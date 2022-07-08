薑黃素治阿茲海默 一件委託 點燃蘇益仁創業魂

美力齡生技創辦人蘇益仁。（圖：美力齡提供）

隨著人口老化，全球失智 症人口迅速成長，失智症範疇中，阿茲海默症 （Alzheimer's disease,AD）更占所有失智症病例六到七成。台灣前疾病管制局局長蘇益仁在2018年10月創立的美力齡生醫公司，是台灣少數開發阿茲海默症新藥的公司，這家公司之所以被認為「少數」，因為目前對AD的新藥開發難度太高，至今有效治療AD的藥物更是少之又少。

今年6月16日，瑞士大廠羅氏（Roche）宣布，與班納阿茲海默症研究中心（Banner Alzheimer's Institute）共同展開抗體藥物Crenezumab在AD治療的臨床試驗，顯示該療法無法達到主要進展，實驗組與安慰劑組的認知、記憶儲存等能力上沒有顯著差異。

蘇益仁說：「這不是國際大藥廠對抗阿茲海默症的首次失敗」。美國Biogen生技與日本 衛采藥廠共同開發的抗體注射藥物Aduhelm，日本及歐盟已相繼否決上市申請，美國食品藥物管理局（FDA）雖然在2021年7月給予這項新藥四年市場銷售許可，但是由於這項新藥臨床症狀改善不明顯，售價過高而飽受爭議，其後更讓人遺憾的是，有三分之一的輕症AD患者，在藥物使用半年後出現腦水腫的嚴重副作用。

此外，美國禮來（Eli Lilly）藥廠針對其新藥Donanemab，也決定延遲遞交FDA申請；到了2022年，衛采藥廠在國際年會上指出，對早期AD患者可減緩疾病進展，但無法逆轉或停止阿茲海默症發展；同年5月，中國綠谷宣布終止國際多國多中心三期臨床研究。

截至目前為止，國際上共有九大國際藥廠在AD的新藥開發上都宣告失敗，這些藥廠在發展藥物上的共同特色，都是依循1993年起的理論根據，以類澱粉蛋白（amyloid）及濤（tau）蛋白為單一標靶，想以消除這兩項蛋白來開發治療AD的新藥，結果直至今天都沒能找到好的解方。對此，美國國家衛生研究院（NIH）在2018年舉行的全球高峰會議，建議AD新藥應該朝向多重藥物的精準醫學方向進行開發。

相較之下，2018年10月由蘇益仁創立的美力齡生醫公司，嘗試朝不同的學理基礎尋找對抗AD的解方。美力齡生醫公司的創立緣起，是由已故的北卡羅萊大學教授李國雄、及美國聖地牙哥雄合生技團隊開發出的薑黃素衍生物，後來由蘇益仁技轉取得薑黃素衍生物在AD藥物的市場開發權，也就是美力齡目前正在開發的新藥TML-6。

薑黃素新藥 獨步全球

蘇益仁說，薑黃是印度咖哩的主要成分，食療上被認為具有很強的抗氧化及抗發炎作用，近百年來更被醫界認為具有抗老化及抗AD的效果。不過由於薑黃素在開發成新藥的難度特別高，直到現在比較有成效的產品，僅有日本的Theracurmin及義大利的Meriva兩項產品，因為成功改善了薑黃素的吸收上的難度而被廣泛使用，但是這兩項產品並沒有專利且都是保健品，在新藥的研發進度上仍為空白。

2018年，美國加州大學洛杉磯分校老化研究中心教授Gary Small利用日本的Theracurmin保健品，對68位早期阿茲海默症患者進行一年半的臨床試驗，並首度證實高吸收率的薑黃素可有效改善及治療阿茲海默症。得到這個消息的蘇益仁大為振奮，當年12月他立即搭機飛到美國去拜訪Gary Small，並獲得這位教授同意，願意擔任美力齡生醫公司的顧問，並負責執行TML-6後續的二期臨床試驗。

蘇益仁說明，相較於其他各大國際藥廠，美力齡發展的TML-6，是結合抗老化、清除amyloid及tau蛋白、以及抗發炎的功效，與過去20年來全球以單一機制開發新藥的方向不同，是一項結合治療阿茲海默症上下游治病機制的專利全新藥物。

針對這項開發中新藥，蘇益仁在公司創立之前就開始一步一腳印的展開研究，2018年美力齡創立時，先由蘇益仁自己的親朋好友募集了2.6億元。這筆資金預計用到明年，預計要在今年內完成毒理試驗，並在明年開始申請進行一期臨床。為了加速整個藥物的發展作業，美力齡又在今年5月份完成新一輪3.6億元的增資，這筆資金將可協助TML-6藥物發展到人體臨床的二a實驗。

國際阿茲海默症協會（ADI）曾經推估，目前世界上平均每三秒就會增加一名AD患者。全球在2020年共約6,000萬名患者，且每年以5%速度增加，預估到2050年會成長到1.5億人。看好AD藥物未來將出現年200億美元的藥物商機，蘇益仁表示，若美力齡能順利完成人體臨床二a實驗，相信應能吸引台灣外集團爭取授權，並接棒將TML-6推到上市，真正造福全球阿茲海默症患者的根本需求。

美力齡生技創辦人蘇益仁（左五）與公司經營團隊。（圖：美力齡提供）

美力齡生醫公司創辦人蘇益仁，是台灣知名公衛防疫專家。近兩年來隨著新冠肺炎疫情爆發，各大媒體經常邀請他以「前疾病管制局局長」為名提出防疫預測及建言。

不過，對社會大眾而言，蘇益仁另一個較不為人知的身分，就是肝癌到阿茲海默症的藥物開發專家，這個身分也造就他創辦美力齡生醫公司的緣由。

蘇益仁表示，他自2000年起投入B型肝炎病毒大表面抗原突變蛋白Pre-S mutants與肝癌的發生，並且開發了一個很好的Pre-S mutants的轉殖鼠肝癌模式。2014年，前台灣神隆製藥副總詹維康找上蘇益仁，原來詹維康受統一集團之託，請蘇益仁協助評估一家位在美國聖地牙哥的雄合（Androscience）生技公司。

雄合生技原本是統一集團轉投資的生技公司，當時進行一項藥物二期臨床試驗並不順利，統一集團不想再繼續投資。

而詹維康想從雄合公司技轉一項專利化合物ASC-4去開發肝癌新藥，需要藉由蘇益仁協助動物試驗以評估是否有價值。

詹維康告訴蘇益仁，雄合公司開發的化合物ASC-4是一種薑黃素的衍生物，這是由北卡羅萊大學的中研院院士李國雄團隊多年合成及開發的專利化合物。蘇益仁聽到這個消息後大為振奮，由於他很早就開始研究薑黃素在預防肝癌及抗老化的相關研究，只是苦於天然的薑黃素無法申請專利，在腸胃道的吸收效果也不好，因此不容易發展成藥物。

蘇益仁隨後寫了一個簡訊給美國雄合生技執行長石秋洋，希望簽下技轉合約。由於詹維康已提前表態將從雄合公司技轉可治療肝癌的化合物，於是蘇益仁只好將他的重點改到阿茲海默症的治療。

蘇益仁說，新藥產業發展歷程，常常需經歷不同專家接棒努力才有機會邁向成功，早期李國雄在薑黃素上的研究成果被雄合生技接棒開發後，後來又分別被詹維康及蘇益仁兩人在各自成立的公司上，針對不同的適應症繼續努力發展出成果。如今蘇益仁利用薑黃素衍生物所發展的新藥，在阿茲海默症治療上也有機會將邁入人體臨床一期階段，他也期待這項階段成果，後續能有機會再授權給更大規模的藥物，由他們接續推展到市場。

從預防到確診 都有商機

阿茲海默症（Alzheimer's disease,AD）是一種腦部持續性衰退的神經退化性疾病。從1980年代起，科學家發現AD患者腦中的主要病症，是因類澱粉蛋白amyloid（Aβ）堆積造成老斑塊，以及濤（tau）蛋白引起的神經纖維糾結；美力齡生醫公司創辦人蘇益仁表示：「只看這兩項是不夠的」。

蘇益仁說明，老年型阿茲海默症，其病因與整個老化的生物學密切相關，amyloid及tau蛋白累積只是老化過程中的結果，老化細胞在有代謝症候群的三高患者、環境及遺傳環境下，內質網（ER）無法移除過多氧化引起的突變蛋白，才導致amyloid及tau蛋白累積，再加上吞噬細胞活化及發炎傷害腦組織，這才是老年型阿茲海默症致病主因。

在認清AD真正致病主因後，美力齡生醫在藥物發展的策略上，因此採取多重方式來進行。首先，美力齡的新藥TML-6，經過進一步的發展，已比傳統薑黃素的生物活性高出五倍以上；而面對傳統薑黃素在體內無法吸收的問題，美力齡也已透過劑型改良克服瓶頸。

其次，過去醫學上針對AD的診斷確認，主要是靠腦部顯影劑正子掃瞄（PET），近兩年來生醫界已開發以血液生物標記取代昂貴的PET診斷，美力齡正在發展用藥之前先接受血液試劑檢驗的模式，這將讓AD患者在確診之前十到二十年前就有機會被提早發現並及早治療，也可大幅增加TML-6讓更廣泛潛在患者使用的機會。

第三，有鑑於全球九大藥廠只針對單一機制而致藥物失敗的教訓，美力齡的TML-6在完成一期臨床試驗之後，接續的二期臨床將結合其他藥廠抗體藥物採合併治療模式，提供輕中度AD患者新的治療機會；或是結合其他藥物開發出複方新藥。

最後，由薑黃素衍生物發展出來的TML-6，在預防上也可開發出保健品，讓尚未確診為阿茲海默症的一般民眾，只要經過血液檢測驗出為高風險族群，就可透過保健品進行早期預防的目的。