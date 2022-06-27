「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

美中貿易戰，中國在晶片 製造技術被「卡脖子」（抓住要害）。晶片生產除了被「卡」在光刻機，其實，有很長一段時間，還有一個重要設備也「卡」住中國製造晶片，就是刻蝕機。

在製造晶片的所有設備中，光刻機的成本占比約為24%，刻蝕機的占比約為20%，是占比最高的兩個設備。

華商韜略報導，假如把晶片製造比作刻一個五角星形印章的話，那麼畫五角星的步驟，就相當於光刻機的工作；而把五角星周圍的材料用刀刻掉的過程，就是相當於刻蝕機的工作。

海歸創業 全員持股

全球刻蝕機生產幾乎被美、日兩國壟斷，中國也一直仰賴進口，中微半導體創始人尹志堯，60歲創業，僅用三年時間，便研發出中國第一代刻蝕機，成功打破國際巨頭的壟斷，也因此尹志堯有了「中國刻蝕機之父」美譽。

尹志堯是留美博士，畢業後在英特爾、應用材料等半導體巨頭企業工作。1984年第一天到英特爾上班時，他驚訝發現：公司從研究課題組長、經理，再到工程師，絕大部分都是華人 。「華人對美國積體電路的發展，貢獻如此之大！」這讓他堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。

60歲在美商應用材料總公司副總裁的大位退休，尹志堯決定回中國創業。2004年他在上海創辦中微半導體，並堅持全員持股。

尹志堯認為，如果員工只有工資和獎金，那麼只要用高薪就可以輕易被挖角，為了不讓合作的員工成為未來的競爭對手，尹志堯創下全員持股的慣例，「每一個級別股票差20%，工資差10%，我稱之為中微的特色社會主義集體所有制。」

中微半導體成立18年來，先後投入人民幣20多億，推出從75奈米到5奈米製程的刻蝕機，尹志堯表示，中微自主研發的等離子刻蝕機，已應用於先進的積體電路加工和包裝封裝生產線。

其中，12英寸高端刻蝕設備已應用於國際知名客戶的最先進生產線和5奈米及以下設備的多個關鍵步驟。不但產品被台積電採用，還銷往韓國、新加坡 、日本等國家。

中微半導體僅用三年時間，便研發出中國第一代刻蝕機；圖為工程師調試LED高端設備MOCVD。（中新社）

設備業績 高速增長

從半導體產業鏈看，2021年半導體材料行業（上游）業績爆發，中游的半導體設備業績增幅達114.49%，下游的晶片製造則有31.5%。

從中國半導體產業地位看，據SEMI報告，2021年全球半導體設備銷售額激增達人民幣1026億元。而中國晶圓廠積極擴產，半導體設備全球銷售額連續四年增長，銷售額連續兩年全球第一，2021年達到296億元，年增近六成，全球貢獻度近三成。

中金公司評估，在晶圓代工、存儲器等中國要國產替代的大趨勢下，晶圓廠商未來幾年都將維持高資本投入，這樣將驅動中國半導體設備市場規模保持高速增長。