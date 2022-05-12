淨地球採環保原物料 嬰童用品掀「綠色風潮」

淨地球創辦人張雅娟。(記者季相儒／攝影)

一個孩子在海灘上拾起了寶特瓶，拿到母親面前，童言童語的問道：「媽咪，這是不是貝殼？」淨地球創辦人張雅娟回憶品牌創立的起源，聽到兒子說出這句話的她，當下的感受只能用震撼形容，也因此，她決心創辦以環境教育 為核心的品牌Nature Me，來改善汙染與環境教育意識薄弱的問題。

孩子的話讓她深思，「原來我根本沒有想過要去教育孩子汙染和大自然的差異，這代表我們的環境教育一直以來做的還不夠，其次，原來汙染早就已經充斥在我們的生活，孩子最愛的海邊或是公園，到處可見垃圾，卻沒有人去做什麼事情來改變。」張雅娟說。

張雅娟將過往工作經驗中累積的人脈與產業知識相結合，在當媽媽之前，她任職於外貿協會的綠色貿易推動辦公室，認識很多相關廠商，成為她創業的最大靠山，「過去，我對環保與大自然就很有熱情，只是還不足成為創業的動力，但孩子的一句話，反而成為我想改變的力量，Nature Me這個品牌也因此誕生。」張雅娟說。

Nature Me是以幼兒、親子 為主要客群的親子環保品牌，生產環保原物料做出來的產品，並自行開發與產品有關的親子教育活動來傳達環保觀念，讓使用者能在日常使用中，自然而然習慣並愛用環保產品，也讓孩子從小就開始學習環保，藉此從根本去改善未來的環境。

好的觀念 傳承下一代

「孩子若能學習環保觀念與知識，能影響到的人會比一個大人更多。」張雅娟秉持這樣的理念，將Nature Me的業務範圍涵蓋產品和服務兩端，其中，產品皆是環保纖維、寶特瓶回收、農業廢棄物回收再製而成的嬰幼童生活用品，不僅100％台灣製造，也將產品送檢驗，確保使用者安全無虞。另一方面，她將環境教育與生活和產品相連結，透過自創教材，在課程當中讓孩子真正學到循環經濟是如何操作的。

即便淨地球成立時間不到三年，但張雅娟的理念獲得不少支持，包括去年入選臺灣金選獎，並與兒福聯盟推出聯名產品，也榮獲台北市亮點企業的潛力企業獎，主要是Nature Me的原物料不是天然品就是環保科技品，製造重塑的過程大幅降低環境汙染源，產品定位清晰且具備特色。

不過，張雅娟說，Nature Me在產品上市初期，也曾面臨過重大危機。由於幾年前環保意識不如現今高漲，張雅娟用盡心思設計符合環保，且適合嬰幼兒使用的優質產品時，消費者關注的卻是回收材質是否有塑化劑的安全疑慮。

這也讓張雅娟立刻警覺到，以環保為主、優質為輔的產品行銷策略很可能是錯誤的，因此，她立即重新調整策略，凸顯產品品質優異，且附帶環保優勢的方式推廣，同時，也投入更多時間、金錢在了解產品製程與進行檢驗，透過仔細且明確的產銷製程說明，並以安全檢驗合格來佐證，終於化解消費者對安全的疑慮，並逐漸開拓市場。

當品牌較為穩定並具知名度時，張雅娟開始有代工報價的機會，然而往往在報價階段就因為用料講究、做工紮實而缺乏價格競爭力，因此錯失多次代工機會。「一開始談代工都是碰壁的，我所有的產品皆在台灣製造，又講究環保，說實話，價格沒有優勢。」張雅娟說。

衝刺品牌 擴大影響力

不過，她並不氣餒，她將這些被拒絕的經歷化作創業的養分，重新調整策略，將報價策略更改為依據客戶預算從原料端開始客製、設計更經濟實惠的產品、減少往來耗時費力的議價過程，同時也保證全程MIT品質，以及提供最終共同行銷的合作模式，終於從曾被拒絕的客戶手中拿下代工機會。

張雅娟說，Nature Me的目標是成為台灣親子環保教育的領導品牌，並累積社會影響力，帶動台灣環保意識養成及產業成長。同時，為深度串連環境教育跟綠色生活，努力打造最完善的綠色供應鏈體系，包括採購、製造、銷售和回收，並加入一些能與消費者互動的行銷策略讓消費者更有參與共榮感。

她相信，Nature Me的品牌策略推廣產品，搭配環境教育活動，將實質的影響消費者及下一代，且對相關上下游皆有正面影響，只要做出改變，一定可以讓下一代的環境更好。

淨地球創辦人兼執行長張雅娟雖是以孩子為動力創建Nature Me品牌，但身為幼兒的母親，加上創業初期舉步維艱，歷經家庭與工作兩頭燒的現實，一度讓她陷入困境，但她告訴自己，「跟孩子有關、讓孩子更好的事就是我最喜歡的事」，也因此她不再感受到壓力與負擔，反而非常享受「將親子生活經驗應用在事業上的過程。」

張雅娟對於大自然的喜愛與熱情是她的孩子從嬰兒時期就開始聽的床邊故事，但當孩子站在滿是垃圾的沙灘上，撿起髒汙變形的寶特瓶以為是貝殼，讓她驚覺孩子身邊充滿汙染，甚至造成孩子沒辦法分辨大自然與垃圾的差異，決心做出改變，也成為她創業的動力。

這幾年張雅娟能在蠟燭兩頭燒之下，繼續保有對事業的熱情，主要來自消費者的肯定。她分享，「有次活動結束後有媽媽私訊我們，說孩子不再亂丟垃圾，還有一位年輕的男性顧客，在一年內回購了十次送禮」，這些都讓她覺得十分溫暖。而讓她意想不到的驚喜，還有一次她的孩子在公園玩，看到可回收的垃圾被其他孩子拿來玩，他去跟對方說，「這是可以回收的不可以亂丟，還可以做成毛巾喔。」

張雅娟畢業於墨爾本皇家理工學院口筆譯學碩士，目前育有一名五歲兒子，曾任職於外貿協會綠色貿易推動辦公室，總計擁有15年品牌行銷、公關業務經驗，目前在公司主要負責行銷、業務、通路以及產品開發、異業合作。

而淨地球的共同創辦人陳映安，育有十歲兒子與七歲女兒，總計有15年客戶服務經驗，主要控管公司金流、倉儲、品管等行政工作，同時能維護既有的客戶關係，擅長維繫與主要媽媽客群間的交流。

張雅娟說，公司目前僅兩位正職人員與兩名兼職人員，為回饋社會，招募人員時特別以二度就業 婦女為招募對象。希望藉由媽媽軍團擅長的洞察力，與上游廠商合作開發環保原料及設計，透過綠色供應鏈為孩子打造更好的生活環境。

張雅娟也希望在提升在地經濟與社會環保意識之際，能更照顧媽媽的就業需求、長輩的經濟來源等，因此不僅尋求長輩代工，也招募媽媽夥伴，並提供彈性友善的工作環境。