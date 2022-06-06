台灣新創iKala瞄準社群電商 AI行銷術 助攻新零售

iKala經營團隊。（圖：iKala提供）

數位轉型及數據行銷整體解決方案業者愛卡拉互動媒體（iKala）早期從線上KTV起家，又轉型做直播LIVEhouse.in，2015年轉型，與Google合作切入雲端 服務領域。

iKala轉型過程「天蠶多變」，但累積的串流技術、雲端系統管理能力，成為後續以AI 核心驅動數據行銷、持續拓展東南亞與日本市場的堅實基礎。iKala計劃兩年內啟動IPO，擴大新產品研發、開展海外市場。

社群 電商逐漸成為市場主流。iKala以AI技術為核心，透過KOL Radar、Shoplus、iKala CDP，三大產品讓Martech（行銷科技）全套方案更完整。iKala的服務與產品聚焦雲端及新零售，服務超過400家企業及1.5萬家廣告主及品牌主，範圍跨越亞洲八國。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉說，2011年iKala進入線上影音市場，到2015年還是決定轉型，在台灣toC（對消費者）的市場或許還不成熟，但科技業者做B2B卻很擅長，iKala也轉型成為針對企業提供串流軟體訂閱、雲端服務的業者。

這是iKala重要的業務轉折，從影音平台到串流服務，從對消費者到對企業。程世嘉說，即使對消費者服務不盡成功，可是累積的雲端技術、系統部署及開發銷售能力卻是強項，2015年也吸引了Google的注意，發現iKala可以從底層的平台到上方的軟體與應用做出整套的影音串流服務，流量也不小，因此主動找來合作，成為Google雲端平台早期合作夥伴，也開啟第一個成長曲線。

做雲端服務的三年內，iKala的人力、業務都穩定成長，客戶量也有一定規模，2018年就有了300家客戶。但程世嘉覺得「沒有不變的市場」，不斷去找下一個方向，於是關注起新興的Martech領域，雖然概念和方向都還不很完整，他卻敏銳地發現「Facebook、Google都在講這件事」，廣告客戶也開始關注現在內容愈來愈多，怎樣搶到消費者注意力？從大撒廣告到精準行銷、買廣告以外，客戶問他「有沒有更好的技術？」

在五里霧中摸索，iKala在2018年成立網紅行銷（後來轉為iKala商務事業群），聚焦社群電商。

他還記得2018年，他帶女兒去宜蘭旅遊，但公司電話討論不斷，注意到網紅行銷市場很大，卻沒人可以衡量廣告效果，而AI可以協助分析廣告效果，只要把事情做好，就有這個機會。他說，電話只講了五分鐘，iKala就開始這個專案，過程「很粗暴」，甚至沒有找客戶訪談就啟動，主要就是在2015年以前的四年間，相關的影音與直播產業讓他們了解網紅生態。

iKala去（2021）年推出新計畫，開始協助網紅導入YouTube官方資源，透過數據的方式，挖掘頻道成長潛力，進而能成為優秀YouTube創作者，現在廣告主和網紅都是iKala協助與服務的對象。

程世嘉認為，其實對新創來說，犯錯沒關係，只要立刻調整到對的方向，但這次嘗試，讓iKala趕上了社群電商的重要時機，2018年的網路廣告更加分眾，相較於名人、大品牌，其實網紅吃穿什麼，對粉絲更重要。

iKala執行長程世嘉。（記者曾原信／攝影）

iKala先後開發KOL Radar和社群電商解決方案Shoplus。先收集公開網紅數據，利用AI技術分類網紅使用產品，細分與消費者的互動。程世嘉說，很多網紅有一組綜合的DNA，能講美食、旅遊，有時可加一點理財，iKala的AI技術是先分類，為網紅分析留言、按讚與分享背後的族群輪廓，產生廣告主所要的價值。

iKala最近徹底整修辦公室，70%的座位空間規劃為流動辦公桌（Hot-Desk），採混合辦公方式，員工決定是否遠距上班，辦公室內留出大片的空間，員工可以用餐、討論，也是每雙周一次執行長程世嘉和員工面對面討論想法、溝通公司決策的地點。

程世嘉與創業團隊非常重視以溝通建立企業文化。他創業的目標是打造一個永續的「韌性企業」，建立兼顧自由與責任的文化。當年iKala是線上卡拉OK的先驅，營運走入瓶頸時，轉向企業雲端服務，但隔了幾年，短影音平台當道，當時再撐一下，說不定是「台灣YouTube」，會後悔嗎？程世嘉說，當然考慮過繼續，但更要冷靜面對營運資金狀況，「要再撐三個月，還是現在轉型？」

他計算可用的資金、轉型的時間，成立一個小型團隊，開發雲端AI服務新產品，產品成功了，iKala毅然轉型到企業的雲端服務模式。程世嘉說，面對現實的重點是跟團隊溝通，不要怕承認營運計畫失敗，「 寧可快速轉換，也不要到時候崩盤」，資訊透明很重要，因為這會影響營運者的判斷。

在幾次的變革管理上，累積許多管理經驗。他要說服員工，職位轉換是為了面對市場。他的SOP是先盤點受影響的人力，再去面談，得到共識，才開始啟動變革。

他坦言，沒有人喜歡改變，但商業市場卻每天在變。所幸在2015年的調整後，iKala雖失去了一部分人力，但後來穩定成長，人員流動率也降低。不過，程世嘉卻養成了與員工溝通的習慣，避免因為成長掩蓋問題，成長放緩就讓員工心慌，以為公司不穩定。

每雙周一次，程世嘉與員工進行全員會議，內容就是報告公司的各項狀況，他說「我就是把好壞都告訴大家」，不會說這裡超級好，也不要以為成長的業務都很棒。十年來，相較於其他新創，iKala人力相對穩定，資訊透明與有前景的市場是最好的留人方式。

程世嘉笑說，企業不可能靠一人英雄成就永遠，其實他最希望「公司不需要我」。他不斷對員工溝通理念，想打造一個自由與責任並重的「韌性」企業，員工要能為客戶想出解決方案，也要能為自己的決策負責任。

iKala主張「AI賦能」、「AI驅動」，在2015年大轉型後，以iKala雲端作為第一項產品，隨後在2018年推出AI網紅數據行銷服務KOL Radar，為企業和網紅媒合，跨足社群電商市場，配合社群電商在東南亞快速發展的熱潮，iKala推出AI社群電商軟體服務Shoplus，協助企業利用AI拓展新行銷通路，建立智慧化的社群直播銷售，搶占社群電商新零售市場。

去年6月，iKala攜手全家便利商店推出台灣版的Shoplus（商店家），進一步將AI技術，結合全家的金物流體系、行銷與客服能量，讓企業、連鎖商店、地方創生的個人賣家都能使用社群電商軟體服務。企業品牌或直播主用Facebook進行直播導購時，Shoplus以AI運算針對留言進行語意分析，以 Messenger寄送訂單確認或更多資訊給消費者，讓消費者不需離開Facebook或直播頁面，一站式完成購物流程。後續用Shoplus整合式管理後台，可以掌握庫存、訂單確認、包裹寄送及貨款入帳狀態。

程世嘉說，Shoplus是為網紅行銷做延伸的「最後一哩」。過去網紅做直播導購，但相關的數據卻落在大平台如Facebook上，利用這項產品，與消費者互動時，消費行為數據可收集起來，等於幫客戶經營第一手資料，讓企業或個人賣家都能掌握消費者輪廓。

iKala關注的是為品牌收集「第一方數據」。網路隱私權意識高漲，第三方Cookie將失效，品牌業者或賣家的挑戰都是要想辦法蒐集、分析消費者意圖，社群電商與網紅行銷熱門，也產生許多數據需要解讀。近期顧客數據平台（CDP）的概念進入台灣，以數據與AI分析掌握消費者意圖，進行精準行銷。iKala CDP顧客數據平台也順勢成為第三大產品，讓行銷科技解決方案更完整。

iKala執行長程世嘉說，企業導入AI時，往往花在數位化及資料整理上的時間太多，iKala CDP將散布在Google、手機App、LINE官方帳號、企業CRM等多個系統的數據資料彙整到統一的平台，讓企業客戶真正掌握消費者輪廓與動態，建置與完善企業數據生態系，後續再利用AI分析與預測模型自動將消費者貼標與分群，找到有購買意願的購買者，才能更精確的投放行銷資源。