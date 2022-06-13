明健聯合攻數位醫療 智慧膠囊判讀病情

明健聯合顧問何東儒（左起）、執行長卓威明、顧問廖健宏。(記者謝柏宏／攝影)

提到生醫產業發展，許多專家或公司創辦人經常會提出一句口號：「創造未被滿足的需求（ Unmet Need）」。明健聯合公司開發的「近端監測吞服型無感式科技系統（PressureDot）」，就是針對醫院加護病房的病人，要透過無線膠囊感測器，滿足醫療上不容易克服的難題。

明健聯合共同創辦人廖健宏，另一個身分是台灣林口長庚醫院外科醫師，救治急重症患者已經有20年的經驗。廖健宏在2020年「17屆國家新創獎」活動上表示，腹內高壓（IAH）是他所遇過最麻煩的情況之一，半數患者苦於這種疾病。雖然醫師只要做一個簡單的手術，就可以將病人的腹內高壓排除，讓死亡率從50%降到5%。但是受限於量測腹內壓時，醫師們必須將工具插入患者的體內，這相當痛苦、耗時也費力，而且也相當危險。因此，仍然有許多患者救治失敗。

廖建宏說明，人的肚子就像氣球，肚子裡面的氣體有時會膨脹起來，膨脹到一定程度會對血管造成壓迫，嚴重的話會形成血管壞死。因此，一個病患一旦器官出現感染，就會造成腹內壓愈來愈高，進而造成器官的壞死。在加護病房中，有60%的病人都有腹內高壓的狀況。

對於外科醫生來說，若想要解決病患腹內壓的問題，只要開一個小手術，將體內的腹內壓排出來，但是腹內壓最大的問題，就是沒有一個很好的偵測工具。現有的做法就是由尿管插入一個管線到體內。再灌水到人體內，藉由水的回流偵測人體內的腹內壓，只不過步驟很繁瑣，當一個加護病房有十多位病人都有需求時，對醫師而言造成的困擾很大。

測腹內壓 不再耗時費力

於是在長庚醫療體系支持下，廖健宏和另一位長庚泌尿外科醫師何東儒，以及原本在美國Google 公司工作的卓威明，共同開發了「近端監測吞服型無感式科技系統（PressureDot）」，在獲得天使輪的資金投入後，終於在去年從長庚醫院獨立出去，成立明健聯合公司，這家公司由卓威明擔任執行長，廖健宏與何東儒兩人擔任公司顧問。

廖健宏說明，PressureDot膠囊，尺寸只有競爭產品的六分之一，這項全世界最小的無線腹內壓力感測膠囊，由患者吞入體內，進入腸道系統後，可連續144小時自動收集腹內壓力數據。可以提供即時監測，而且數據準確性遠遠優於競爭對手。

廖健宏說，如果醫師使用PressureDot膠囊， 這項產品可以即時告訴醫師腸道的狀況，包括腸道蠕動、腸道壓力、腸道溫度。腸黏膜健康狀況，腸道菌叢的變化。

數據演算 協助保險 理賠

明健聯合公司也規畫，未來產品進入市場之後，將爭取美國保險起付，所有的數據收集後，透過嚴格訓練過演算法，可以幫助臨床醫師作出正確決策，並且進行合理診斷。此外，PressureDot膠囊由體內傳出來的數據，還可以幫助加護病房和企業，開發他們要的系統，協助藥廠開發新藥，幫助保險公司對保戶做合理的理賠。

廖健宏指出，全世界內科加護病房中，每年住院花費達71億美元，導入PressureDot智慧膠囊進行腹內壓（IAP）量測後，估計將能降低至63億美元。而在外科加護病房中，每年住院花費達111億美元，導入這項技術後，預估可以降低至95億美元。平均每年能夠替醫院節省支出費用達8.3億至15.7億美元，大大減低醫院的成本。

針對未來市場潛力，明健聯合公司也做了一個保險核價市場評估，因為提供連續IAP監測，使用了膠囊之後，每年可以節省16億美元的醫保費用。目前全球IAP監測產品相關市場一年為5300萬美元，但是借由重症醫學 會的要求，未來醫療單位必須提高加護病房的品質。如果未來加護病房中所有的患者都必須使用智慧膠囊，那麼到了2030年，市場規模將成長十倍。

明健聯合公司訂的目標市場，希望達到一年12億美元，重症照護是他們的第一步，將先協助腸道疾病的患者，治療腸躁症以及發炎性腸道疾病；接下來胃輕癱、慢性便祕是我們的第二群使用者。

廖健宏表示，目前是遠距數位醫療發展最重要的一年。這項產品因為針對特殊族群，不可取代性，正好作為數位醫療的敲門磚，將結合電子醫療資訊物聯網，打造一個數位醫療生態圈，不僅在量測腹內壓上，公司期待將這份技術帶到更多不同的應用場景上，為人類社會帶來更多福祉。

明健聯合公司的創立，起源於兩位長庚醫院外科醫師，和一位Google公司醫療器材研發主管意外的結合，三人一起在Google總部餐廳吃披薩時，一項新的創業計畫就此開始。

兩位長庚醫師，一位是嘉義長庚醫院泌尿外科主治醫師何東儒，另一位是林口長庚醫院外傷急症外科副教授廖健宏，兩人現任明健聯合公司的顧問，執行長則推派從美國回台的卓威明出任。

何東儒是台大醫學系畢業，離開學校後，先後在林口長庚醫院和嘉義長庚醫院當醫師，經常有機會接觸到醫材新科技。

何東儒表示，他和廖健宏兩人不約而都在2016年報名了「台灣-史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫（STB）」，這個計畫每一期時間長達一年。兩人到美國加州後，遇到在Google工作的卓威明，在卓威明安排下去參觀Google公司，也見識到Google在各項新科技的創新構想。

廖健宏是長庚醫學系畢業，身為長庚醫院外傷科醫師，經常遇到許多急重症及外傷病人，這些病人有時面臨當前技術無法克服的處置問題，因此，他經常在思考開發新的不同技術。

卓威明原本在Google醫療器材相關企業工作，更早之前也曾在高通工作過。他說，他在美國喬治亞大學念博士班的時候，研究的就是有關植入式腦神經資訊的讀取。

直到有一天，卓威明遇到何東儒和廖健宏兩位醫師，三人在Google的餐廳裡享受免費的美式披薩時，透過多次的交流，了解到無線腹內壓力感測的想法，自此三人對醫療與資通訊合作激起了無限想像，最後終於讓卓威明下定決心打包行李回到台灣，共同參與明健聯合的創業計畫。