旭榮打造紡織王國 世足賽球衣 擦亮MIT

旭榮執行董事黃冠華。(記者潘俊宏／攝影)

2022年世足賽敲定11月21日在卡達登場，很多人不知道，每屆世足賽有三分之一的球衣，是出自於台灣紡織廠，其中有一家成衣大廠，叫做旭榮。

旭榮不是上市櫃公司，但如今營收 規模超過300億元，據點遍布中國大陸、美國、越南 、柬埔寨、非洲，主要製造運用在瑜伽衣褲、運動服等針織功能性布料，不但是紡織業前端領導廠商，也是大陸針織布規模最大的台商。

旭榮集團母公司為旭寬企業，1975年在台灣創立，董事長黃信峯和妻子、總經理黃莊芳容，在20年前西進中國大陸，員工從不到100人，營收28億元台幣，20年後翻了十倍以上，如今營收規模已超過300億元台幣，這兩年即使經歷疫情 ，旭榮卻依然維持成長，這家公司如何做到的？

旭榮集團二代、執行董事黃冠華2002年加入家族企業，一路以來看著集團高速成長，他說，旭榮原來是台灣傳統貿易商和織染中間商，「旭榮當時就是所謂『布廠』，但我們沒機台，接訂單發包給桃竹苗的織廠，協調後整理加工，再把布料給品牌跟成衣廠去做，我們負責聯繫溝通協調，但並不擁有機台。」

西進大陸 營運轉折點

時間轉回2000年，他表示，當時最強的貿易商是利豐，具有生產單位的紡織公司，才有談判力。旭榮為了水平擴張，以台灣純布廠之姿，西進中國大陸，擴張布料產能，那時在中國大陸要販售紡織用品，一定要有工廠執照，不允許純貿易，想做紡織生意，得要有機台開工廠，因此可提供各種布料給客人。

「要精細的人造纖維，由台灣供貨，若要『天（天然纖維）人（人造纖維）合一』，由價格親民的大陸廠提供，精準分工，讓客人離不開旭榮。」

有大陸工廠加持，接著又加入越南，旭榮在2003年進行垂直擴張，跨入成衣產業，「從布料跨入成衣，」黃冠華用了一個有趣的比喻：「就像先念理科再念文科，門檻比較沒這麼高，大部分轉型，布料往成衣走，會比較順，我們成衣算做得可以，因為有布料背景，可在短時間內追上領導廠商。」

也因台灣、大陸和越南三地都有廠，越南有狀況，大陸支援，一旦大陸有狀況，由越南支援，也是旭榮依然可在這兩年疫情中維持產能的主因。

「我們在台灣、大陸、越南都有布廠，產區各占三分之一，三地這樣很好，分散風險，必要時可以相互支援」。

不光產地分散，就連客戶也是如此，他說，有些品牌因產能問題，會把代工廠包下，但旭榮僅願意提供一部分產能，就是擔心客戶太過單一，會有風險。據了解，旭榮最大客戶以運動盤為主，包括PUMA、adidas愛迪達皆為其客戶，目前有300多個品牌客戶，也是旭榮特意分散風險的策略，更是優勢之一。

研發+業務 解市場痛點

2002年，旭榮前進非洲市場，卻是一個無心插柳的機會，黃冠華說，當初是因「被代工廠倒帳」，不得不接收當地工廠，開啟非洲成衣之路，如今反而成為在非洲最大的台商成衣製造廠，有1萬名員工。

他說，因為當地缺水，所以在非洲做成衣，沒辦法做染整，但優勢是與美國有自由貿易協定（FTA），有關稅優惠，可降低成本，目前占旭榮全部成衣的三分之一。

旭榮第二個優勢，是讓將業務和研發結合，而不是各自為政，反而「視為同一件事」，是旭榮致勝之道。

黃冠華說，旭榮打新樣數量極大，一年當中就有3000至4000種新樣，平均一天一個以上的新品，黃冠華特意讓這兩個部門為同一個高階主管，好處是讓研發更貼近市場。「我們要讓研發不是在象牙塔，與業務結合，更能解決問題痛點，這是製造服務的概念。」

第三優勢，旭榮早在疫情前，就成功數位轉型。黃冠華表示，過去推銷樣品，必須搭飛機扛樣品，飛去客人辦公室。

「紐約寒冷的下雪天，你看到東方人，都是我們這行（紡織）人，手拿的行李箱，都是樣品。」在多年前，旭榮早已將樣品全部放到雲端，由自家IT部門處理ERP（企業資源規話），布料顏色一清二楚，最後只剩下手感，見到面就省了三分之一時間。

談到公司這20年來遇到最困難的事，旭榮集團執行董事黃冠華回憶，若要論困難，旭榮以台商之姿，在2006年併購美國中型貿易商N&R，「這場『戰役』真的很辛苦！」

N&R原先是旭榮的下游客戶，是在美國擁有多年歷史的老牌成衣進口商，與全球最大零售商沃爾瑪關係良好。2004年至2005年，N&R因工會抗爭，在墨西哥撤廠，旭榮提供周轉金，拿下N&R的25%股權，2006年N&R爆發財務危機，旭榮因持有25%股權，有優先購買權。

「現在是2022年，東方吃西方公司稀鬆平常，可是在十多年前，當時台灣公司要拿美國企業，是很罕見的，尤其是那時還發生明基吃下西門子手機部門失敗的案例，但旭榮成功了。」他說。

可是這個成功得來不易，因為當時有一家私募基金與旭榮槓上，運用他們的關係，影響旭榮在台灣銀行的信用額度，目的就是拿下該公司，最後旭榮贏了，不但拿下N&R，成為美國子公司，還成為沃爾瑪連續四年最佳進口商，此成功案例後來還成為國科會的研究個案。

「這既是艱辛，也是關鍵的一場戰役，」黃冠華說，有了這家公司，不需要從亞洲派人往返，而且等於是透過美國人來做生意，更靠近美國當地市場，「這樣生意才做得進去，否則得繞道美國外面，重新打仗，結合以後，可直接銷售給沃爾瑪，建立從美國連結到亞洲的完整供應鏈。」

黃冠華成功將內部員工縮減三分之一，反而增加效能。他認為，跨文化管理核心，除了必須具備競爭力之外，還必須以真誠對待員工，大家就會有共識，明白勞資不是對立的，「舉個例子來說，出差去按摩，報公帳不合理，但假設公司有利潤，直接分員工，而不是一直花公帑，可接受就走下去。」

旭榮小檔案

資本額 5.08億元台幣

主要產品 針織布、成衣

競爭優勢 從布到研發製造，到最後的成衣，可提供一條龍服務