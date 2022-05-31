我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情下新趨勢 紐約辦公室紛遷往員工聚居區

人口回流 紐約市5月房租比去年同期飆漲38%

陶藝師林松本 台灣陶土手捏壺 逼真得像生鏽

記者／李定宇
束起的木材壺身造型，加上松鼠上蓋，林松本取其名為「輕鬆數財」。（記者李定宇／攝影）
束起的木材壺身造型，加上松鼠上蓋，林松本取其名為「輕鬆數財」。（記者李定宇／攝影）

台灣人喜愛泡茶，有些人更講究茶壺；陶藝師林松本堅持以台灣陶土製作茶壺，仿生系列逼真的一度讓買家以為會生鏽，他期待有朝一日台灣陶土製作的手工捏壺能成為享譽國際的台灣壺代表作。

54歲林松本在鶯歌茶具工廠長大，成長環境造就他與生俱來陶土敏銳度，就算當兵後曾當過鐵工、做過餐廳，最終還是回歸最熟悉的製陶產業，並鑽進手工捏陶的精細技藝。

他的手工茶壺以仿生系列為主，樹木、竹子、鑄鐵都是仿生素材，他堅持手捏壺不上釉，所有色彩皆以化妝土表現，在大陸展出時，有買家擔心仿鐵的壺嘴會生鏽，逼真程度可見一斑。

手工壺不上釉其實與使用台灣陶土息息相關。他選用苗栗山區陶土，每壺經過至少3000下捏塑增加緊密度，而不上釉的茶壺可提供良好保溫性及透氣性，未被釉料覆蓋的陶土更富含毛細孔，可吸收雜質、釋放的礦物質能軟化水質，讓茶更滑順。

林松本平均五天才能產出一個手工茶壺，背後是花了25年掌握陶土濕度及製作力道；他1997年才開始學手捏成型技法，2012年就在大陸合肥文博會獲工藝美術精品獎金牌，2014年在鶯歌陶瓷博物館開辦首次個人展，2017年獲得桃園市的桃源美展工藝類第一名。

博物館

上一則

老工人鄰居（上）

延伸閱讀

手藝人（三）

手藝人（三）
張善政三訪「破冰」 桃議長邱奕勝：會支持

張善政三訪「破冰」 桃議長邱奕勝：會支持
拜登亞洲行抵南韓 首站參訪三星電子3奈米製程

拜登亞洲行抵南韓 首站參訪三星電子3奈米製程
寶璣名錶 卓越製錶工藝 恢弘大氣

寶璣名錶 卓越製錶工藝 恢弘大氣

熱門新聞

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

2022-05-24 16:15
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
黛安∕圖

重婚的瑞卡（上）

2022-05-23 02:02
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

2022-05-28 07:00
怪怪貿易董事長廖英熙。(記者宋健生／攝影)

「怪怪貿易」進擊全球 廖英熙把玩具槍賣向西點軍校

2022-05-24 07:00
倩華∕圖

母親的口述歷史

2022-05-28 02:02

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了
這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難
刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力