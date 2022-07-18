當過醫師、會開怪手 台灣「斜槓鄉長」1個人擁23張證照

花壇鄉長顧勝敏醫師出身，還擁有23張專長證照，日前清潔隊員3成確診，他親自站上垃圾車，還操作小型挖土機清理垃圾 。（取材自臉書）

台灣彰化縣花壇鄉長顧勝敏醫師出身，疫情 期間，親自背起機器在市場清消，鄉內垃圾場大火還親自開挖土機清理，他昨天在臉書曬出23張專業證照，除醫師執照外，還有怪手操作、廢水處理、疫苗 管理、大型重機駕照 等，被網友稱為「斜槓鄉長」。顧勝敏說，要感謝以前認真的自己。

顧勝敏近期因為三成清潔隊員確診，在缺人手下，他站上垃圾車沿著大街小巷收垃圾，鄉民發現收垃圾的竟是鄉長，十分驚訝及讚賞。去年花壇鄉垃圾堆置場大火，他坐在怪手上處理廢棄物，他也在清潔隊內開堆土機清垃圾。

讓外界好奇顧勝敏有操作執照嗎？他不僅領有重機械操作挖掘機證照，還有一般裝載機技術證，也擁有甲級廢水及廢棄物處理技術員證照。

最近大型重機爭取上國道權益，顧勝敏平時騎著粉紅色電動機車跑攤，搭配鄉土味安全帽，畫面相當逗趣，其實他有大型重機駕照，還有道路危險物品運送人員訓練證明。

疫情期間，醫師出身的他贏得鄉民信任，他還親自背著噴霧器到菜市場清消，農民飽受荔枝樁象危害時，他也背起噴霧器到果園協助防治。顧勝敏還擁有疫苗管理能力教育、戒菸治療及針灸等訓練的結業證明。

他昨在臉書曬出23張證照說，經整理才發現以前考了那麼多證照，現在很多事情能輕鬆以對，要感謝以前認真的自己。網友稱他是「斜槓鄉長」，也有人說是「被醫師職業埋沒的天才駕駛」。