但加入影音、數位化後，單一客戶的營收起碼提高十倍以上；至於客群方面，則可以原有全台60%市占率為基礎，擴張業務層面，進而突破成長瓶頸。

擴張業務層面 突破瓶頸

而針對廣播系統需要許多電聲產業人才，但台灣極少相關科系進行培育的狀況，他看上相當充沛的資通訊人才，啟動整合IT人力，加速轉型步調。

卡訊採多點布局策略，在內部成立兩個研發團隊，同時在外部與工研院、資策會及中山大學合作成立三個團隊，這五個團隊研究相同的數位影音串流技術，增加成功機率，廣泛蒐集各項專業知識，快速讓公司進入影音物聯網領域。

洪誌臨說，公司花了兩年時間砸下2000萬元（台幣，下同，約66.9萬美元）資金累積技術和know how，歷經整合五個單位所研發出的解決方案讓傳輸技術可以順暢操作，由該公司所開發以影音物聯網技術為核心的會議系統產品正式上市。

企業數位國門 行銷主軸

而卡訊會議系統產品第一個企業客戶，是洪誌臨攻讀中山大學管理學院EMBA、做五金扣件的學長，使用後對產品非常滿意，讓他攻占市場的信心大增。洪誌臨認為，一個具高規格的會議室，代表企業的營運實力，猶如企業的「國門」。除了視訊技術、數位攝影 機，高解析度螢幕配備外，還需要搭配最重要的情境設計，才能將整個會議室變成談生意的籌碼，讓鏡頭下呈現高品質形象，因此，他決定以「企業數位國門」為主軸行銷。

受新冠疫情席捲全球影響，國際間重大會議幾乎都改為視訊會議，許多跨國、中小型企業也多以視訊會議為主。巿場對智慧辦公室的需求與日俱增，視訊會議的規格、品質及設備也逐漸受到重視。

反觀傳統會議系統有多方限制，卡訊應用技術把各自獨立的辦公室、會議室、培訓室、大廳形成互聯網，並經過一而再、再而三的軟體修改，可簡易地透過手機、平板電腦等裝置管理，即可享有「面對面開會」的臨場感。

從2012年開始，卡訊因產品表現優異持續獲獎，包括高雄市SBIR計畫「成效卓著優良廠商獎」、經濟部國家發明創作獎、兩度獲得德國iF設計獎，以及七度獲得台灣精品獎。

多媒體數位會議系統主打沉浸式商業會談，成為許多企業在疫情期間遠端溝通的利器。 （記者劉學聖／攝影）

三年前，洪誌臨進一步與經濟部中小企業處合作，進駐林口新創園區打造一個智慧會議室，配備物聯網的辦公場域及門禁管理系統，分享給新創團隊使用，並提供給參訪企業進行簡報，大獲企業主好評，並趨之若鶩，加速打開市場知名度。

洪誌臨說，近六年來每年營業額持續兩位數成長，累計增幅達四成，而主要來源即為影音物聯網所帶進的新業務。展望未來，他說，卡訊目前業務主要聚焦B2B的商務系統，為開拓新利基，正籌備搶進B2C區塊市場；主要即看準在辦公過程中也須要溝通的市場需求迄今並未獲得滿足，例如居家工作大多靠筆電，但視訊的品質和溝通效率欠佳。對此，內部正著力開發收音、影像和書寫等數位內容產品，以此開創新客群和新市場，同時也準備跨入電商平台，擴大市占。

攝影機AI 化 可聽音辨位

卡訊電子過去專注於傳統辦公室、教室廣播設備商的角度發展「產品經濟」，自二代接班後積極朝向智慧化發展，轉型成為智慧辦公室的服務商，以「場域經濟」的角度解決客戶的問題。在卡訊轉型的過程中，也因經營團隊重視品牌價值-「溝通」，不斷與客戶交流，深入瞭解使用者痛點，鎖定AI應用的模擬情境，順利打造優質的智慧辦公室及智慧教室視訊會議系統解決方案。

工研院資訊與通訊研究所經理陳瑞文表示，台灣中小企業發展AI人工智慧需投入大量資金、人才，門檻相對較高。在企業陸續發展機器人、物聯網等應用之際，經濟部技術處也積極推動前瞻技術研發以及應用，例如語音、語意辨識技術，過去也推動工研院研發PECOLA樂齡陪伴機器人、台語點歌機等，都是物聯網應用的重要關鍵技術。

陳瑞文回憶說，卡訊想切入AI語音，2014年開始找上工研院合作中英雙語語音指令辨識技術。近期更與工研院合作聲源方位偵測核心技術模組，以麥克風偵測會議中講者聲源方位，再控制攝影機進行轉向聚焦於發言者，並濾除固定擴音喇叭的干擾。簡單來說，就是在智慧辦公室當中，只要有人開麥克風說話，攝影機就會自動「聽音辨位」。再透過影像追焦功能，讓攝影機利用聲音確定發言者定位後，使用影像追焦zoom in，為會議系統上加值。

年砸千萬研發 熬過轉型陣痛

身為卡訊電子創辦人吳昭文女婿的洪誌臨，一肩擔負起公司朝數位轉型發展的掌舵手，他不負所託帶領公司從傳統式的類比廣播系統設備生產商，另開闢一片天，打造為全台會議系統、廣播系統第一大品牌。

洪誌臨自大學畢業後歷任電子工程師、視聽設備業務員等工作，累積厚實電子機械相關技術能量後，於2001年創辦尹宸企業，一圓創業夢，從事廣播系統整合業務。

而因業務往來的關係，與時任卡訊電子外銷經理吳珮蓉相遇相戀；在吳昭文力邀下，他加入卡訊電子經營團隊。

洪誌臨說，自己創業與加入卡訊最大的差異，在於創辦人與自己生長的年代不同、產業環境也不同，因此兩人對公司的經營理念與未來發展方向，看法和見解也經常有所差異。

幾次溝通討論後，豁達開明的創辦人決定放手，給予年輕人鼓勵和機會，在2011年由洪誌臨及吳珮蓉夫妻倆人接棒營運，讓他站上可以一展長才、抱負的事業舞台。

而擔負起數位化轉型重任的洪誌臨，當時每年投入上千萬元進行技術研發，但過程中充滿諸多不確定性因素干擾，以致新產品延遲上市，讓他壓力倍感沈重，一度幾乎已到夜不成眠的地步。

所幸，研發團隊終於交出成績，以影音串流技術所推出的會議系統大受好評，企業主趨之若鶩，連上銀董事長卓永財前後下訂七間會議室系統，新業務大量的湧進讓公司營運啟動新一波成長動能，並隨著版本不斷更新，推升卡訊保有技術優勢與市場領先地位。

值得一提的是，轉型過程中，他發現財務透明公開的重要性，委由勤業眾信會計師事務所負責簽證，並於2016年登錄創櫃板，未來規劃IPO，要進一步把事業版圖做強做大。

此外，洪誌臨強調，經歷轉型以後，對卡訊發展方向深有感觸；過去市場一直都太著重於硬體規格的升級，但無法真正去看到用戶的需求，未來將繼續提供有感的升級體驗與數位世代接軌。

獨家串流技術 轉動場域經濟

卡訊電子能打造成為全台會議系統、廣播系統第一大領導品牌，其所研發成功的影音串流技術、簡易化和人性化的操作軟體，以及螢幕畫面尺寸顯示最適化的運用，是為致勝關鍵。

卡訊表示，現有人力規模為60人，但研發團隊成員，包括前後端軟硬體研發、研發策略和展示畫面設計等共15人，占總員工數25%，由此即可看出內部對研發的重視程度，這是在市場上脫穎而出的一大主力。

首先，從物聯網技術來看，目前市面上多數的情境用上的物聯網流量並不大，屬於小流量訊號，但是影音物聯網則截然不同，在速度與流暢度上的要求，影音物聯網的流量相較大許多，才不會出現短短續續的情況，也讓技術門檻升高，而這靠得是串流技術，成為自家的核心競爭力。

其次，像利用控制軟體進行簡易化和人性化的操作、變更畫面和頁面，是經過分解各種情境並歷經數個版本更新後所產生的成果，其使用上便捷性和流暢度遠遠超越競爭對手。

另外，在智慧型會議室的布置上，傳統式螢幕是採用16：9的畫面，高度和寬度都受到限制，離地75公分以下，屬於無效視角，只有第一排的人看得到，所以開會時常看到許多人伸長脖子，或是把椅子挪來挪去，造成不便和麻煩，影響開會效率。

而卡訊則透過研發成功的影像技術，把16:9變成32:9的螢幕畫面顯示尺寸，把原本在下方的資訊往左右延伸，可以讓參加會議的人員充分掌握整個畫面變化。另外，會議室的前後面都有攝影機，可以因應不同的會議情境調整影像。

卡訊指出，內部正進一步研發流程機器人，把每天跨部門的重複性工作交給AI去做；例如業務人員填了訂單，單子會連接到倉庫是否有存貨或須安排生產線，並可能涉及安全庫存等。