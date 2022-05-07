32年救超過500棵樹 彭鈺明「現代愚公」

苗栗縣志工彭鈺明，32年來用心投入救護老樹工作。(記者胡蓬生／攝影)

台灣苗栗縣彭氏宗親會榮譽理事長彭鈺明投入救護老樹工作32載，參與搶救過的樹木超過500棵，是在地知名的護樹志工、老樹爸爸；多年來彭鈺明堅持理念走自己的路，長期在救樹、推動建立宗親會組織都無怨無悔，也贏得「現代愚公」稱號及台灣芳草人物獎的肯定。

彭鈺明32年前發現公館鄉五穀宮前的一棵老榕奄奄一息，為此研讀相關書籍並請教專家，嘗試以「打點滴」方式救樹，當時很多人譏他為瘋子，只有已故老醫師謝春梅等少數人給予鼓勵，他堅持了400多天、花費80多萬元台幣，雖然老榕最後沒救回，但啟發出他日後救樹500多棵的「方程式」。

彭鈺明救援老樹的故事眾多，像曾獲選「全台最美校樹」的公館國中雪松，可惜雪松後來因根系嚴重腐壞枯死，前年底移除時，彭鈺明以「雪松的告白」撰文，抒發不捨。

後龍鎮福寧宮前方兩棵樹齡近百年的老榕樹出現枯黃、樹幹中空等病況，彭鈺明去年施以換土、移植、給氧的「手術 」，還替老榕輸液「吊點滴」，如今老榕已重現生機。

彭鈺明也承繼祖父三大遺願，重建宗族組織、改建祠堂及修墓園，用心推動苗栗縣彭氏宗親會事務，不僅找到失散的族親，更蒐集到豐富文史資料。