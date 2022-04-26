面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

生離死別是人生一大課題。龍千玉在兩年內接連面對摯愛離世，至今仍忘不了爸爸病逝闔眼那一刻，女兒的猝逝則讓她留下椎心刺骨的自責，她說：「我們有很多路可以選擇，可以選擇悲傷、可以選擇轉念，完全取決於自己的心態。」憶及過去種種，雖止不住淚水，但佛學給了她滿滿力量，深信所有的安排都是最好的安排。

龍千玉（本名江玉滿）縱橫台灣歌壇43年，人稱「基隆虎爺」的爸爸江金城是幕後推手，因為知道她愛唱歌，某日鳳飛飛正巧到虎爺廟拜拜，江爸請託牽線，就此打開龍千玉的演藝路。在台語歌壇闖出名堂後，她在台北置產接來媽媽、妹妹同住，擔任船員的爸爸留在基隆，後來爸爸因假牙摩擦導致潰爛，就醫檢查確診第一期口腔癌，全家總動員尋找、嘗試各種治療方式，經醫師確認沒事後出院。

父親病逝 難忘他不捨眼神

江爸回診均沒異狀，正當全家人放下心中大石，約半年卻診斷出癌細胞 擴散，江爸緊急住院治療，龍千玉透露：「那年我爸有感應，說會有個很大、不一定過得去的劫。」江爸在2010年5月因感染併發器官衰竭過世，回首急救那刻，龍千玉啜泣說：「我爸的眼神一直看著我，好像在說救不起來了嗎、救不起來了嗎？我看到他捨不得離開我們的眼神，慢慢眼睛閉起來就走了。」

龍千玉說，面對爸爸的走雖然有心理準備，但傷痛依然巨大。沒想到的是，兩年後她再度面臨生離死別，她在51歲生日前一晚突然接獲女兒曹春齡猝死 ，突如其來的噩耗讓她深受打擊，腿軟癱坐在地，她哽咽地說：「那天我非常後悔，很後悔為什麼要去睡覺，或許女兒是因為我去睡覺，覺得無聊就想說回去板橋好了。」

痛失愛女 8個月足不出戶

時間拉回到2012年7月29日中午，母女倆才相聚並安排好隔天慶生計畫，龍千玉因晚上有演出先回房間休息，女兒則返回板橋租屋處，「登台前我接到她男友的電話說發生意外，但表演無法取消，趕緊請同事去了解狀況，表演完接到電話說女兒送到醫院，已經沒有氣了。」她沉痛地還原心碎情況，泣不成聲。

女兒驟逝讓她措手不及，加上不曾提及自己為人母的身分，遭外界質疑故意隱瞞，接二連三的打擊，導致她心生畏懼，躲在家中，長達八個月足不出戶，甚至考慮退出歌壇。見到她失魂落魄的樣子，兒子陪著她在加拿大 住了一個多月，盼她早日揮別傷痛。

為了母親 努力振作再出發

返台後，龍千玉某日瞧見媽媽坐在客廳，「微弱燈光照著我媽的白髮，發現我媽變得好憔悴、好消瘦，我問說『媽怎麼不去睡覺』，我媽回『妳這樣我怎麼睡得著』。」當下有如當頭棒喝，她自我反省身為女兒，卻讓媽媽跟著自己受苦，終於打起精神，鼓起勇氣接下演出工作。

歌迷的加油讓舞台上的她感動落淚，發現自己還是很喜歡唱歌，媽媽告訴她說：「那妳要繼續唱歌，事情過去已經過去，不能一直責怪自己，如果可以在唱歌裡面找到快樂，那妳就好好地唱。」

歌迷的鼓勵、家人的陪伴起了效果，龍千玉同時潛心習佛，她強調摯愛離世固然傷心，但絕不能輕生，「輕生是很不好的行為，輕生不能解決事情，並不是一了百了，而是沒完沒了。」

一步一步轉念成功的她心懷感謝，她說，因每次分享都是在釋放壓力，甚至可以幫助有相同經歷的人，「對我來講也是一種放下，我覺得不要太為難自己，一定要跟自己和解。」

龍千玉想到愛女，仍會淚流滿面。(記者李政龍／攝影)

走過悲痛之後，龍千玉以新歌「人生月台」形容人與人之間的緣分有深有淺，因此更該為身邊的人努力活著，鼓勵大家嘗試去做有意義的事情，自然而然會漸漸地遠離陰霾，「像我女兒走的那一年，我就認養了10個小孩，把他們都當成自己的小孩，他們會寄照片來給我看，看了好滿足。」

歷經兩次和家人的生離死別，龍千玉體悟人生無常，不敢說自己真的完全放下，每每想起爸爸、女兒仍是淚流滿面，她坦言轉念真的很難，不過日子有限，向有同樣經歷的人深情喊話：「學習找到新的目標，慢慢一點一滴地轉，好好活著，好好珍惜身旁的人事物。」

爸爸江金城病逝之後，她想起小時候家境不好，自己很早出社會分擔家計，很少陪在爸爸身旁，現在跟媽媽同住相依為命，因此不時陪著媽媽遊山玩水，實踐珍惜身旁人事物。而她習佛之後心靈更趨平靜，悲痛萬分的情緒也透過佛經覓得慰藉，她說：「眼淚愈來愈少，心情愈來愈平靜，表示亡者去了很好的地方。」

龍千玉常感嘆跟女兒的緣分很薄，欣慰的是現在還能陪在媽媽身旁，她特別提到很多人雖然孝順父母，不過應對可能會較沒耐心，必須設身處地思考：「有天自己也會變老，媽媽的樣子就是我未來的樣子，所以要多一些包容，珍惜愈來愈短的相處時間。」

歌迷的鼓勵、家人的陪伴起了效果，龍千玉同時潛心習佛，她強調摯愛離世固然傷心，但絕不能輕生，「輕生是很不好的行為，輕生不能解決事情，並不是一了百了，而是沒完沒了。」

一步一步轉念成功的她心懷感謝，她說，因每次分享都是在釋放壓力，甚至可以幫助有相同經歷的人，「對我來講也是一種放下，我覺得不要太為難自己，一定要跟自己和解。」

經歷生離死別 體悟人生無常

走過悲痛之後，龍千玉以新歌「人生月台」形容人與人之間的緣分有深有淺，因此更該為身邊的人努力活著，鼓勵大家嘗試去做有意義的事情，自然而然會漸漸地遠離陰霾，「像我女兒走的那一年，我就認養了10個小孩，把他們都當成自己的小孩，他們會寄照片來給我看，看了好滿足。」

歷經兩次和家人的生離死別，龍千玉體悟人生無常，不敢說自己真的完全放下，每每想起爸爸、女兒仍是淚流滿面，她坦言轉念真的很難，不過日子有限，向有同樣經歷的人深情喊話：「學習找到新的目標，慢慢一點一滴地轉，好好活著，好好珍惜身旁的人事物。」

爸爸江金城病逝之後，她想起小時候家境不好，自己很早出社會分擔家計，很少陪在爸爸身旁，現在跟媽媽同住相依為命，因此不時陪著媽媽遊山玩水，實踐珍惜身旁人事物。而她習佛之後心靈更趨平靜，悲痛萬分的情緒也透過佛經覓得慰藉，她說：「眼淚愈來愈少，心情愈來愈平靜，表示亡者去了很好的地方。」

龍千玉常感嘆跟女兒的緣分很薄，欣慰的是現在還能陪在媽媽身旁，她特別提到很多人雖然孝順父母，不過應對可能會較沒耐心，必須設身處地思考：「有天自己也會變老，媽媽的樣子就是我未來的樣子，所以要多一些包容，珍惜愈來愈短的相處時間。」