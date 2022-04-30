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為尋身世之謎 念吉成意外踏入文史「尋寶」之旅

記者潘欣中／屏東報導
公職退休後投入恆春半島文史工作的念吉成，樂於分享成果與心情，也盼為地方觀光助力。(記者潘欣中／攝影)
公職退休後投入恆春半島文史工作的念吉成，樂於分享成果與心情，也盼為地方觀光助力。(記者潘欣中／攝影)

62歲念吉成出生澎湖小漁村，襁褓就被燈塔看守員收為養子，再帶到屏東。幼時家貧，念吉成靠苦讀考上乙等特考，翻轉貧窮，12年前公職退休後，為報答養父養育之恩並解開身世之謎，到養父曾服務的鵝鑾鼻燈塔找線索，不僅樂在文史「尋寶」之旅、豐富在地文史故事，還出書、演講與人分享收穫與心情，下半場人生踏實又快樂。

養父收入微薄，念吉成國中時成績雖名列前茅，不想讓養父母為升學的經濟壓力煩惱，他心一橫去念公費的士校，服完8年半兵役時通過丙等考試，31歲再苦讀考上乙等特考。好不容易從外地請調回屏東恆春鎮老家服務，養父卻在半年後辭世，養父生前對過往隻字不提，直到念吉成退休後到鵝鑾鼻燈塔找尋為養父寫悼文的靈感，意外有驚喜發現。

念吉成公職退休後樂在文史尋寶，6年前在鵝鑾鼻燈塔周邊找到清末設置的台灣關界碑。(...
念吉成公職退休後樂在文史尋寶，6年前在鵝鑾鼻燈塔周邊找到清末設置的台灣關界碑。(圖：念吉成提供)

幫養父圓了返鄉夢

念吉成透過燈塔主任找到僅存的「燈塔老兵」諸從光和黃國榮，以口述逐漸拼湊出在國共動盪年代堅守燈塔崗位的大時代故事；養父原是廈門海關的燈塔看守員，光復後隔年調派台灣，卻因時局變化和福建妻兒斷了音訊，還被冠上「拋妻棄子」汙名。念吉成跨海到福建老家，幫養父圓了未竟的返鄉夢，沒想到自己竟有三個父親和三個母親。

調查採訪期間驚喜不斷，老照片愈收愈多，線索和資料如同開枝散葉般不斷擴展，還意外找到最南的台灣關界碑。因老一輩逐漸凋零或記憶模糊，念吉成有「和時間賽跑」的心理壓力，花了兩年時間整理，右眼一度視網膜剝離開刀，交通部常次祁文中的父親祈達曾駐守高雄燈塔，也被收入「一道光、一世情緣」書中人物故事，並在航港局4周年局慶發表。

「到處都有隱形的藏寶圖，有挖掘不盡的文史寶藏。」念吉成形容，文史調查是每天不知會有何收穫的「尋寶」遊戲。他說，無意間翻到養母再嫁台籍日本兵丈夫出征時的泛黃老照片，得知恆春鎮公所要將曾是「恆春公會堂」的歷史建築拆除做轉運站，他拿出照片和史料佐證，透過輿論力量搶救下來，「一個地方若無有溫度的人文歷史故事，彷如沒了靈魂」。

念吉成為揭開台灣光復後到台當燈塔守的養父身世之謎，訪查兩年並出書「一道光、一世情...
念吉成為揭開台灣光復後到台當燈塔守的養父身世之謎，訪查兩年並出書「一道光、一世情緣」，在航港局4周年局慶發表。(圖：念吉成提供)

為解開「台籍出征軍用伕」史，開啟念吉成研究日本帝國殖民台灣史之路。他收集銜接台籍日本兵的歷史軌跡、訪談耆老，找到恆春半島二戰末自殺震洋艇的位置、日本運兵艦在巴士海峽被美軍轟炸的血淚戰爭史，以電子書方式出書，多家日本電視台專程到台，由他帶領採訪那段被日本官方刻意遺忘的歷史，心中百感交集。

念吉成還收集台26線滿州港仔至旭海段沿線相關文史資料，為冰冷公路注入有熱度的故事，4年前獲交通部公路景觀大賞優等獎。他也幫牡丹鄉四林格排灣部落圓了「保存祖靈祭文化」夢，前年到墾丁社頂部落調查時，發現當地龜仔甪社部分遺族因早年錯過登記時間無法恢復原民身分，和律師陳武璋循法律途徑幫他們討公道。

「文史尋寶過程，喜樂中也夾雜著憂愁。」念吉成過幾年想回出生地澎湖，「玩」下個「尋寶」遊戲，當個快樂又踏實的地方文史自由作家。

屏東縣政府教育處長江國樑（右）與念吉成洽談，盼透過縣府再出版介紹省道台26線沿線...
屏東縣政府教育處長江國樑（右）與念吉成洽談，盼透過縣府再出版介紹省道台26線沿線人文歷史的「一條山與海的翠鍊」一書。(記者潘欣中／攝影)

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