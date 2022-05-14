耕耘公益領域20年 林依瑩進擊的不老夢

當台灣高齡社會挑戰節節進逼，現任台灣公益團體自律聯盟顧問林依瑩，25年前，還是台灣中正大學社會福利研究所學生時，早以「時間銀行」為論文主題，鑽研起台灣高齡社會的未來難題。

先後加入老吾老、弘道老人基金會，也曾一度短暫擔任公職；幾年前，為了深入探討長照 現場困境，她考取居家照服員，走入真實的照護；看見部落居民與長照現場的兩難，她又創辦伯拉罕合作社。

耕耘公益領域20多年，該怎麼定義林依瑩的角色？她是倡議者、是政策家、是管理者、是創業家，也是走入現場的行動者。唯一不變的是心繫台灣高齡現場，嘗試不斷為公益領域，找尋創新突圍的新模式。

解開年齡束縛 打造不老傳說

在長照公益領域，林依瑩的名字早為大家熟知，但對社會大眾，印象最深刻的是10年前，才32歲、擔任弘道老人基金會執行長的她，「大逆不道」地帶著一群年紀超過80歲的阿公阿嬤環島全台騎車，所寫下的不老騎士傳說。

2022年，高齡樂活、熟齡樂活已是社會鼓勵提倡的觀念，但10年前，林依瑩的種種嘗試更像是一場出格的離經叛道。那時社會主流的聲音是：「長輩就該好好伺候安養、怎麼能做如此危險的事，出了事怎麼辦⋯⋯」一聲聲質疑不絕於耳。

林依瑩溫暖笑容下，藏了創新的心，不怕衝第一惹來的挑戰問句。

隔年她再帶著阿公阿嬤登上小巨蛋，轟轟烈烈地辦了場百老匯 音樂會，辦一場還不夠，隔年再辦、後一年再有⋯⋯，登上台的人數愈來愈多，就是要鼓勵大眾扭轉想法，年長不等於衰老，變老也能有夢、活躍帥氣。

副市長變居服員 投入長照

解開年齡的束縛，林依瑩看到的是，隨著高齡化進程加速，隨之浮上檯面的難解議題：長照現場。

2018年，六都選舉，台中市長林佳龍意外落選，當時擔任副手的林依瑩也跟著卸下職務。突然騰出大片時間，林依瑩發現，幾年前為了孩子移居落腳的台中東勢鄉達觀部落，正面臨中壯青年沒工作、原鄉長者缺照護。她乾脆苦讀考取居服員證照，親身上陣，當時接手的就是照護難度最高的四管個案。

一位照服員，一年至多能承接的個案照護是5位，但林依瑩3年來，自己間接、直接照護的數量，就有30幾位，就算用盡所有時間，也無法解決偏鄉照護問題。

林依瑩乾脆就地成立「伯拉罕共生照顧勞動合作社」，以合作社模式打造「照護學校」，一手培訓當地居民成為居服員，創造就業 機會，一面就地、就近解決偏鄉部落的長照資源缺口，也期待透過在原鄉的實作實驗，打造All in One 24小時整合照護服務，補足現行長照制度的缺口。

啟動「雙大安」 整合照護模式

日前，林依瑩又啟動了「雙大安計畫」，串聯台中大安溪畔達觀部落，以及位居首都中心的台北大安區。

林依瑩解釋，許多人總以為長照的難題只會發生在經濟困頓家庭身上，但在台北市大安區，即便收入不低，也同樣面臨難題，「長照處境，不論貧、富，面臨的狀況其實都是一樣的。」她說。

長期仰賴移工的照護並無法長久，All in one模式是林依瑩想創造一種能讓人安心返家的照護模式。尤其成為居服員後，林依瑩常常在現場看見許多家庭成員因為照護造成的緊張衝突，她知道，長照對於一個家庭，不僅是顧身也顧心。能夠返家，不僅能夠提升照護品質，也能讓許多個家庭重整關係、連結與對話。