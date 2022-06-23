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「用大地做染料」 台灣泥染達人翁綉惠 家鄉土製成高雄衫

記者／王昭月
泥染工藝 醉心於泥染創作的翁綉惠，在高雄鹽埕打造一間工作坊，將是她傳承泥染工藝的全新基地。（記者王昭月／攝影）
泥染工藝 醉心於泥染創作的翁綉惠，在高雄鹽埕打造一間工作坊，將是她傳承泥染工藝的全新基地。（記者王昭月／攝影）

台灣藝術工作者翁綉惠2016年接觸泥染後醉心鑽研，四處採集高雄土壤染製成「高雄衫」，為大地留下顏色，也為旅人連結故鄉記憶。她說，以前很多人離鄉背井，會取個小瓶子裝點故鄉泥土帶在身上，據說這樣就不會水土不服，泥染製品具有異曲同工之妙。

台灣從事泥染技藝的藝師稀有，翁綉惠是少數之一。她原本專攻藍染和皮件創作，5年多前因緣際會接觸到泥染，被深深吸引。

翁綉惠從採集泥土學起，把泥土變染料，再應用到絞染等各種技法，也自創泥染品牌。她四處採土製作染料，染製成高雄衫，入選高市文化局「大駁二青創星埕計畫」，作品被評為「創造極具在地色彩，深耕在地的精神」。

通常染一塊布約1到2小時，箇中巧妙就要憑經驗領略。翁綉惠說，自然泥礦中蘊含氧化鐵，含量愈高染出的顏色就愈紅，但各種土壤質地不一，有的較硬，有的黏性不足，因此研磨染料時愈細愈好，加水、加豆汁的比例需在實作中找經驗值，「這就是手作樂趣」。

翁綉惠也在六龜高中等校開泥染課，她帶學生到六龜彩蝶谷、紅柴坑等地採集家鄉土壤製成染料，從觸摸泥土溫度，嗅聞泥土氣味、觀察色澤變化，打開五感體驗，再染製成背包，成為遠地求學時最貼身的行囊，和家鄉產生緊密連結。

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