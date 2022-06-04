物美董座張文中 「老店轉型」拚打造中國版沃爾瑪

物美集團創辦人張文中。（取材自物美集團官網）

今年以來疫情 在中國城市多點散發，伴隨防疫封控措施，民生物資的保供成了關鍵問題。眾多超市商場成了囤貨熱點與輿論焦點。其中，中國北部的傳統零售巨頭物美成為疫情關注焦點，物美帶出的零售模式無法繞過靈魂人物張文中，他同時也是北京 物美集團創始人、多點Dmall的董事長。

張文中1983年自南開大學數學系畢業，先到大慶油田參加工作，然後繼續在中科院系統科學研究所、美國史丹佛大學攻讀博士及系統工程學博士後研究。1993年初，張文中回到北京，他並未選擇繼續從事研究，反而走上創業道路，創辦高科技公司「卡斯特公司」，研發了一套針對零售企業的MIS系統和POS系統。

據此前張文中公開受訪表示，他發現多數超市對該系統接受度不高，他為了讓零售業 相信高科技的力量，因此決定自己下海做創新示範超市，物美便是在這樣的背景下成立。

1994年張文中創辦「物美商城」，同時開設第一家物美超市。由於物美採取當時最先進的集中採購模式，所以有價格優勢，短短一年，銷售額超過人民幣一億元。2000年正式成立「物美股份有限公司」，2003年成為首家在港上市的中國企業，2004年成為中國北方最大的連鎖零售企業。

在管理方法上，張文中依然不改理工科的個性。據陸媒《中國企業家》報導，張文中擅用「早餐會」瞭解公司運營細節，快速發現問題並解決。對他而言，不僅是提高執行效率的工具，也體現著他「非人治」的管理理念，希望通過制度、流程、系統、技術等現代化手段，最大幅度減少人在零售業中的因素。

不過，張文中仍面臨許多挑戰，包括其併購、收購的業務並未給物美帶來良好的業績增長，反而可能形成債務負擔；另一方面，就整個行業面看，中國超商行業面臨發展低迷狀態。張文中如何帶領老字號轉型，是否能持續背負「中國沃爾瑪」的期待前行，業界都在看。