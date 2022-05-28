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曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

記者徐如宜／高雄報導
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

60歲曾振寧在高雄美濃出生，國小畢業後隨家人移居美國，童年寒暑假在美濃的生活，讓他對這塊土地有著濃厚情感。4年前退休，他決定回美濃定居，到校園擔任客華英語教學志工，捐贈美濃國中「雙美語（美濃語與美語）」獎學金，並延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫，推動客家本土情懷。

曾振寧說，幼年時在美濃跟著祖父母，雖然到台北念小學，但寒暑假都會回美濃，移居美國後，在家裡還是講客語；從事餐飲業雖然忙，還是會回故鄉走走，創作客家詩就到美濃找找靈感。退休前，他已決定回美濃，為這塊土地做些事。

曾振寧英、華、客語俱佳，返鄉定居還到高雄師範大學客家文化研究所進修；語言專長讓他在各校園深受歡迎，無償擔任語言教學志工，並在美濃客家文物館擔任導覽。餘暇他也積極參與客家事務，是高雄市客家公共事務協會理事長。

因應新課綱實施，美濃國中開設「漫遊繪本世界」彈性課程，曾振寧協同教學，全英語搭配客語解說，讓學生耳目一新，覺得很有趣。不過，不同於學生想學好英語，曾振寧最想教好的其實是客語，師生間的想法落差，讓他很在意，於是設立「雙美語（美濃語與美語）獎學金」，鼓勵孩子學好美語、更要學好美濃語。

喜愛棒球運動的曾振寧回憶，第一次見到徐生明是1975年在美國羅德岱堡青棒賽，異地聊起家鄉美濃，人不親土親，兩個年輕人都很興奮。2012年美濃地方發起「少棒十年培育計畫」，徐生明還返鄉傳授球技，隔年卻因心肌梗塞過世。

延續好友心願，曾振寧繼續響應美濃少棒十年培育計畫，出錢出力到美國買球棒，擔心寄行李會碰撞損傷，寧可自己小心拖著50支球棒，並捐贈美國進口的投球機，親自處理繁複報關手續。

有感於學生球員練球需要優質蛋白質補給，他在學校附近找到一家牛排館，每周一天提供牛排特餐給球員補充營養，吃飽有體力後好好練球。

旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒1...
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

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