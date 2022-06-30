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揮毫連結在地 台書法家陳世憲 「地誌書法」寫170處地名

記者／周宗禎
書法家陳世憲台南新化老街路邊寫書法，彰顯「地誌書法」特色。（記者周宗禎／攝影）
書法家陳世憲台南新化老街路邊寫書法，彰顯「地誌書法」特色。（記者周宗禎／攝影）

台灣書法家陳世憲在台南新化老街、在路邊寫書法、在地人的視角介紹老街特色，「新化」兩個大字、「融合新化代表性人物楊逵壓不扁的玫瑰意象」；隨地創作是他構思、20年寫遍全台灣的大計畫，已完成170多處景點，旅法學者陳芳惠形容這是「地誌書法」，以地名、街道景緻特色等在地主題書寫。

之前剛完成艋舺、竹山、美濃作品，陳世憲下一站要去岳父老家高雄彌陀、以虱目魚網為主題；「最後整理集結出一部文學搭配書法、彰顯「台灣精神」的作品。他說，希望下一代尤其孩子們多關注在地人事物，喜歡吃在地食材、建立在地感情，希望大家重視在地文化。

去年成大台文系聘任他指導書法，空閒時間創作； 他今年55歲，擅長人文故事與自然特色、景致融入書法，常帶學生觀察大自然、周遭景物線條節奏，不受傳統書法格局限制。

陳世憲東海大學中文系畢業，19歲決心成為書法家，退伍後把老家廢棄豬圈改建成工作室，當時常徹夜創作、一天寫18個小時。陳世憲說，看到故鄉的土地，每每讓他思索如何開創書法新生命，「我不相信離開土地、情感和生活經驗，還能有偉大創作。」

陳世憲陳世憲曾多次應邀到國外展出作品，曾在匈牙利、多瑙河畔、德國法蘭克福緬因河與日本上野公園等地創作；國內外辦過近20次個展。5年前在高雄成立「忘齋書法工作室」，教導孩童寫書法、培養創作興趣。

書法家陳世憲台南新化老街路邊寫書法，彰顯「地誌書法」特色。（記者周宗禎／攝影）
書法家陳世憲台南新化老街路邊寫書法，彰顯「地誌書法」特色。（記者周宗禎／攝影）

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