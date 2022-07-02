打不過就加入他 台設計師廖小子：面對創作打直拳就對了

對廖小子而言，設計不只是設計，能否透過創作面對自己更重要。（記者沈昱嘉／攝影）

鑽進隱身在台灣新北市中和巷弄、不甚起眼的老公寓，一行人魚貫上樓。廖小子悠悠前來應門，高彩度的花襯衫配著黑色長褲，赤著腳的他，褲腳隨興地捲起。紮起馬尾，髮鬢兩側剃得俐落的臉龐，有稜有角。

初識的他，話不多，望著闖入家中的大批人馬，似乎還有些警戒，直到談起那些讓他柔軟的人和事，他才鬆開交握的雙手，隨意地讓某些「語助詞」落在話語之間，咧開嘴的笑容裡，依稀還見得著某種男子氣概之外的羞赧。

人如作品，細看廖小子的設計，吸納台灣街頭各種濃膩而直白的草根元素，消化成獨有的硬式台派作風，但看似隨性的設計裡卻滿含細膩觀察。「我一直是走打直拳的路線，就像我大學教授說的，不論你概念多高深，讓人看得進去的才是好設計。」

從做言情小說 書封起家，到操刀設計濁水溪公社、拍謝少年、李英宏、LEO王等人的專輯視覺，再到總統府賀年卡、掀起討論的「大溪大禧」主視覺等，大鳴大放的用色和概念，藏著的是他自小到大對台灣的情感，媽媽從小在耳邊傳授的那句「打不過就加入他」，成了廖小子的人生座右銘，也讓他勾勒出屬於自己的設計江湖。

廖小子本名廖俊裕，外表精瘦強悍，至少會五種拳術，但不論軀體或心志，他都不是一開始就能打且耐打的。兒時的他是個胖小子，早在幼稚園時期就開始被霸凌 ，他仍記得每回搭上娃娃車，同學就會將他的雙手壓制住，輪流賞起他巴掌，無力反擊的他只能哭著回家，爸媽眼看這樣下去不行，小三開始便將他送去學跆拳道，學了一段時間後，某回又在國小穿堂被六七個孩子欺負，他手一撐起身，轉瞬將所有人打倒在地。

宛如電影 般的轉折，加之當時風靡全台的《好小子》系列，老是在家跟著比劃、打壞各種家具，廖俊裕於此被爸媽喚作「小子」，「走在街上，你叫我廖俊裕我可能還沒反應，但叫一下『小子』我馬上就會回頭。」

幼稚園開始自創各種角色漫畫，讓廖小子感受創作樂趣。（記者沈昱嘉／攝影）

童年記憶 成創作養分

咯咯笑著，那個在嘉義田邊長成的童年，其實讓他五味雜陳，卻也成為他萬分感謝的「源頭活水」。他回憶當時擁有營建執照的父親，專接小型建案做，因此家裡不時會有工地裡的叔叔伯伯出沒，「不是在我們家客廳吃檳榔，再不然就帶我爸去喝酒，但不知道為什麼，可能從小就在那環境裡長大，我一直覺得很習慣，也沒辦法討厭他們。」

延伸到成年之後，廖小子對台灣街頭裡那些有點「分岔」的細節總特別有興趣，騎車等紅燈時，看許多人將路邊的變電箱改造成簡約素雅的色調，「我都看一眼就過去了，反而對有人在上面用麥克筆或噴漆亂畫亂寫的筆跡，或是LED燈上被亂貼的貼紙、區公所外那些奇怪的公告海報更在意。」他認為，這種在秩序裡跳出的紛亂和奇特，就是所謂「台灣自然而然的生命力」，他不僅不排斥，反而為之著迷。

但面對外界將他融冶台灣街頭元素的設計風格稱為「台式美學」，他卻不太以為然，「我不會去說自己是什麼台式美學啦，我也沒有刻意要做什麼市場區隔，只是我剛好就在這樣的環境裡成長，加上我的個性無法討厭這些東西，真的要說，算是一連串的機緣和幸運造成的吧。」