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退休警陳增堭種無毒草莓 抓過的人變顧客

記者范榮達／苗栗報導
退休刑警陳增堭返鄉種草莓，第一年就種出好成績。(圖：陳增堭提供)
退休刑警陳增堭返鄉種草莓，第一年就種出好成績。(圖：陳增堭提供)

刑警陳增堭一年多前退休，返回家鄉台灣苗栗縣大湖鄉種無毒友善草莓，他「放下槍桿子，拿起鋤頭柄」，第一年就種出飽滿甜美的果實，開啟工作第二春，讓他很有成就感。

1989年陳增堭出任基層警員，前年底因老母親雙眼失明需要人照顧，他從苗栗縣警察局大湖分局偵查隊長退休。老家旁有一分多地的菜園，去年10月他開始翻土整地種草莓。

種草莓陳增堭並不陌生，父親也種了10多年草莓，他印象中，國小時清晨4點就要起床，採好草莓才能上學，放學還要幫忙農事，假日有時必須到產銷班搬貨，賺錢貼補家用。

或許是從小耳濡目染，加上鄰居不吝於分享及教導，無毒友善種草莓，順利開花結果，碩大甜美。

30多年警察職涯累積的資源，也成了助力。過去工作結交的朋友，甚至逮捕過的犯人，後來洗心革面，聽說他種草莓，都成了顧客，不僅草莓熱銷，他還會推介周邊景點、食宿等，用人脈促進地方觀光產業。

陳增堭曾獲全台績優刑事人員獎、模範公務員獎，做農夫第一年，種出的草莓也讓人驚豔，警察、農夫兩種職務，難以聯想在一起。如今他更投入公益、社會福利等地方事務，並提供法律諮詢等協助，繼續投入為民服務工作。

警察 退休 觀光

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