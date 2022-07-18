我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車起火疑慮下令召修案件激增 可能與電池技術有關

八卦雜誌曾酸必辦「世紀婚禮」 班珍賭城婚禮超親民

當過醫師、會開怪手 台灣「斜槓鄉長」1個人擁23張證照

記者／劉明岩
花壇鄉長顧勝敏醫師出身，還擁有23張專長證照，日前清潔隊員3成確診，他親自站上垃圾車，還操作小型挖土機清理垃圾 。（取材自臉書）
花壇鄉長顧勝敏醫師出身，還擁有23張專長證照，日前清潔隊員3成確診，他親自站上垃圾車，還操作小型挖土機清理垃圾 。（取材自臉書）

台灣彰化縣花壇鄉長顧勝敏醫師出身，疫情期間，親自背起機器在市場清消，鄉內垃圾場大火還親自開挖土機清理，他昨天在臉書曬出23張專業證照，除醫師執照外，還有怪手操作、廢水處理、疫苗管理、大型重機駕照等，被網友稱為「斜槓鄉長」。顧勝敏說，要感謝以前認真的自己。

顧勝敏近期因為三成清潔隊員確診，在缺人手下，他站上垃圾車沿著大街小巷收垃圾，鄉民發現收垃圾的竟是鄉長，十分驚訝及讚賞。去年花壇鄉垃圾堆置場大火，他坐在怪手上處理廢棄物，他也在清潔隊內開堆土機清垃圾。

讓外界好奇顧勝敏有操作執照嗎？他不僅領有重機械操作挖掘機證照，還有一般裝載機技術證，也擁有甲級廢水及廢棄物處理技術員證照。

最近大型重機爭取上國道權益，顧勝敏平時騎著粉紅色電動機車跑攤，搭配鄉土味安全帽，畫面相當逗趣，其實他有大型重機駕照，還有道路危險物品運送人員訓練證明。

疫情期間，醫師出身的他贏得鄉民信任，他還親自背著噴霧器到菜市場清消，農民飽受荔枝樁象危害時，他也背起噴霧器到果園協助防治。顧勝敏還擁有疫苗管理能力教育、戒菸治療及針灸等訓練的結業證明。

他昨在臉書曬出23張證照說，經整理才發現以前考了那麼多證照，現在很多事情能輕鬆以對，要感謝以前認真的自己。網友稱他是「斜槓鄉長」，也有人說是「被醫師職業埋沒的天才駕駛」。

駕照 疫情 疫苗

上一則

村上隆太陽花密集轟炸洛杉磯 The Broad博物館展出作品

延伸閱讀

灣區嬰幼兒新冠疫苗接種率 冠居全國

灣區嬰幼兒新冠疫苗接種率 冠居全國
1周增逾1倍 加州力擋猴痘爆發

1周增逾1倍 加州力擋猴痘爆發
洛杉磯縣 擴大猴痘疫苗接種資格

洛杉磯縣 擴大猴痘疫苗接種資格
防疫鬆懈 北卡新冠病毒變種病例激增

防疫鬆懈 北卡新冠病毒變種病例激增

熱門新聞

蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光發現

2022-07-14 13:42
莫言。(中新社)

這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去

2022-07-13 04:23
1979年，剛結束《薪傳》首演，準備首度赴美國演出的林懷民。（姚孟嘉∕攝影）

散戲之後

2022-07-11 02:02

悲欣交集的暑假

2022-07-14 02:02
作者小時候和爸媽、叔舅、姑姑等家人一起出遊合影。

《老照片說故事》人生的確幸

2022-07-13 02:00
猶他州的七十號州際公路的風景奇特。（王士躍．圖片提供）

公路驚魂記

2022-07-10 02:02

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備

批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備
來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔