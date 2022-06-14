愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

擁有超過30年氣象播報經驗的李富城，預測功力被譽為「氣象神算」，顛覆傳統的播報方式更讓人印象深刻。卸下主播職務後仍用心經營生活，與結褵55載的另一半享受退休 時光，但2019年愛妻病逝，他封閉了兩年多，孤獨與茫然感湧上，直到記憶力大減才驚覺事態嚴重，擔心失智 症上身。

退休後努力經營生活 一夕生變故

自空軍官校氣象正科系畢業的李富城，熱愛研究氣象，以上校官階申請退役後，進到電視台擔任氣象撰稿員，當時已經54歲。七年後，為了爭取上螢光幕的機會，他毛遂自薦表示願意創新氣象新聞播報，灰髮模樣在年輕主播群中格外引人注目，憑著多年在軍中的「追風」經驗，脫穎而出如願站上台前。多次精準預測颱風走向，再加上生動的「說氣象」功力、活潑解說氣象諺語，甚至還開啟了氣象call-in浪潮，親切的「李伯伯」形象深植人心。

李富城受到觀眾愛戴，即使自電視台離職，仍以自由氣象人的身分受邀在颱風期間播報分析走向；82歲，正式告別螢光幕後，他在臉書 發布自製影片《李富城說氣象》，延續氣象專業。除了學習3C科技、電腦軟體應用，李富城與太太張至妹享受沒有工作壓力的兩人世界，保持爬山、旅遊等興趣，人生下半場自在安好。然而這一切都在一瞬間戛然而止。

想念愛妻 過馬路恍神警覺生病

「2018年10月8日，我永遠都不會忘記這一天，至妹腹痛難耐就醫，就診後宣告大腸癌三期。」李富城忘不了當時的驚恐害怕，平日都有健身習慣，也很注意養生的人怎會罹癌呢？痛哭之後，決定接受手術和化療，但治療狀況並不佳，隔年7月，抵不過癌細胞的侵襲，摯愛在家中走了。這段時間，李富城陪伴進出醫院、求主聆聽禱告，盡力滿足愛妻的願望，最後依然天人永隔。

陪病治療期間，李富城每天擔心病情，夜裡，死亡的恐懼如陰影般揮之不去，不時崩潰痛哭：「為什麼是我們？」隨著妻子的身體每下愈況，意志也跟著消沉，在生命畫下終點的那一刻，心已死去大半。結髮55載的愛妻離世，李富城精神渙散猶如冷灰，對所有事情都意興闌珊，把自己封閉起來，緊接著新冠肺炎來襲，幾乎到了足不出戶的地步，慢慢出現肩頸痠痛症狀。

只是，身體的痛苦比不上心裡的糾結，喪妻之痛如此折磨，生活漸漸沒了目標，每天都過得空虛，長達二年的閉關狀態，直到某天出門到郵局辦事，過馬路時卻被自己的行為嚇到。「我怎會走到這裡？」他說，熟悉的路程變得陌生，甚至忘了原本要做什麼，猛然一回神，發現自己不能再這樣下去，腦中閃過「失智症」，擔心罹患不可逆的大腦退化病變。

李富城卸下氣象主播職務後，仍寄情氣候領域，常在臉書分享天氣狀況。(記者邱德祥／攝影)

運動交友 走出失落與悲傷情緒

回想過去學習力佳、記憶力好，播報過的颱風在哪一年都能記得，這兩年卻時常健忘失神。李富城正視問題，就醫做核磁共振以及認知功能檢查，初步結果是嚴重憂鬱引起的功能障礙，「我不想得失智症。失去太太已經很痛苦，我不想再忘記家人、不想迷糊離世。」李富城說，母親在晚年時也有失智症狀，擅長的毛衣針線常打錯，也會懷疑有人要偷她的錢，應該是「被害妄想」的關係。

李富城打起精神，做運動、出去走走，包括經營臉書與網友互動交流，許多人鼓勵他重拾長才，於是「李伯伯」又在臉書上談論氣象，偶爾也分享做菜心得，回憶母親的廚藝。再次找回生活節奏，每天早起查看氣象資料，回覆朋友或網友的提問，原本不定期舉辦的網友會，又恢復偶爾相聚，療癒彼此的心，跟朋友出遊，鬱悶的心都打開了，雖然傷痛仍在，但他希望好好活下去，告慰妻子在天之靈。

憂鬱助長失智風險 走出社交孤立

「失智什麼時候會來不知道，我能控制的是延緩惡化速度。」李富城努力讓自己放開心態、走出社交孤立，接觸不同的人事物，尤其是數位科技。他聽從醫師的建議：設定人生目標、常運動、多與人互動、生活作息規律，後三項已經達標，接下來是規畫家人環島行程，以及繼續經營最愛的氣象。

李富城以過來人的身分發聲，暮年喪偶怎能不悲痛，但長期憂鬱會助長失智風險，只能靠自己、靠家人、朋友拉一把，回到生活軌道，期許人生另一個階段的開始。

老年憂鬱與失智症

失去活力並不是正常老化，很可能是老年憂鬱症的警訊，家人要多注意長輩精神狀況，包括性格與作息改變。心理師黃珮雯說，老年憂鬱症常伴隨著身體疾病，較難察覺，不要以為「上了年紀都會這樣」，憂鬱情緒長久累積會引發失智症，屆時只能透過藥物及非藥物治療改善症狀，無法治癒。