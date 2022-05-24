「怪怪貿易」進擊全球 廖英熙把玩具槍賣向西點軍校

怪怪貿易董事長廖英熙。(記者宋健生／攝影)

總部位於彰化伸港的怪怪貿易，最早在西門町賣稀奇古怪的玩具、文具起家，公司名稱也因此而來；如今只要跟玩具槍有關的產品，怪怪都賣，2019年7月，更因為鴻海創辦人郭台銘的造訪而聲名大噪。

怪怪貿易資本額僅2400萬元台幣、員工約100人，董事長廖英熙素有「台灣槍王」美譽，他不僅是全球知名的玩具槍製造商，在高階玩具槍的市占更是全球第一，產品甚至成為美國西點軍校、瑞士警察訓練模擬用槍，可說是隱形冠軍的典範。

據了解，全球有八成的玩具槍是在亞洲製造，其中五成由台灣生產，每年創造數十億元產值。而怪怪貿易一年生產超過13萬支各式玩具長槍及手槍，品項逾500款，行銷近70國，BB彈外銷量更達700噸。

廖英熙也是中華民國玩具槍協會創會長，目前協會會員廠商有20幾家，其中生產玩具槍的有十餘家，涵蓋漆彈槍、電動玩具槍、空氣槍等，另外還有瓦斯槍及服飾等相關配件廠商。

現年68歲的廖英熙，出生於雲林斗南，國小畢業後隨著父母離鄉北上。高中畢業入伍，長官看他做事謹慎且負責任，指派擔任軍械士，這也是他第一次接觸到M14步槍，並成為日後創業生產第一件仿真玩具槍的靈感來源。

廖英熙退伍後，找到廣告公司AE的工作，負責說服客戶下廣告到國外媒體；只有高中學歷的他，英文不好，卻在工作11個月後打敗大學畢業生，升上副理。

廖英熙不諱言，自己口才不好，只能用最笨的方式，事前幫客戶多準備資料，同時逼自己多看報紙，瞭解產業特性，例如產品的外銷情況，目前哪個市場最好等。而客戶獲得這些訊息，也加深對他的信賴。

與主管不合 萌生創業念頭

廖英熙上班時喜歡提出建議，結果與主管不合，讓他萌生創業念頭。1986年跟朋友借了40萬元台幣，在西門町獅子林設櫃販售整人玩具、多功能文具等稀奇古怪的商品；公司取名「怪怪」，是因為符合產品特性，而且好記。

1993年，怪怪開始代理經銷日本 等國外知名品牌玩具槍、軍警用品。公司初期經營很辛苦，因為進口玩具槍必須申請，後來玩具槍不再列管，進入門檻降低，廖英熙預期國內市場將崩盤，於是轉型做零件回銷日本。

2001年，廖英熙在台北汐止開設工廠，正式從零售跨入生產製作，並自創品牌「G&G ARMAMENT」進軍外銷市場。這條轉型之路，一開始也不是很順利，因為從日本進口玩具槍，日本人只賣成品，不賣零件。面對第一線消費者，必須解決維修及零件問題，廖英熙只能靠自己摸索，還好有軍械士的底子，「摸久，也就會了。」

「怪怪把品質擺第一。」廖英熙強調，公司生產的玩具槍，從入門款塑膠槍，到頂級全金屬槍，均由電腦化精準丈量、設計，公司甚至是第一個請RD工程師製圖，把零件的誤差降到最小。

2004年，怪怪推出第一支仿M14（國造57步槍）的空氣槍，那是廖英熙當兵時拿的第一把槍。怪怪販售成槍後，零件也做成專屬的獨立系統，無法與他牌通用。

怪怪初期沒有品牌知名度，銷量並不好，只能靠BB彈帶動。腦筋動得快的廖英熙，想到讓進貨BB彈的日本代理商拿槍回去試用，隨著愈來愈多玩家在遊戲場試用，銷量也跟著翻倍成長。

廖英熙的龜毛個性始終如一，以製作BB彈為例，同業的機器一次可射出1400顆，他卻要求300顆，為的是控制模壓，讓BB彈更圓、更均勻，飛得更穩。至於槍身的塑膠料也使用瑞士進口原料，雖然比一般塑膠貴三倍，但很紮實，耐用度高，搖晃時沒聲音，幾乎看不出它是塑膠的。

注重研發 取得多國專利

注重研發的廖英熙，2007年還推出全新氣動式Blowback系統，讓玩具槍在射擊時能模擬真槍後座力，取得世界多國專利。其他專利還包括研發螺旋除霜陶瓷氣閥，能讓瓦斯手槍免於瓦斯氣化產生結霜現象；將九段彈道微調系統升級到120段，標榜段數愈多，愈能精準控制子彈飛行幅度與穩定度等。

怪怪貿易擅長「借力使力」的行銷策略，包括舉辦國際射擊賽事、生存遊戲微電影 甄選等，以高額獎金吸引參賽者目光，進一步增加企業品牌曝光度，同時也爭取玩家認同，讓公司得以在市場脫穎而出。

怪怪貿易從2015年開始，每二年舉辦一次「G&G ARMAMENT WORLDCUP世界盃極限射擊比賽」，每屆投入經費超過千萬元，第一名獎金高達1萬美元，為的就是吸引全球目光，同時讓MIT 站上國際舞台。

這項極限射擊比賽第一屆有12個國家、38名選手玩家參賽，第二屆15個國家、40餘人；到了第三屆，已增至25國、70餘人，參賽國家包括日本、美國、加拿大、智利、英國、法國、德國、荷蘭、義大利、西班牙等，成為全球最大的BB槍射擊比賽。

據了解，這項賽事，先由各國代理商在當地舉辦資格賽，怪怪還為各國參賽選手製作魔鬼氈國旗臂章，與國家同步宣傳，建立玩家的歸屬感，第一名才有資格到台灣參加決賽，競爭相當激烈。

而每次比賽，包括日本、義大利、荷蘭、波蘭等國，都有專業網路媒體直播。相關賽事與活動訊息，透過網路傳播，受到全球玩家與業界高度矚目。

辦各種比賽 吸引全球矚目

另外，早在11年前，怪怪就開始舉辦生存遊戲的商業微電影比賽，第一名獎金也是1萬美元。公司提撥100萬元舉辦微電影比賽，每年吸引來自全球二、三十部影片參賽，並於德國紐倫堡戶外器材暨狩獵展中頒獎，成為業界盛事。

怪怪還舉辦軍事活動照片攝影比賽，每年都收到1000多張照片，第一名可以獲得最新開發的新槍產品，目前庫存已有上萬張照片，成為目錄、海報宣傳的照片來源。

「錢要花在刀口上。」怪怪貿易董事長廖英熙不諱言，舉辦國際賽事或微電影比賽，並提供高額獎金，可以快速打開品牌知名度，同時爭取玩家認同；另一方面，獲獎的微電影、照片，公司取得版權，也可以做為宣傳工具，一舉數得。

展望未來，廖英熙說，目前公司正與外貿協會等單位洽談合作，希望讓「世界盃極限射擊比賽」與明年9月登場的「台北國際航太暨國防工業展」同步舉行，目標邀請至少30個國家的隊伍來台比賽，創造雙贏，也增加台灣的國際能見度。

怪怪貿易董事長廖英熙除了經營事業有成，他還有一個最大的心願，就是希望整合全台各縣市產業及品牌，共同籌組「MIT精品館」，到國外打團體戰，進一步推動國民外交。

今年68歲的廖英熙，39歲時被醫師檢查出罹患淋巴癌、鼻咽癌，前後做過六次化療，甚至因此喪失味覺與溫度感知。但廖英熙笑著說：「一般人是活一天少一天，我不一樣，因為我是活一天賺一天。」

「心存善念，盡力而為」是廖英熙的人生座右銘。他告訴年輕人不要害怕失敗，一定要心存善念，否則，就算有再強的能量也沒一點好處。

廖英熙說，經營事業賺錢是一回事，不能只把錢存入銀行變成數字，而是懂得活化，把能量挹注到周遭的環境中，盡可能為台灣產業做一些事，籌組MIT精品館正是他努力的目標。

廖英熙指出，傳統的代工獲利模式，代工廠的產品出口價100元中，生產成本占了90元，利潤只有10元；然而到了國外客戶手中，產品終端訂價暴增至400元，兩者間的價差達300元，這就是中間利潤層層流失的結果，也是代工廠的宿命。

為了減少中間利潤被層層剝削，廖英熙近幾年四處奔波、推動成立各縣市產業聯盟，希望整合農會、公會、商會及協會，推薦具產業競爭力的產品，到國外建立MIT館賣場，由產地直營直銷。

MIT館販售產品涵蓋食品、娛樂、3C及工具等產業，另可規劃展覽空間。其獲利模式以海外訂價400元為例，會員價打六折，最後售出價為240元；扣除其中的成本90元、關稅30元，廠商的利潤約有120元。

「台灣的未來在國際通路，如果再做代工，將拚不過教出來的高徒。」廖英熙說，台灣廠商這些年在大陸、越南、印尼、泰國等地設立工廠，結果是教會愈來愈多徒弟，反過來和台灣競爭。

廖英熙強調，MIT館這種縮短供應鏈、產地直營方式，可以去除中間商的價差，降低售價回饋當地會員，並將最大的利潤帶回台灣。

另一方面，賣場內常駐動態及靜態的宣傳活動，包括台灣的人文、美食文化、甚至藝人巡迴表演等，以近身貼心的售後服務，也能達到全民外交的效果。