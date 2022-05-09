安能秦興華 搶賺物流紅利

疫情阻斷了生產，也癱瘓了貨物運輸，這時物流重要性深刻地烙印在民眾記憶中。中國大陸物流公司除了順豐、圓通等知名公司外，近年安能物流正在展露頭角，其創辦人兼執行長秦興華正打造新的「快運網」來迎接大陸物流市場的紅利。

1993年以前，秦興華是一名戰鬥機飛行員，1993年他轉業到廣西機場 集團，踏出邁入物流業的一步。之後十多年，他在深圳機場參與了空中物流的承運、管理和經營工作。

2008年，秦興華認識到大陸公路網將出現巨大變化，貨物貿易不再由航空承運。於是，他萌生創業的念頭。2010年，秦興華選擇離開民航，並在上海創立一家區域性物流公司，便是安能物流的前身。

2012年，安能開創了貨運合作商平台模式，即「中心直營+網點加盟」。此前，大陸的零擔物流公司基本上都是直營模式；2013年， 受到秦興華「用候機樓和航空的理念，將貨運班車客運化經營」的概念，吸引了紅衫資本的沈南鵬，給秦興華前後投資 人民幣1.4億元。

事實上，物流是特別燒錢的行業。也因此，秦興華強調，「這不是生意，而是產業」安能物流在11年的發展中，經歷了9輪融資 ，曾在兩年間連續兩輪獲得3億美元的投資，後期融資幾乎均在上億美元量級。

2021年雙11當天，安能物流在港交所敲鐘上市，發行價為每股13.88港元。截至當日上午11時，公司市值約為港幣151億元。成為繼中通回港、京東物流港股上市之後，物流板塊的又一上市明星。

秦興華認為「高速公路的整體發展，使得貨物貿易的模型隨之改變。」而2008年將是個分水嶺，大陸公路這張網承運的東西會越來越多。而事情發展態勢正如秦興華設想，2015年至2020年年間，公路運輸在大陸貨運總量占比保持在70%以上，2016年，安能年貨量超過以直營制為代表的德邦物流。

當快遞行業正興起時，秦興華2017年也入了局，當時平均一天燒錢人民幣3000萬元，一年投資了人民幣34億，甚至拖垮了安能的營運。2018年，安能的淨利潤為負數，共虧損人民幣21.16億元，快遞業務虧損就超過12億元。於是，秦興華快刀斬亂麻結束快遞業務，他知道決策絲毫不能猶豫，否則將拖垮主業務。