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追父腳步當警察 台女大生邊求學邊備考 一舉拿狀元

記者／葉冠妤
潘佳昀大二開始準備警專考試，如願圓夢。（圖：潘佳昀提供）
潘佳昀大二開始準備警專考試，如願圓夢。（圖：潘佳昀提供）

從小看著爸爸打擊犯罪的身影，讓潘佳昀也想從警，報考警大失利後，她到義守大學就讀，因難忘懷警察夢，大二開始準備考警專，在大學學業、警專考試間夾縫求生，最後一舉考取警專乙組狀元。

潘佳昀說，五科考科都很重要，尤其對乙組考生而言，國文、英文分數加權，是重中之重。其中英文考科注重文法，建議可藉由反覆練習考古題，釐清觀念；國文科一定要掌握國學常識，多看文言文增加語感。數學則是背公式，將考古題寫錯的部分挑出來，檢視是否已導正概念。

「一定要練習題目！」潘佳昀總共寫了11年的歷屆試題。她說，同一份考卷，若每次錯的地方都不一樣，代表上回只是幸運猜對，從寫題目來檢視自身的理解度，再回頭翻課本、講義補強，才會更有效益。

歷史則是潘佳昀最需要跨越的障礙，尤其是中國史，容易將朝代、皇帝、事件順序搞混，因此她善用表格整理，將事件因果連貫起來，協助記憶。地理則是理解專有名詞的定義

潘佳昀說，一直記得國小恩師曾說過，人生路上遇到小石頭就踢走，遇到大石頭就搬走，不要因前方的路受阻，就不繼續前進，在備考過程，即使疲累不堪、遇到瓶頸，仍抱持堅定的心，勇往直前，「告訴自己不可以半途而廢，不到最後一刻決不放棄」。

警察

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