PAMO把法律服務變親民 車禍小擦撞也有律師救援

PAMO執行長施尚宏。(記者林俊良／攝影)

「下班騎車通過路口，結果被一輛左轉的汽車撞上，對方爸媽一到場，就問我可不可以和解？」、「昨天騎車時，有個阿北突然從路邊衝出來，緊急煞車還是撞上去，自己還摔車！」、「路上與人擦撞要不要報警？」這些車禍 大小事幾乎每天上演，這時候該找律師嗎？

面對爭議問題，尋求法律解決是大家想得到的正確答案，也似乎應該相信既有的法律體系，是最好的解決紛爭方式。不過，在市井小民荷包緊縮的現實環境下，輕微小型車禍案件賠償金額不高，對比一小時數千元台幣的律師費，再加上數萬元的出庭費，還有不知道等到何時才能確定結果的時間成本與內心焦慮，不如先賠算了。

對於不懂法律的人而言，還是繼續擔心「賠了之後從此沒事了嗎？」、「會不會又被翻盤？」、「到底要到什麼程度才確保事情完全解決？」

略策股份有限公司（PAMO）執行長施尚宏在當菜鳥律師的期間，發現自己很難超越資深前輩；由於想要出國念商學院，需要一筆被動收入，又不會投資，於是想到創業。

在里長辦公室做義務法律諮詢時，他發現，民眾詢問最多的就是類似上述車禍事故問題。深入瞭解才知道原來多數車禍事故金額較低，例如輕微擦撞等，無論是找警察到場或是尋求保險公司理賠都不划算，遑論找律師。

施尚宏一開始創業只是大略的概念，找上讀書會及國小同學，三人湊足200萬元(台幣，以下同)資金，2017年毅然決然離開律師事務所，成立略策公司；這群當時不到30歲的年輕人希望把法律服務帶入輕微的車禍案件中，使民眾在車禍時能夠有保障。

這樣的決定，施媽媽覺得兒子瘋了，實在很不應該。

由於經費拮据，施尚宏參與台大車庫孵化器計畫，在「車庫」辦公室中每天思考如何讓這樣的理念成為產品，當時以為會有很多客戶，直接先砸80萬元做App，但沒想到做出來，問題一堆，對使用者來說很不友善，根本不能用，80萬就這樣打水漂。

燒錢買經驗 讓法條更白話

後來施尚宏嘗試從網路設定不同選項介面，使用上比較便利，為了要知道選項要包含哪些，為此，他們還到路上攔計程車，付「車費」100元，請司機分享使用心得，施尚宏印象很深，當天攔了15位計程車，被其中一位痛罵「亂攔車」，揚言報警處理。

頭一年每天都在燒錢，東西不斷改，但看不到收入在哪裡。一年後，他們設計出「線上和解書」，當車禍發生時，雙方填上人事時地物或是照片，就可以做成和解書，裡面沒有深奧難懂的法律文字，例如甲方、乙方，取而代之的是我方、對方，文字如同問卷般簡單。

他們拿著這個方案再向uber 司機推銷，主打使用線上和解書後，後續若有紛爭，將可以免費得到諮詢法律服務，每人一年收費730元；為增加客源，同時開拓企業客戶，以包裹式服務與麥當勞、yoxi、拿坡里等公司合作。

之後觸角再延伸到專業車隊，與台灣小客車租賃商業同業公會全聯會合作，提供紙本和解書，雙方和解後若仍產生後續法律問題，PAMO將提供免費的法律服務。

包裹式方案 開拓企業客戶

由於後續諮詢與訴訟費用都統包，「這樣的合作最考驗案件和解後上法庭的比例，要算好。」施尚宏說。

這群年輕人的努力，被台灣富士軟片資訊公司看上，雙方展開合作，PAMO提供車禍和解書、租賃合約書以及借據在全家與7-11機台中，民眾若有使用需求，即可到超商 列印，價格分別為79元、49元和79元。

除駕駛外，施尚宏更將服務拓展到一般人，主打親民的法律服務，每年繳交899元，除全年免費使用線上和解書外，還可以贈送30分鐘的法律服務，如果整年幸運未使用，每年可以轉換成1200點，1點折抵1元法律服務費用，未來遇到繼承、婚姻、財產等法律問題，便可以從1小時4500元的諮詢費中折抵。

從完全看好一定有市場、有營收，卻遇上完全沒客戶的現實，施尚宏不斷調整營運策略，到現在逐步有客戶上門，儘管金額不高，收入與支出也還沒打平，但施尚宏說，「錢還可以繼續燒」，資本額從原本200萬元增資到900萬元，創業模型逐漸看見了曙光。

王牌資深大律師掌握台灣大部分市場，年輕律師會覺得自己是被剝削的勞工，前途一片黯淡；略策股份有限公司（PAMO）執行長施尚宏跟很多年輕律師一樣，思索如何有自己的競爭優勢。

在律師事務所執業時，施尚宏看到法官、檢察官轉戰律師的前輩優勢，這樣的背景在市場上，較容易被客戶信任，他也因此領悟到，除非也去考司法官並經過十餘年法院歷練，否則根本無立足之地。

在里長辦公室做法律義務諮詢時，施尚宏被問最多的都是車禍等賠償金額不高，或是根本無需賠償的紛爭，由於律師諮詢費每小時動輒數千元，委任費用則是上萬元，再加上時間成本，導致上述案件一般人不會想要委任律師協助外，一般律師事務所也不會做。

親民零距離 平價創造無價

這樣的不划算與付不起，導致法律讓人覺得是有錢人的專屬，偏偏若不使用有法律效力方式解決，雙方也會擔心後續是不是還會再來，覺得沒有保障，心不安。於是施尚宏看上這「賠償金額小」卻「天天出現而量大」的市場。

「如何讓民眾能用付得起的價錢，得到有法律保障的服務」，施尚宏開始思考這個問題。他希望能以平價創造無價，讓律師服務與民眾零距離，畢竟法律解決紛爭相較於其他方法顯得更有保障。

結合科技是一條非走不可的路，讓科技協助不須律師親自協助的部分，他先用自己的法律專業結合第一線駕駛的經驗，設計出符合雙方當事人的通用和解書形式；當車禍發生時，只要先加PAMO為LINE好友，就可以很容易地找到線上和解書，接著在和解書系統中輸入姓名、車牌等個資，以及車禍的照片等，系統就會自動產生出和解書，透過簡訊傳給雙方。

價格設定也是一門學問。由於看好市場，團隊一開始給不同客戶不同價格，當時uber司機認為，一個月2000元太貴；他也曾透過合夥人人脈找上台灣大車隊，最後鎩羽而歸。一次次地碰壁，施尚宏知道，市場雖存在，但價格必須親民到使人願意掏出錢來才算數，降價後，有司機個人願意加入，為了衝刺量能，他們找上有外送的企業，以企業為單位統包。

施尚宏強調，傳統律師沒有耕耘的小額市場還有很多，將持續開發，落實法律保障到每一個人民生活中。