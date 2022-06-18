護理師退而不休 張秀棉返鄉當居家照顧者的靠山

護理師張秀棉在醫療資源缺乏的彰化芬園鄉開起居家護理所，當病患照顧者的靠山。(記者林敬家／攝影)

61歲張秀棉原是醫院護理師，8年前退休 返鄉創業開起居家護理所，指導病患家屬照顧技巧，並提供專業諮詢，成為照顧者的靠山。看盡生老病死人生百態，張秀棉說，退休得早，仍想創造自己的價值，每個人都會老，盼用自己的專業，讓家屬在居家護理的支持系統有足夠的力量。

張秀棉50初頭就退休，當時因健檢發現罹患乳癌零期，治療後繼續工作未能好好休息，她考量到身體狀況，決定提前退休，在同事建議下，短時間內就決定投入居護理服務，希望在熟悉的領域繼續發揮。

長達30多年的醫院護理師資歷，張秀棉除了在小兒科，大多時間都投入社區追蹤與預防等工作。她說，許多人不知道有居家護理資源可申請，出院患者若選擇返家由家人照顧，往往需要有人指導如何照護，她除了協助換管、傷口照顧，還有衛教、營養諮詢、復健復能等服務，最主要是教會患者的照顧者正確的照護。

61歲張秀棉原是醫院護理師，8年前退休返鄉，在自家三合院開起居家護理所。(圖：張秀棉提供)

彰化縣芬園鄉醫療資源有限，張秀棉選擇在地服務，工時雖彈性，但一人和尚兼撞鐘，剛開始個案開發不容易。她說，靠著人脈介紹才逐漸穩定，「並非想靠這份工作賺大錢」，接得案量有限，也想保留多一點自己的時間。

護理工作過程中，為難經常可見。張秀棉見患者身體狀況不佳，進食量不夠，雖評估插鼻胃管可能改善，但對於仍有意識的患者，一旦插管卻可能影響社交和生活，讓人不捨。工作上，她看到部分家庭照顧支持系統不足，將照顧責任推給外籍看護或單一家屬，張秀棉往往會要求多一點家人一起學習照顧，分擔壓力。

61歲張秀棉原是醫院護理師，因病讓她萌生退意，返回家鄉服務。(圖：張秀棉提供)

社區安寧近年開始推廣，張秀棉碰到身體狀況不佳的患者，大都會 提醒家人，事先討論遇到緊急狀況是否積極急救，她認為這是急需要準備好的事。

張秀棉說，退休蜜月期有限，建議退休人士對往後生活事先規畫，尤其是想跨領域、跨行業，更需要穩紮穩打未雨綢繆，她選擇了擅長的領域開創新事業，沒想到一做又是近8年。