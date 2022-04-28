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「峰源」獲IKEA青睞 時尚沙發驚艷全球

記者何秀玲／台北報導
峰源董事長蔡文達。(記者何秀玲／攝影)
峰源董事長蔡文達。(記者何秀玲／攝影)

如果你是代工廠，有一家超級大客戶既要求東西要賣的便宜，又要供應商具企業社會責任，做到永續環保，還有產品要溯源，更要勞工不超時上班，對企業主而言這是兩難，當很多人都還在想答案時，有一間家具公司，卻將兩難化為優勢，拿到全球最大家具零售商宜家家居（IKEA）沙發訂單，每賣五件就有一件是出自一家台商之手，它，叫做峰源。

此外，它還有美國好市多（Costco）、日本宜得利（NITORI）、美國最大家具及家居用品零售商之一威廉姆斯索諾瑪（Williams-Sonoma）等國際客戶，2019年營收為34.52億元(台幣，以下同)，2020年營收29.53億元，去年營收達41.76億元，依目前股本4.5億元計算，近三年來，每股純益（EPS）都有4元以上。這家隱形冠軍，名叫峰源。

台灣60至70年代正值經濟起飛，出口導向的經濟政策，台灣經濟大幅成長，家具產業出口值大增，有「家具王國」美譽。蔡文達的同學成立家具工廠找上他，蔡文達因而踏入家具行業。

布局大陸 精準抓住趨勢

「70年代至80年代的台灣，是世界工廠，更是家具王國，只是當時遭遇70年代石油危機，以及國際通膨，造成生產成本上升，泰國印尼等原木料輸出國，禁止原木料出口，做木製家具的台商，開始於東南亞投資生產，包括印尼等國，原材料取得容易，成本又低。」蔡文達說，但語言及文化差異，造成管理的難度及管理成本增加，80年代台幣升值，使台幣計價成本增加超過六成，讓他思考台灣家具製造產業的下一步。

蔡文達回憶，他走訪大陸，了解環境及評估投資的可行性。他發現，日本比台灣更早進去大陸獲取木材資源，木材供應不像東南亞充足，但大陸優勢在於人力成本、建廠成本、土地投入低，基礎建設也開始發展，更重要的是語言溝通優勢，是製造業海外設點的首選。

他決定到杭州蕭山投資，生產辦公椅及其零配件，在台灣生產主材料金屬件及塑膠件。適逢IKEA進入大陸市場，要找當地的家具供應商，但IKEA對大陸民情不熟悉，供應商配合及品質又無法達到要求。

蔡文達早在1980年代在台灣就接過IKEA訂單，所以他非常清楚IKEA對供應商的要求及條件。「宜家上海辦公室找我，我看了產品，我想做他們的椅子，花了一年的時間，經過內部調整，經過驗廠通過後，1997年打入宜家辦公椅產品供應鏈，我們製作宜家經典的休閒椅產品，從1997年一直出貨到2010年。」

隨著合作時間拉長，IKEA對蔡文達的品質交期評價不錯，2002年找他再合作生產沙發。但因杭州廠地無法擴張，蔡文達選擇在浙江嘉興作為新生產基地，當地正想擴展商業基礎，加上離上海僅一、兩百公里，又有主要港口，走內陸運輸亦很方便，蔡文達決定在此落戶，跨入沙發產品生產製造。

「要跟IKEA配合，就要配合他們的理想：既要便宜大家買得起，同時得兼具環保及企業社會責任，員工上班不能超時。外面工廠可以上班90小時，但我們要配合地方法規60小時，薪資肯定跟外面工廠有落差，如何讓員工短時間上班，又能跟外面擁有一樣的所得，還要提升生產效率，實在兩難！」

發展產品 創造多元營收

他坦言，那時有些心灰意冷，不知道怎達到目標，中間還曾遇到員工反彈，懷疑公司是否能做到，但是他知道，如果沒貫徹IKEA規範，就拿不到訂單。後來能成為IKEA唯一台資沙發供應商，蔡文達認為，成功關鍵，正是標準化。

他也提到，目前主力商品-沙發占營收九成，未來也將發展多樣性產品，不光只專注於沙發，像是床架已有一定程度的產量；而沙發的發泡產線，也可用於製造床墊，相信能創造更多元的營收，站穩台資沙發代工霸主地位。

國際家具品牌龍頭IKEA的大單，談何容易，因為IKEA制定嚴格的集團採購準則「IWAY」，台資沙發廠峰源是克服了IWAY，成功拿下訂單。

峰源董事長蔡文達說，他克服了製程標準化，達到高效率生產，後來遇到一個難關：IKEA制定嚴格的集團採購準則IWAY，對供應商有超過百項的要求，還會定期檢視供應商的執行狀況，其中就要求供應商，所有材料都必須可溯源，「這個真的很難。」

「比如IKEA堅持，不能因降低生產成本，就使用亂砍伐、違反環保的木材，必須採購有規範，可開發票的木材廠商，但價格就會比較高，還要求材料不能含甲醛。」蔡文達花了不少時間，說服上游供應商配合，考驗每個工廠的耐受度，很多工廠會覺得達到IKEA要求很麻煩，甚至被IKEA淘汰；蔡文達一步步克服難關，讓供應商重新投資設備和測試儀器，逐步形成符合IKEA標準的供應體系。

「老實說，那過後（遵守IWAY準則），很多不可能做的事，我們都做到了。」蔡文達表示，IKEA將於2030年只採用再生及可再生原料，將回收木料比率，拉至三分之一，且供應鏈將全面轉型再生能源，未來對於供應商將會更嚴格，「我們和IKEA配合這麼多年，未來我們也願意實踐這樣的想法。」

「當時董事長（蔡文達）要求我們要遵守IWAY準則，我覺得不可思議，因為光是工時，就跟別家廠商差了十幾%，怎麼提高效率？」峰源製造長蔡耀賢回憶，蔡文達帶著團隊去工廠車間，整合三條產線包括沙發靠背、扶手、坐墊，最後演變成一條產線，接著是投入VPS，讓產線可不斷生產，提高效率，「要克服這些困難，就是決心和信心。」

蔡文達說，達到IWAY準則，也讓國際客戶接踵而來，第二個客戶就是日本宜得利，也是花了三年時間才正式合作。

再來是好市多，公司起先透過貿易商銷貨給好市多，透過貿易商賣了四、五年後，才向好市多提出直接合作，很快就成為好市多供應商，並以自有品牌在該通路銷售。「好市多對於選擇供應商，是很謹慎的，所以後來合作，讓我們很有成就感，而且是一講對方就同意。」

峰源小檔案

資本額 4.5億元台幣

主要產品：室內家具研發設計生產銷售、其他

主要業務：標準化製程

拿下多家國際客戶沙發訂單

符合IKEA多項供應商標準

營收 好市多 投資

上一則

戰爭與瘟疫的雙重倖存者

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