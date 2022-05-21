退休師第二人生當志工導覽員 黃源明奉獻給阿里山

香林國小退休教師黃源明（右）目前擔任嘉義林管處、阿管處和玉管處志工，受邀在活動解說。(圖：黃源明提供)

一張張百年林業鐵路、壯闊萬千雲海搭配日出的美照，是臉書粉專「漫步在雲端 的阿里山 」的日常貼文，來自55歲黃源明捕捉的瞬間。他曾是阿里山遊樂園區內香林國小的教師，空閒時就拿起相機，記錄萬千變化美景，退休 後更全心當志工，「要把所有奉獻給阿里山。」

黃源明出生於台南龍崎區，18歲進入台南師專美勞組（現今台南大學美術系），也是接觸攝影的起點，與阿里山的不解之緣，則來自同學間一次自助旅行。

大學時，黃源明和同學到阿里山搭小火車自助旅行，遇見一名來自日本的背包客，相談甚歡。他不只把阿里山的美記在心，也暗自下決心，一定要再造訪。

師專畢業，黃源明如願進入全台最「高」學府香林國小任教，「工作能和興趣結合，這生別無所求」。任教30年，住學校宿舍，空閒時就拿相機記錄阿里山美景。

1996年黃源明創建部落格「漫步在雲端的阿里山」，多年來，持續透過網路，分享阿里山點滴美好，包括櫻花季、楓葉季等，許多遊客從他臉書得知最佳觀賞點。

黃源明2017年從香林國小退休，網路日誌卻從不間斷，每周定期分享阿里山最美的一面，還身兼嘉義林管處、阿管處和玉管處志工，也受邀導覽解說，住在嘉義市區的他不定期驅車上山。

除擔任志工，黃源明也在香林國小、梅山鄉仁和國小開設攝影課，每周風雨無阻。黃源明打趣自比電影「阿甘正傳」主角阿甘，會繼續堅持下去，奉獻給阿里山。