稻草編織成藝術 台灣草編藝師李龍 巧手技藝紅到日本

李龍手編注連繩。（記者魏斌／攝影）

台灣屏東縣73歲草編師傅李龍日前獲副總統賴清德 頒贈「匠人魂」錦旗，得此殊榮是因為毫不起眼的稻草到他手上就變化成藝術品，甚至外銷日本 、名揚海外；他的巧手為台灣傳統農業創造新價值。

李龍生在屏東農家，全家6女2男全靠當佃農的爸爸養大。他初中畢業開始工作幫忙家計；1979年因緣巧合學做捏麵人，當年捏麵人是可以下肚的童玩兼零食，成品多是花鳥魚獸，但他偏想做當紅的外星人ET，看了兩次電影 後，攤位上擺的全是ET，後來民俗技藝沒落，改玩草編。

12年前再接觸稻草，李龍把腦海裡生動想像全用稻草實現出來，曾受邀到總統府、屏東縣熱帶博覽會展示作品。他自豪做草編從不打草稿，所有構圖都在腦裡，只要講得出來就都能編出來。

2010年，日本因糧食政策而禁止拿未結穗的稻草製作相傳能辟邪擋煞、婚喪喜慶與歲時祭儀必用的注連繩，旅居日本的初中老師巫賜金跨海找到他，他發現注連繩比他編製的章魚、山豬等作品簡單多了，做出注連繩口碑，桃園神社、高雄市武德殿懸掛的大型注連繩都出自他手。

為了因應逐年攀升的日本訂單，他在屏東聘雇50多名新移民加工，去年出口逾30貨櫃，量大造成草源吃緊，他索性自種稻米，再額外找農田契作，站穩輸日市場。