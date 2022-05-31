陶藝師林松本 台灣陶土手捏壺 逼真得像生鏽

束起的木材壺身造型，加上松鼠上蓋，林松本取其名為「輕鬆數財」。（記者李定宇／攝影）

台灣人喜愛泡茶，有些人更講究茶壺；陶藝師林松本堅持以台灣陶土製作茶壺，仿生系列逼真的一度讓買家以為會生鏽，他期待有朝一日台灣陶土製作的手工捏壺能成為享譽國際的台灣壺代表作。

54歲林松本在鶯歌茶具工廠長大，成長環境造就他與生俱來陶土敏銳度，就算當兵後曾當過鐵工、做過餐廳，最終還是回歸最熟悉的製陶產業，並鑽進手工捏陶的精細技藝。

他的手工茶壺以仿生系列為主，樹木、竹子、鑄鐵都是仿生素材，他堅持手捏壺不上釉，所有色彩皆以化妝土表現，在大陸展出時，有買家擔心仿鐵的壺嘴會生鏽，逼真程度可見一斑。

手工壺不上釉其實與使用台灣陶土息息相關。他選用苗栗山區陶土，每壺經過至少3000下捏塑增加緊密度，而不上釉的茶壺可提供良好保溫性及透氣性，未被釉料覆蓋的陶土更富含毛細孔，可吸收雜質、釋放的礦物質能軟化水質，讓茶更滑順。

林松本平均五天才能產出一個手工茶壺，背後是花了25年掌握陶土濕度及製作力道；他1997年才開始學手捏成型技法，2012年就在大陸合肥文博會獲工藝美術精品獎金牌，2014年在鶯歌陶瓷博物館 開辦首次個人展，2017年獲得桃園市的桃源美展工藝類第一名。