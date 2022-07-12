NIKE、迪士尼也找他代工 台灣「樂活襪之鄉」玩轉織襪業

樂活襪之鄉創辦人劉信佑（中）與兒子劉晏良（左）、兒媳江珮斳。（ 記者宋健生／攝影）

台灣彰化縣社頭鄉織襪產業園區近幾年出現一座彩色義式建築，每年吸引大批民眾慕名而來。這座名為「樂活襪之鄉」的博物館 ，是由台灣織襪大廠泉樺針織主導成立，也是全台最大的機能型極抗臭織襪觀光 工廠。

「樂活襪之鄉」不但創立自有品牌推廣MIT高值機能襪品，還以文化導覽、體驗行銷，成功拓展B2C商業模式，2021年榮獲交通部觀光局評選為優良觀光產業團體。

坐落在中台灣彰化的社頭鄉，為台灣有名的織襪產業特色聚落，極盛時期，全台逾七成織襪產品都出自社頭，因此獲得「襪子故鄉」的稱號。

根留台灣 打造首家織襪觀光工廠

但自90年代受到中國低價棉襪削價競爭影響，社頭織襪產業也隨之起伏擺盪，往日榮景不再。根留台灣的「樂活襪之鄉」，因應全球市場變遷，選擇自創品牌開發高值化機能襪品，並成立第一家以織襪為主題的觀光工廠，推動轉型升級。

「過去以外銷為主的樂活襪之鄉，近幾年成功打開台灣市場，如今外銷比率已不到5%。」樂活襪之鄉創辦人劉信佑不諱言，因為公司走品牌、走機能利基型市場，因而獲得國內消費者肯定，是最主要原因。

1953年出生、來自社頭務農家庭的劉信佑，就讀員林曉陽商職夜間部會計科時，就在台灣第一家襪子工廠大同實業當學徒，以半工半讀方式完成學業；1976年退伍，回到大同實業工作。

不料，工作不到三個月，公司就因為石油危機倒閉，劉信佑也因此被裁員，失業期間一度在家幫忙種芭樂。「種芭樂沒前途，你有一手功夫，為什麼不創業？」在父親鼓勵下，劉信佑和妻子以不到10萬元的資金，在自家芭樂園旁搭建鐵皮屋，買了幾台二手織襪機成立勝興實業社，開啟創業之路。

劉信佑從代工襪子起家，因為求學期間奠定的技術底子，加上「有微薄利潤就好，沒有想要賺多少錢」的信念，結果生意接不完，從剛開始一個月只有幾百打襪子，沒多久就衝到一個月近3萬打的亮眼成績。

隨著營運規模逐步擴大，劉信佑於1981年將公司更名為宏泉橡膠包紗公司，不但引進電腦輔助操作的機械設備，還生產上游原料彈性紗，供應自家織襪機和社頭當地許多襪廠使用，並開始承接貿易商訂單。

後來，劉信佑又率先將彈性纖維導入機能性襪品及運動襪品，大幅提升產品的附加價值，並成立包紗二廠，增加生產線，當時許多知名品牌如NIKE、CONVERSE、迪士尼等，都找劉信佑代工。

1996年，宏泉一個月可以出六個貨櫃，數量超過12萬打，員工也增至七、八十人；五年後，劉信佑再成立泉樺針織，擴大營運規模，主打運動襪、紳士襪，也委外代工絲襪等產品。

然而，2000年初期，隨著浙江義烏襪子產業聚落逐漸成形，中國積極開展襪子市場，低價傾銷廉價棉襪，也衝擊台灣織襪產業，泉樺的業績跟著下滑。劉信佑很感慨：「到了2006年，泉樺三個月竟然做不到一個貨櫃。」可說是慘澹經營。

這段期間，劉信佑決定外移到中國，沒想到好不容易穩定的銷售量，又因為削價競爭太過激烈，導致公司一度面臨倒閉的經營危機。「大兒子劉晏良從加拿大學成歸國，看了公司的帳目直搖頭。」劉信佑告訴兒子，公司雖然賠錢，但絕不能關門，因為員工是公司的資產。劉信佑嘴上這麼說，其實心裡是不忍心員工沒頭路，擔心他們生活無以為繼。

過去美國大賣場看到的襪子，都是泉樺做的，如今為什麼沒有了，接下泉樺針織總經理的劉晏良很清楚，代工已經沒有未來，公司必須轉型做品牌，搶攻內銷市場。「如果小工廠不思轉型，就只有等著被淘汰。」劉信佑父子倆經過討論後，決定結束中國的工廠，創立自有品牌「LOHO樂活」，並將社頭自家工廠改造成具有觀光型態的織襪工廠。

這座觀光工廠取名為「LOHO觀光襪廠」，是台灣第一家織襪觀光工廠，劉信佑希望藉由體驗活動，讓消費者了解台灣織襪產業的歷史與創新。

2016年，泉樺進駐社頭織襪產業園區，引進最新義大利 機台，專業生產抗臭機能襪品，隔年投資2.5億元打造的「樂活襪之鄉博物館」正式開幕營運，也宣示帶動傳產觀光，堅持根留台灣的決心。

第二代勇敢創新 「做別人不敢做的事」

「在襪子窟裡賣襪子，是不是頭殼壞掉。」樂活襪之鄉博物館行銷部經理江珮斳說，當時家人決定做襪子觀光工廠，同業都笑到不行，因為十個社頭人，九個穿襪子不用錢，廠商都會把襪子分給左鄰右舍，幹嘛還這麼費神。

可是，面對中國低價傾銷廉價棉襪，江珮斳和老公劉晏良很清楚，中小企業再不思考轉型升級，全力投入創新研發，做自有品牌，必將被市場淘汰。

泉樺針織近幾年已完成二代接班，劉晏良擔任公司總經理，老婆江珮斳則是負責行銷。「別人不敢做的，我們就要努力去做。」江珮斳說，公公的看法其實很前衛，也很支持創新，這是她和老公決定回鄉打拚的主要原因。

當初成立觀光工廠，同業大都不看好，事實上，很多傳產的長輩不敢創新，導致第二代也不願接手，「其他人被綁手綁腳的，我們卻是被公公推著走。」

泉樺的轉型之路，除了成立國內第一家襪子觀光工廠，以體驗行銷帶動品牌行銷之外，更積極和工研院等單位合作，開發出極抗狊襪、透氣高爾夫球襪等機能型襪品，擴大產品品項，搶攻內需市場。

江珮斳還記得，樂活觀光工廠成立之後，第一年做得很辛苦，因為當時外縣市人到彰化玩，只會去八卦山大佛、鹿港小鎮，要讓大家知道社頭，幾乎是不可能的任務。

後來，觀光工廠陸續開發出各式「襪子娃娃」產品，加上周休二日帶動親子遊，還有部落客在網路平台大力推薦，以及媒體的陸續曝光，才逐步打開知名度。

樂活襪之鄉博物館成立之後，劉晏良與江珮斳夫妻倆又有了新的想法，希望推動社頭織襪產業與在地農業結合，進一步規劃小旅行，讓民眾來到社頭，不但可以買襪子，還有農特產品可以買，讓社頭成為真正的樂活襪之鄉。

積極研發新品 引領市場潮流

「我們家的除臭襪，穿一周也不會臭。」泉樺針織總經理劉晏良指出，樂活有兩大競爭優勢，除了有樂活襪之鄉博物館，提供產品展售與消費者體驗的場域之外，公司著重研發，開發出上千款機能型襪品，可以滿足消費者所有需求。

泉樺針織經營超過40年，除了有替國際知名大廠代工的豐富經驗，集團還生產上游原料彈性紗，包括捻度、轉速、倍數等，都有特殊的編織方法，襪子穿一年以上，襪頭仍不易鬆脫，很耐穿。

劉晏良表示，一雙襪子好不好，主要跟裡面的彈性紗有關。一般同業都是委外代工彈性紗，「我們則是從包紗到成襪，全部一條龍生產，自己來，品質比較有保障」。

樂活也不斷求新求變，劉晏良說，公司的研發部門與工研院合作超過十餘年，只有消費者遇到任何問題，公司都會向工研院反映，一起找到方法解決。而樂活一年平均研發推出十幾款新材質、新元素機能襪品，始終引領市場潮流。

像是因應婚宴及送禮市場需求，樂活就開發出獨家專利設計的襪餅禮盒襪子、星期襪禮盒、囍字襪禮盒、彌月禮盒及浪漫襪花等產品，很受年輕人歡迎。

劉晏良強調，襪子每天穿好幾小時，舒服的襪子有益健康。樂活襪之鄉博物館研發極抗臭襪，用奈米級除臭紗及極抗菌纖維製成，成為有香港腳、腳臭者救星，襪頭用杜邦萊卡絲，不僅無束痕，也不會有束痕癢而抓破皮的狀況。

另外，籃球減壓氣墊襪可減少足部壓力及抽筋，還有很夯的馬拉松襪、登山襪、高爾夫球運動襪，都強調高吸濕、排汗效果；有登山者甚至只帶兩雙襪子上山，十天後下山襪子也不臭。

劉晏良透露，一般除臭襪只有在腳趾、腳跟等局部部位，樂活的極抗臭襪除臭功能是整雙襪子，確保整隻腳都可以吸濕排汗兼除臭。