唐璽濠為病父製作純黑巧克力 「尚唐坊」打出名號

尚唐坊創辦人唐璽濠因父親心肌梗塞的機緣，一腳踏入製作純黑巧克力的世界。(圖：唐璽濠提供)

尚唐坊Suntown創辦人唐璽濠因父親患有心肌梗塞，一腳踏入製作純黑巧克力的世界，2020年他報名參加義大利 ICA世界巧克力大賽（International Chocolate Award)）亞太區競賽，一舉拿下金牌、銀牌及特別獎；知名比利時巧克力品牌Godiva，去年也找上尚唐坊合作冰淇淋與純度40％的黑巧克力。

尚唐坊從一間巧克力中型工廠到如今與不少知名品牌合作，唐璽濠指出，不是一股腦把產品做到最好，而要了解客戶需求，才知道自己的產品市場在哪裡。他分享「垂直整合才會賺錢」，他向美國製造商買器材，從秘魯產地購買可可豆，減少貿易進口商一層費用，「存下來的錢才是正賺的」。

不過，當初原本在百貨公司工作的唐璽濠，會投入巧克力工廠，卻是因心臟裝了兩根支架的父親，原來醫師建議可可油脂對心血管有幫助；唐以為任何巧克力都可以，後來才發現市面上巧克力多有添加物，難以找到高含量可可脂的巧克力。他找不到純黑巧克力，乾脆自己動手做。

唐璽濠到台灣大學進修推廣學院學習製作巧克力，兩年時間拜師學藝，2016年在新北中和開設巧克力工廠，以椰糖和蜂蜜取代一般巧克力的砂糖成分，研發出連糖尿病 患都能吃，100%成分單純的黑巧克力片。

以「崇尚天然，珍護健康」為理念，堅持不加乳化劑、甜味劑等添加物，加上溫度須控制在正負1度內，穩定性沒有市售巧克力好，曾一個月丟掉2萬片巧克力。

唐璽濠沒有放棄，工廠不斷試驗，終於研究出量產的SOP，從手工1日3000片的產能，提升到1日6000至7000片，工廠製程上軌道，進軍醫院、藥局 等通路，也透過新北經發局群募計畫申請，開始有品牌找上門，如與味全合作萬丹系列巧克力牛奶。

尚唐坊成立6年至今，開始投入跨域合作，有藝人、網紅來詢問客製化商品，製作堅果巧克力、巧克力高蛋白粉及營養棒；唐說，知道自身的專長、角色，又了解客戶需求，1+1才能大於2。