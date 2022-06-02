不只是耿畫廊的女兒 吳悅宇以TKG+自證藝術眼光

吳悅宇(右）與邱耀正對畫廊未來有規畫。（記者沈昱嘉／攝影）

上班日的台北內湖科技園區盡是行色匆匆的白領，但轉過某個街角，就能遇見藝術，比捷運西湖站更早進駐的「耿畫廊」多年來耕耘常玉、趙無極等大師，年輕一點的TKG+則推介新一代的當代藝術家。

吳悅宇（Shelly）在母親耿桂英的支持下創立自己的畫廊品牌，自己去發掘藝術家、參展、辦展，與先生邱耀正（Yoyo）從藝術與商業的角度分進合擊，13年來，承接耿畫廊、並打造屬於自己的TKG+藝術王國。

母親耿桂英給的薰陶

耿桂英創辦的耿畫廊今年是30周年，有這樣在藝術圈舉足輕重的母親，吳悅宇自小在藝術裡耳濡目染，在紐約讀相關科系，母親每次去看她，也總帶著她去藝術家的工作室、去美術館 ，只是口頭上從未要求她女承母業。

吳悅宇本想走創作路，但大學讀著讀著遇到瓶頸，就決定先回來實習，慢慢再決定未來，「進入畫廊生態後才發現，原來我兜兜轉轉，找的就是這個。我的創作能力有限，但我喜歡欣賞別人的創作，這個工作不正適合我嗎？」

真正進到畫廊領域之後，母親的要求就不一樣了，而自小在國外長大的吳悅宇也承認一開始並不輕鬆，有許多要適應和學習的地方。但慢慢的，她也能以專業的眼光看待耿畫廊。

「我媽媽在她的年代已經走得非常前衛。」吳悅宇說，耿桂英本是經營西洋美術，常去巴黎、紐約參訪，因此發現很多被低估的華人 藝術家，之後即致力耕耘趙無極、常玉這些如今皆為大師的前輩藝術家，再往上到吳大羽、往下到現今華人的抽象藝術家如蘇笑柏等。

「但她一個人能耕耘的有限，也許到中生代的部分就沒有多餘的心力了。」吳悅宇看到了問題，年輕的她，有了新的想法。

耿畫廊創辦人耿桂英。（記者沈昱嘉／攝影）

幫助年輕創作者 成立TKG+

剛返台時，吳悅宇承認她看不懂當時的華人市場，明明學的是西洋美術，卻覺得亞洲市場上盡是她不認識的藝術家、價格更是亂糟糟。

想找出其中脈絡，她到新加坡的蘇富比藝術學院進修。於此同時，吳悅宇也注意到台灣有很多具潛力的年輕世代藝術家，可惜欠缺舞台，難以被國際認識，她想做點什麼。

「我想傳承，幫媽媽完成她永續經營的願望，同時我也想建立成就感。」吳悅宇說：「年輕的我也想試試有沒有能力、有沒有眼光，同時又可以幫助一些跟我年紀差不多的年輕創作者。」

「當然是在媽媽的支持下，我才有辦法經營TKG+，她是我的金主。」吳悅宇不否認獲得母親的助力，2009年，TKG+誕生。

她本以為只要和藝術家亮出「我是耿姐的女兒，我想跟你合作」就能無往不利，結果根本沒什麼優勢。原因是耿畫廊品牌太鮮明，擁有太多大師，年輕藝術家對吳悅宇遞出的橄欖枝有所遲疑，可能覺得方向不同，也無法想像自己的錄像或前衛作品跟趙無極相提並論。

「當時的我真的傻乎乎的。」吳悅宇想到當初：「吃滿多閉門羹。」她抱持著赤誠的心，不輕言放棄，邊做邊問邊學，累積經驗，終於遇到了和她同樣是「初生之犢」無所畏懼的陳敬元。

當時吳悅宇27歲、陳敬元26歲。她去看了他的第一次個展就很欣賞，約了在餐廳見，一談六小時，結束時，陳敬元爽快說「好」，吳悅宇一開始還茫然，不敢置信這就成了。

陳敬元成為TKG+第一位藝術家，接著吳悅宇又簽了在國際間已有知名度的蔡佳葳。至今，TKG+已有海內外共15位藝術家。

夫妻聯手 強化經營思維

在TKG+的營運上，吳悅宇是學術的，先生邱耀正自三年前投入後擔任總監，帶來務實的眼光。

吳悅宇形容，原本她深耕台灣當代藝術的領域，地基打了很久，但一直不敢蓋房子，邱耀正一進來就說：「妳房子早就可以蓋了。」

「他很果斷，眼光也很獨到。」以前吳悅宇和藝術家合作，總會先試做一檔展覽看看，邱耀正卻說「就合作，不用猶豫」。這讓她讚歎：「他這方面的直覺真的比我敏銳很多。」

邱耀正的眼光也是來自家族薰陶。身為贊泰建設二代，外公是國泰集團創辦人蔡萬春，大舅蔡辰男很早就收藏陳澄波等人的作品，後來小舅蔡辰洋經營「寒舍」，先收骨董、後也與藝術家合作，二姊學服裝設計也愛藝術，所以他也是從小被藝術包圍著。

在認識吳悅宇之前，邱耀正就來TKG+買了表妹蔡佳葳的作品，但兩人直到2015年新加坡國家美術館開幕時候才真正認識。他笑說：「那時就覺得她氣質很好。」回來後，藉口買了表妹的作品還沒掛起來，約吃飯，就這樣開始了。

加入TKG+後，邱耀正發現問題，老婆每天在忙，出國參加博覽會，每次參展所費不貲，但台灣藝術家的價錢偏低，就算作品全賣完，還是賠本。

「台灣藝術家為什麼價錢那麼低？我覺得是他們出去的機會太少，國外藏家不太認識他們。」邱耀正覺得必須跟國外畫廊合作，那就要先簽下國外藝術家，所以他開始往東南亞探看，先後找到泰國的彌載映、緬甸的薩望翁．雍維。

以彌載映為例，一張畫平均約兩萬五到三萬美金，賣一張抵台灣藝術家的10張，這樣畫廊才不會參展只是在燒錢。邱耀正說：「我進來時，TKG+快10年了，是時候靠自己成長、養活自己，我覺得這才是一個成功畫廊。」

在他看來，吳悅宇是很學術的，而他是很商業的，「開畫廊就是要賣畫，不能一直做展覽不賣東西，藝術家也會很可憐。」他現在負責管理，也會帶領妻子與藝術家建立私交，在請客吃飯間建立默契，這也是他過去做潮牌時的經驗。

吳悅宇笑說：「我跟先生是滿好的互補，兩者結合起來，我們就可以做出好品質的展覽、同時又可以有更好的營收。」

打開價格困局

但問題的癥結還在：台灣藝術家的價格上不去。

吳悅宇說，藝術家的價格低時，帶到哪裡都很好賣，只是賣光了還是賠錢；一旦調漲到一個階段，又遇到坎，不再是原來的收藏族群，而新的藏家族群也許會希望有更成熟的創作者、又或者還不確定這位藝術家的未來，這又出現瓶頸。

「在這一塊，我跟我媽媽都意識到滿吃力的，可是又不得不經營，因為侷限在台灣，就永遠不會有國際市場。」吳悅宇說，這就是為什麼必須參加國際博覽會，一是畫廊可以主動去做，二是國際的藝術博覽會吸引來的不只有收藏家，還有策展人、美術館的館長等。

例如吳悅宇與何采柔合作的第二年，獲2017年香港巴塞爾藝術博覽會公共藝術展區策展人來台相中，就將一個大型的公共藝術計畫搬到香港展場，雖然成本極高，但從前一晚的VIP之夜到四天的正式展期，每日平均2000多人次參觀。自此，何采柔被世界看見，國際展覽邀約沒有停過。

吳悅宇(右)與先生邱耀正聯手經營TKG+。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藏家低調 有如「地下美術館」

母親的耿畫廊和女兒的TKG+，客群上難免有部分重疊，所謂「old money」和「young rich」都是潛在藏家，品味不見得接近，在吳悅宇看來，就是一種傳承。

吳悅宇也發現，疫情以來，大家出不了國，慢慢對藝術品產生興趣，認識後才知道，原來藝術門檻也可以很低，也可以收到很優秀的年輕創作者的作品。

但經營畫廊，難免遇到買家第一句問的就是「會增值嗎？」這讓兩人都有些無奈。

吳悅宇通常會建議對方先設定一個無壓力的金額範圍，「很難有人是不繳學費就能直接收到對的藝術品，總是要有一個學習過程，但我們不希望大家付出太昂貴代價。」TKG+希望做到把關，幫助收藏家基於正確的價值觀建立眼光和收藏。

邱耀正以買賣股票來比喻，有人要長線、有人炒短線，每個人要的不一樣，「當短線的人來問我，我會說這邊不適合你；如果你要長線，可以跟我走。」

吳悅宇對台灣藏家還是有信心的，因為他們的眼光走的很前面，早在2、30年前就開始收藏現今那些鼎鼎大名的藝術家，而在大家一窩蜂追這些名家時，台灣收藏家已經在看下一波了。只是台灣的收藏家格外低調，並不張揚，默默收進許多作品，有如非正式的「地下美術館」，國際間如果要辦展，還常常要跟台灣的收藏家借展。

內科裡的藝廊

在TKG+於2009年創立的前一年，耿畫廊搬家。

吳悅宇記得那時這一帶很荒涼，又逢金融海嘯，1樓店面幾乎全空，但他們看中了現址，迅速簽約。而看中的原因是，空間夠大，6、7米高，卡車可以直接開進來。

總計五個樓層，B1是TKG+展演空間，皆為旗下經營代理的藝術家；1樓門面屬耿畫廊，以華人藝術家為主；2樓「TKG+ project」是實驗性質的空間；3樓是「TKG Masters」展出大眾不易見到的大師作品；4樓為私人展間。

畫廊圈罕見的大空間，不靠熱誠支撐不起來，這也帶來優勢，不只洽談國外藝術家來台展覽時，會因更大的發揮空間而更有吸引力，也等於是給年輕藝術家鞭策的動力，因為空間小時除了盡量「塞」之外別無他計，但要駕馭大空間就不容易了，必須思考作品跟空間的關係。

「藝術家因此有地方可以練兵。」吳悅宇說，否則若藝術家平時只在10坪大空間展覽，一旦受邀到國外美術館200坪展廳展覽，可能會不知所措，同時，策展人來一看，眼前的規模也可以直接搬過去。也因此，TKG+這幾年的國際邀約愈來愈多。

除了硬體，人才也分工，吳悅宇自豪說：「我們比較像以美術館的方式在經營團隊。」這在畫廊界的確少見，在這裡，展覽部是將每一位員工當成獨立策展人訓練，且展場內從打燈、布展等等皆不假手外包，其他如典藏、倉管、行銷、業務等等，20名員工，各司其職。

吳悅宇(左)重藝術，邱耀正有商業頭腦，兩人互補合作。（記者沈昱嘉／攝影）

新冠疫情帶來轉機

2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，吳悅宇承認那一年「不知所措」，但危機帶來轉機，畫廊迅速反應，建構虛擬展廳及全新運營模式，照樣參加國際展會。

去年在香港巴塞爾藝術博覽會，TKG+隔海請當地一名女孩顧展位，推出新合作的香港藝術家鄺鎮禧，在日本的藏家則透過手機收看主辦方的手機導覽，再透過手機與台灣TKG+接洽，這樣三方跨海完成交易。

藝術與商品的界限

這幾年，草間彌生、奈良美智和村上隆三位當代藝術家炙手可熱的程度，堪稱現象級。但外界迭有質疑，認為其作品與商品的界線模糊。

吳悅宇從學術角度分析，這三位走紅的原因跟藝術作品被商品化有一定的關係，雖然都是從海外紅回日本，但類型不同。

草間彌生是六、七十年代女性創作者中的先鋒，做了很多前衛的裝置和行為表演，有其學術定位，之後才再跨界跟品牌合作。

另一種則反向操作，在潮流文化中先被推崇，再進到藝術殿堂，這一類的始祖是安迪沃荷，當初因著「ART FOR THE MASS」，將藝術大眾化。但她說：「只是現在常被斷章取義，明明就是量產，卻炒到藝術品的價格，真正的藝術品反而不見了。」

邱耀正第一次買奈良美智是在家飾店入手的菸灰缸和三個玩具，一個台幣2000多元，沒想到這幾年都漲到幾萬元，讓他想問：「為什麼？它就是一個玩具、不是藝術品。」當然，若奈良美智再出限量、有版次的作品，因為已獲潮流藝術和拍賣會認可，可以當成藝術品，否則在他看來，就只是商品。

來勢洶洶的NFT 挑戰

儘管Damien Hirst這些藝術家都投入NFT，TKG+暫時觀望。邱耀正預言泡沫化不遠：「我不覺得NFT現在適合藝術家，現在要直接把藝術帶進元宇宙，還有很長的路要走。到目前為止，我都不會讓我們畫廊的藝術家推出NFT。」

吳悅宇的觀點是：「終究還是需要虛實整合。」Damien Hirst相對已經掌握其中精髓，有遊戲的概念、又不違背自己創作的脈絡，但那是因為他本身就是懂得操作市場的藝術家。

吳悅宇說，可能在現實世界無人聞問的人，只因了解這個遊戲世界反而爆紅，而在現實世界真正耕耘的創作者卻因不懂NFT的語言而無法在那個世界生存，「剛開始大家是不理智的，任何人都覺得可以分一杯羹、都在亂買，這就是一個亂象。」

未來繼續壯實品牌

不盲目跟風投入NFT，是因為吳悅宇對未來有明確想法：「奠定TKG+品牌，在亞洲、甚至西方，讓品牌愈堅實，對我們的藝術家更有幫助。」

吳悅宇說，即使因應環境的轉變，會有一些不同的嘗試，但中軸不變，TKG+在台灣的當代藝術圈已有所成，但在國際間還有待開發，包括東南亞、東北亞等不同地區的藝術家，「這就是TKG+下一個10年的願景。」在這過程中，會有邱耀正繼續從商業面提供協助。

「因為我們的願景就不是只當一家小畫廊，而是有規模的大畫廊。」這位畫廊之女期望，能像母親主持的耿畫廊一樣，推出的藝術家都能獲得一定的關注度，被期待是明日之星，TKG+才真正成為吳悅宇為台灣年輕創作者打造的支持力量。