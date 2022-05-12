「選了，就一直做下去」台百歲漆藝家王清霜的職人精神

漆藝家王清霜獲頒第41屆行政院文化獎，111年虛歲101歲的他在自家的工作室持續創作。（中央社）

漆藝是需要時間的功夫，耐心打磨，天然漆才能愈老愈美。今年虛歲101歲的漆藝家王清霜自15歲接觸漆藝至今，兒子王賢民笑說，爸爸曾下了註解「要做好漆藝，就要活久一些。」

任誰初見王清霜，都不會想到他高齡逾百歲，說話有力，心神專注，看見攝影 記者，會默默轉動一同合影的作品，將最能展現功力的繁複圖案秀給鏡頭。他與97歲的妻子同住在工廠兼住家的房屋，只有連接1樓及2樓的電動升降椅，最能感受到他的年邁。

「職人」一詞源於日本，王清霜80幾年如一日的創作，已然成為「職人」最佳典範。（中央社）

1樓的房屋一半是散落紙箱、包裝紙還有大型器械的工廠，一堵白牆相連，另一半就是高懸「工藝之光」及「藝門翹楚」等匾額的會客室。仔細一看，掛於牆上的漆畫、置於牆邊的漆器，落款不只有代表王清霜的「王清三」，還有相伴受訪的兒子王賢民、王賢志及孫子王峻偉等人的名字，漆藝三代，氣勢十足。

王賢志說，父親過去多是專注於所設立的工廠（美研工藝公司）及自身藝術創作，「本來就很少出去交際、受訪，對外工作都是我媽負責。」

王賢志開玩笑說，因為自己和哥哥出去參展，別人才因此「循線」找到父親，「因為他早年參加美展的名字都用王清三，『三』和『霜』的音很像，他也是家中第三個孩子，看名字沒人知道是王清霜。」

為能擁有一技之長，王清霜15歲進入台中工藝專修學校漆工科就讀，並受日本 工藝家、當時校長山中公推薦，赴日本東京美術學院工藝科（現東京藝術大學）留學，成為台灣首批赴日留學的工藝家，他白天鑽研工藝，晚上或假日還跟隨其他老師學習雕塑 及膠彩畫，收穫滿滿，回台首先就是回台中工藝專修學校任教。

漆藝家王清霜自15歲接觸漆藝，如今高齡百歲仍持續創作。（中央社）

王清霜說，他當時的想法是盡量多去學習，「下課就跟人去學，對國家比較有幫助。」

王賢民補充，父親曾提過台灣當年赴日留學的學生都很認真，「因為大家也無法留在當地學術體系繼續唸下去，所以短時間能學什麼就學。日本老師很嚴格，如果你做的不好，是會在門口丟作品出去，回來的人底子都很好。」

擁有了美術基礎，加上一手由工藝學校培養起的精湛技藝，王清霜不只成立美研工藝公司，讓人看見工藝品可以實用又美麗，也不忘傳承，在1954年舉家自台中遷往南投，和藝術家顏水龍共同創立南投縣工藝研究班（現國立台灣工藝研究發展中心），並擔任教職，繼續培育工藝好手。

談話間，王清霜坐在會客室皮沙發上，身著領口硬挺的米白色格紋襯衫，搭配黑色西裝褲，看來有些拘謹，他近年重聽嚴重，話不多，很多時候是凝神看著兒孫們說著他的故事，唯獨「漆」的字眼可以鑽進他耳中，讓他眼神放光，燃起「教師魂」，從台灣漆樹的好，談到天然漆的妙。

王清霜說，台灣的漆早期要從中國、南洋等地進口，後來台灣自己下去種，品質很好，而中部是最適合做漆的地方，「靠近北部太冷不行，靠近南部太熱會化。」他伸手碰觸放在面前的甕型漆器，「這已經放快20年，好的天然漆是放越久越漂亮，不怕燒，不怕水，普通漆不行。」

漆藝家王清霜他與97歲的妻子同住在工廠兼住家的房屋，王清霜說，台灣的漆早期要從中國、南洋等地進口，後來台灣自己下去種，品質很好，而中部是最適合做漆的地方。（中央社）

王清霜帶領採訪團隊到房屋二樓，那裡是他的工作室，一對素樸桌椅面對傾瀉自然光的大片窗戶，他指著窗戶外的樹說，那就是漆樹，拿起瓜果形狀的空盤，介紹那是漆器胎體，走到還沒畫完的1幅漆畫旁，他突然低語「其實做這漆，真的是很麻煩。」

這種麻煩，王清霜卻從早期如果盤、珠寶盒等漆器製作到70歲才投入創作的高難度漆畫，不厭其煩地做了80幾年，且直到今天，仍維持每天創作的習慣，有時是拿出過去作品修了又修，有時是開始畫新作品，久一點能持續畫5、6小時，甚至起床第一件事就是去工作室查看作品。

王峻偉說，漆器或漆畫都是需要耗費大量時間才能完成的作品，例如漆器，光做基礎的底胎可能就要半年，之後才能在上面畫紋路，畫的時間要看氣候溫度，太冷太熱都不能畫，為了讓作品擁有亮度，上漆後還要拿砂紙慢慢磨，一個圖案也許要磨好幾十次，越大件作品越考驗體力。

歷經一道道程序才能完成的手工漆藝作品是如此珍貴，王賢志說，也是因為這樣，爸爸作品其實很少，有時其實他看爸爸作品已經很好了，「但爸爸還是會一直重新磨，他常說，他作品永遠都沒做好。」

「職人」一詞源於日本，王清霜80幾年如一日的創作，已然為「職人」最佳典範。老先生在採訪完成後，心滿意足從工作室走回隔壁起居室休息，不忘揮手向到訪團隊道別。

王峻偉在臨別前，轉述阿公的話，「阿公說，職人這詞在日本的意思是做一件事情就做到好，他選定漆藝這件事情，就一直做下去，這就是他所知道的職人精神。」