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台商陳景森設計棒球紀念品 熱銷全球

大陸新聞中心／綜合報導
台商陳景森向客商介紹球棒。目前該台企200多種棒壘球相關運動用品出口美國、日本等國家和地區。（中新社）
台商陳景森向客商介紹球棒。目前該台企200多種棒壘球相關運動用品出口美國、日本等國家和地區。（中新社）

小小的棒球上，一面嵊州南山湖，一面台灣日月潭，美麗風光相互掩映。這是「60後」台商陳景森設計的棒球紀念品，也是他對故鄉的獨特情感。陳景森「登陸」已有30年，在浙江紹興嵊州，其公司生產的200多款棒壘球產品熱銷全球。

中新社報導，「世界上非常流行的棒壘球運動，大量產品出自我們工廠。」這是陳景森最引以為傲的事，眼下，他有一個新願望——利用手裡的棒壘球產品和資源，帶領「第二故鄉」紹興棒壘球事業「出圈」。

學習橡膠工藝技術後，1989年，年輕的陳景森在台灣創立台雅（TAIYAS）運動品牌，希望做精做強棒壘球等體育用品。因瞄準大陸市場機遇，3年後他跨越海峽，帶著夢想來到廣東，後將公司遷至紹興嵊州。

「我們一步一個腳印發展，在政策支持下慢慢壯大企業。有時候遇到難題，政府也會熱心幫忙解決。」陳景森介紹，如今，企業90%以上產品出口至美國、日本、韓國等國家和地區。

手工縫製壘球、貼球棒外衣、打包產品出貨……工廠內，工人們在流水線上熟練地作業，技術出身的陳景森自己擔任技術指導。工廠還開設了展示區，陳列著棒球、球棒、棒球帽、棒球服以及壘片、打擊座、棒球網等各式各樣的棒壘球相關用品。

因為熱愛棒壘球，陳景森走進大陸，也因如此，他看到了台灣、紹興的特殊情緣。 「我出生在台灣南投，那裡盛產烏龍茶，超有緣分的是，紹興也是綠茶之鄉。」陳景森說。而今，以棒壘球為媒，「兩岸緣」再次被續寫。

「政府、企業、學校的人常常找我瞭解棒壘球運動相關的問題。嵊州政府計畫建設一個棒壘球場地，我也提出了建議。」陳景森說，這兩天，他邀請了兩位台灣教練，專門到紹興指導小朋友學習棒壘球，希望在倡導棒壘球運動的同時，能為紹興地區培養一批棒壘球後備人才。

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